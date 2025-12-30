Bild: instagram/reddit/watson

Fail-Dienstag

Lieber einen kleinen als keinen

(Wir sprechen vom Fail-Dienstag.)

Madeleine Sigrist Folge mir

Na, auch müde und fettgefressen, zu Hause auf der Couch? Aber ein bisschen Fail muss trotz Feiertags-Müdigkeit sein, richtig?

Richtig. Aus Feriengründen kommt er allerdings heute in etwas abgespeckter Version (nicht wie wir) daher. Aber wir helfen natürlich alle gerne in den Kommentaren nach.

Legen wir los!

Beginnen wir mit: Standhaftigkeit und Überlebenwillen.

Wir auch, Kind. Wir auch.

Oh, 1 Trick! Eine riesige Schanze, gar!

Traurigster Fail der Woche:

Frittiertes Handy, anyone?

Sie kann nichts dafür, die Sachen sind alle ganz von alleine runtergefallen.

Fail und Win zugleich!

Perfekt die Matschepfütze umschwoben.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Wir alle nach diesem Jahr:

Andererseits: Fail ist nur, wenn nicht optimistisch bleibt.

Hihi.

- Kannst du mir sagen, wie viel Uhr es ist?

- Nein?



Hauptsache, die Kinder lernen was (Fälschung der Woche).

Bild: reddit

Wieso.

Hab den Teppich verlegt, Boss!

Wir hatten schon lange kein «Tattoo der Woche» mehr. Das muss sich ändern!

Glaube an dich. Verliere nie deinen Reifen!

Hier ein paar weitere nette Tattoos:

Oki, danke für den Hinweis!

Das hätte man mit Sicherheit anders lösen können.

Alt, aber gut – und auch ein bisschen herzig:

(Und wir lachen nicht.)

Uuuuuuuuuuuund ... tschüss!

Wir wünschen dir einen zauberhaften Rutsch ins neue Jahr!

Bonus-Wins

Wir hoffen, dass ihr genau so ins 2026 startet (und ohne Kopf- und Rückenschmerzen, natürlich!)

Jetzt brauchen wir dich, damit der Faildi etwas länger wird! Poste alles, was du hast in die Kommentare!

