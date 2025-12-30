wechselnd bewölkt-2°
Spass
Fail-Dienstag

Ein letztes Mal im Jahr 2025: Die besten Fails der Woche sind da

Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche sind da!!
Bild: instagram/reddit/watson
Fail-Dienstag

Lieber einen kleinen als keinen

(Wir sprechen vom Fail-Dienstag.)
30.12.2025, 04:3130.12.2025, 04:31
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Na, auch müde und fettgefressen, zu Hause auf der Couch? Aber ein bisschen Fail muss trotz Feiertags-Müdigkeit sein, richtig?

Richtig. Aus Feriengründen kommt er allerdings heute in etwas abgespeckter Version (nicht wie wir) daher. Aber wir helfen natürlich alle gerne in den Kommentaren nach.

Legen wir los!

Beginnen wir mit: Standhaftigkeit und Überlebenwillen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir auch, Kind. Wir auch.

Oh, 1 Trick! Eine riesige Schanze, gar!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Traurigster Fail der Woche:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Und du? Dabei?

Fail-Dienstag

Frittiertes Handy, anyone?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

Sie kann nichts dafür, die Sachen sind alle ganz von alleine runtergefallen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Fail und Win zugleich!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Perfekt die Matschepfütze umschwoben.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Wir alle nach diesem Jahr:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Andererseits: Fail ist nur, wenn nicht optimistisch bleibt.

Die lustigsten Fails der Woche: Shirt für 2026
Bild: instagram

Hihi.

Die lustigsten Fails der Woche: Werbung
Bild: reddit
Zum Fail-Dienstag servieren wir heute: 24 Werbungen, die sehr ungünstig (platziert) sind 

- Kannst du mir sagen, wie viel Uhr es ist?
- Nein?

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: imgur

Hauptsache, die Kinder lernen was (Fälschung der Woche).

Die lustigsten Fails der Woche: Fälschung der Woche
Bild: reddit
Die lustigsten Fails der Woche: Fälschung der Woche
Bild: reddit

Wieso.

Die lustigsten Fails der Woche: Fleischrose
Bild: instagram

Hab den Teppich verlegt, Boss!

Die lustigsten fails der Woche: Teppich verlegt
Bild: reddit

Wir hatten schon lange kein «Tattoo der Woche» mehr. Das muss sich ändern!

Tattoo-Fail der Woche
Bild: reddit

Glaube an dich. Verliere nie deinen Reifen!

Hier ein paar weitere nette Tattoos:

Unten geht's weiter ...

1 / 31
Hier kommen Tattoos, die verboten gehören
Vielleicht können Schattierungen es ja noch retten.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Oki, danke für den Hinweis!

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: reddit

Das hätte man mit Sicherheit anders lösen können.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Alt, aber gut – und auch ein bisschen herzig:

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

(Und wir lachen nicht.)

Uuuuuuuuuuuund ... tschüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir wünschen dir einen zauberhaften Rutsch ins neue Jahr!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Bonus-Wins

Wir hoffen, dass ihr genau so ins 2026 startet (und ohne Kopf- und Rückenschmerzen, natürlich!)

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Jetzt brauchen wir dich, damit der Faildi etwas länger wird! Poste alles, was du hast in die Kommentare!

Und hier noch ein paar legendäre Faildis aus dem Fail-Jahr 2025.

