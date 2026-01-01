Neujahr-Katastrophe in Crans-Montana – Dutzende Tote und 100 Verletzte bei Brand in Bar
Medienkonferenz ist zu Ende
Genaue Opferzahlen noch nicht bekannt
Spitäler im Wallis ausgelastet, 10 Helikopter im Einsatz
Die Behörden bitten die Bevölkerung, risikoreiche Aktivitäten vorerst zu vermeinden und rufen zu Solidarität auf. (con)
Opfer aus verschiedenen Ländern in Crans-Montana
«Wir haben auch eine internationale Komponente, die zum Tragen kommen wird», so Ganzer. Menschen kämen an Silvester teilweise von weit her nach Crans-Montana. «Dies wird sicher bestimmte diplomatische Fragen aufwerfen.»
«Wir haben eine schwierige Situation zu bewältigen und müssen uns daher derzeit vor Ort damit auseinandersetzen», so Ganzer weiter. (sda/con)
Behörden gehen nicht von einem Attentat aus
Behörden rufen auf, Gebiet zu meiden
Den Betroffenen sprach der Staatsrat «seine grosse Solidarität» aus und spendete seine Gedanken den Opfern, ihren Familien und allen anderen Betroffenen. (sda/con)
Wallis ruft besondere Lage aus
Die besondere Lage gelte demnach ab Donnerstag 9 Uhr, schrieb der Staatsrat weiter. Der Einsatz dauert noch immer an. (sda/con)
Mehrere Dutzend Tote
Beginn der Medienkonferenz verzögert sich
Polizei informiert an Medienkonferenz um 10 Uhr
Explosion in Bar in Crans-Montana VS: Dutzende Tote befürchtet
Die wichtigsten Informationen
- Während einer Silvesterfeier im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es zu einem Brand in einer stark besuchten Bar.
- Dutzende Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Rund 100 wurden verletzt, viele davon schwer, wie die Behörden am Neujahrsmorgen an einer Medienkonferenz mitteilten. Die genauen Zahlen sind noch unbekannt. Es befinden sich auch Menschen aus dem Ausland unter den Opfern.
- Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.
- Die Westschweizer Spitäler sind derzeit voll ausgelastet. Sie rufen dazu auf, aus Solidarität auf risikoreiche Aktivitäten vorerst zu verzichten.
- Um 10 Uhr informiert die Walliser Kantonspolizei an einer Medienkonferenz.
Das ist über das Unglück bekannt
Während einer Silvesterfeier kam es im beliebten Walliser Wintersportort Crans-Montana zu einem verheerenden Brand. In einer Bar mit Dutzenden Besuchern brach gegen 1.30 Uhr ein Feuer aus.
Es gibt Dutzende Todesopfer und rund 100 Verletzte. Frühe Berichte bestätigten die Behörden an einer Medienkonferenz am Neujahrsmorgen.
Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich mehr als hundert Personen im Lokal auf, wie zuvor ein Mediensprecher der Kantonspolizei Wallis mitteilte.
Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt, die Ermittlungen laufen. Ausgeschlossen wird, dass es sich um ein Attentat handelte.
Laut Quellen des Regionalradiosenders RhôneFM könnten Aktivitäten mit pyrotechnischen Gegenständen für die Explosion verantwortlich sein. Diese Informationen sind aber bisher nicht bestätigt.
Die Polizei machte zunächt keine Angaben zur genauen Anzahl der Todesopfer und der Verletzten. Die Zeitung Le Nouvelliste berichtete aber bereits früh über bis zu 40 Tote und mindestens 100 Verletzte, viele davon mit schweren Verbrennungen.
Wie RTS unter Berufung auf einen Arzt berichtete, waren die Spitäler in der Westschweiz mit Brandopfern überlastet. Er appellierte an die Bevölkerung, riskante Aktivitäten am 1. Januar zu vermeiden, um die Notfallstationen zu entlasten.
Beim betroffenen Betrieb handelt es sich um die Bar Le Constellation im Zentrum des Wintersportorts. Die Explosion ereignete sich offenbar im Keller der Bar. Dieser bietet bis zu 400 Personen Platz.
Ein auf Social Media verbreitetes Video zeigt eine Menschenmenge vor dem brennenden Gebäude, es sind Schreie zu hören.
Die Kantons- und Stadtpolizei, die Feuerwehr und mehrere Helikopter waren am Ort des Geschehens im Einsatz. Am frühen Morgen sei der Brand unter Kontrolle gewesen, so der Sprecher. Das Gebiet wurde vollständig gesperrt. Über Crans-Montana wurde eine Flugverbotszone eingerichtet. (con)