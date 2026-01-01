sonnig-6°
DE | FR
burger
Schweiz
Liveticker

Crans-Montana VS: Viele Tote und Verletzte nach Feuer in Bar an Neujahr

Liveticker

Neujahr-Katastrophe in Crans-Montana – Dutzende Tote und 100 Verletzte bei Brand in Bar

Im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es an Silvester zu einer Explosion und in der Folge zu einem Brand in einer stark besuchten Bar. Die Polizei bestätigt Tote und Schwerverletzte.
01.01.2026, 11:1501.01.2026, 11:15
Schicke uns deinen Input
10:46
Medienkonferenz ist zu Ende
Die Medienkonferenz ist beendet. Viele Fragen sind noch offen, etwa bezüglich der Ursache des Brandes. Wir halten euch hier weiterhin auf dem Laufenden. (con)
10:42
Genaue Opferzahlen noch nicht bekannt
Die genaue Anzahl der Todesopfer und der Verletzten ist aktuell noch nicht bekannt. Die Identität der Opfer wird zudem nicht bekannt gegeben. Dies aus Rücksichtsnahme gegenüber den Angehörigen der Betroffenen. Das Wallis hat zur Identifizierung der Brandopfer um Unterstützung von den benachbarten Kantonen gebeten. (con)
10:41
Spitäler im Wallis ausgelastet, 10 Helikopter im Einsatz
Laut dem Walliser Staatsrat Mathias Reynard sind die Kapazitäten im Wallis vollständig ausgelastet. Die Rettungskräfte werden von anderen Kantonen unterstützt, unter anderem wurden 10 Helikopter für die Versorgung der Verletzten aufgeboten.

Die Behörden bitten die Bevölkerung, risikoreiche Aktivitäten vorerst zu vermeinden und rufen zu Solidarität auf. (con)
10:38
Opfer aus verschiedenen Ländern in Crans-Montana
Die Opfer von Crans-Montana VS kommen aus verschiedenen Ländern, wie der Walliser FDP-Staatsrat Stéphane Ganzer sagt.

«Wir haben auch eine internationale Komponente, die zum Tragen kommen wird», so Ganzer. Menschen kämen an Silvester teilweise von weit her nach Crans-Montana. «Dies wird sicher bestimmte diplomatische Fragen aufwerfen.»

«Wir haben eine schwierige Situation zu bewältigen und müssen uns daher derzeit vor Ort damit auseinandersetzen», so Ganzer weiter. (sda/con)
10:35
Behörden gehen nicht von einem Attentat aus
Laut Nicole Bonvin Clivaz, Vize-Gemeindepräsidentin von Crans-Montana, laufen die Ermittlungen bezüglich der Ursache der Katastrophe. Sie betont, dass man nicht von einem Attentat ausgehe, sondern von einem Unfall. (con)
10:33
Behörden rufen auf, Gebiet zu meiden
Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, sich strikt an die Anweisungen der Einsatzkräfte zu halten und sich nicht in das betroffene Gebiet zu begeben.

Den Betroffenen sprach der Staatsrat «seine grosse Solidarität» aus und spendete seine Gedanken den Opfern, ihren Familien und allen anderen Betroffenen. (sda/con)
10:31
Wallis ruft besondere Lage aus
Der Walliser Staatsrat hat wegen der Explosion in Crans-Montana die besondere Lage ausgerufen. Damit sollen möglichst rasch und ohne Verzögerung alle nötigen Einsatzmittel mobilisiert werden können, hiess es in einem Communiqué.

Die besondere Lage gelte demnach ab Donnerstag 9 Uhr, schrieb der Staatsrat weiter. Der Einsatz dauert noch immer an. (sda/con)
10:29
Mehrere Dutzend Tote
Der Walliser Polizeikommandant Frédéric Gisler bestätigt, dass es bei dem Brand mehrere Dutzend Todesopfer und Dutzende weitere Verletzte gab. Die Zahl beträgt um die 100 Menschen, viele davon seien schwer verletzt. (con)
10:12
Beginn der Medienkonferenz verzögert sich
Der Beginn der für 10 Uhr anberaumten Medienkonferenz verzögert sich um einige Minuten. (con)
9:44
Polizei informiert an Medienkonferenz um 10 Uhr
Um 10 Uhr informiert die Walliser Kantonspolizei an einer Medienkonferenz. Wie berichten hier bei watson live. (con)
9:39
Explosion in Bar in Crans-Montana VS: Dutzende Tote befürchtet
Während einer Silvesterfeier im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es zu einer Explosion und einem Brand in einer stark besuchten Bar. Laut der Polizei kam es zu mehreren Todesopfern und Schwerverletzten. Die genaue Zahl ist noch unbekannt, unbestätigte Quellen sprechen von Dutzenden Toten und mindestens hundert Verletzten. Die Westschweizer Spitäler sind derzeit überlastet. Sie rufen dazu auf, aus Solidarität auf risikoreiche Aktivitäten vorerst zu verzichten. (con)

Die wichtigsten Informationen

  • Während einer Silvesterfeier im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es zu einem Brand in einer stark besuchten Bar.
  • Dutzende Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Rund 100 wurden verletzt, viele davon schwer, wie die Behörden am Neujahrsmorgen an einer Medienkonferenz mitteilten. Die genauen Zahlen sind noch unbekannt. Es befinden sich auch Menschen aus dem Ausland unter den Opfern.
  • Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.
  • Die Westschweizer Spitäler sind derzeit voll ausgelastet. Sie rufen dazu auf, aus Solidarität auf risikoreiche Aktivitäten vorerst zu verzichten.
  • Um 10 Uhr informiert die Walliser Kantonspolizei an einer Medienkonferenz.

Das ist über das Unglück bekannt

Während einer Silvesterfeier kam es im beliebten Walliser Wintersportort Crans-Montana zu einem verheerenden Brand. In einer Bar mit Dutzenden Besuchern brach gegen 1.30 Uhr ein Feuer aus.

Es gibt Dutzende Todesopfer und rund 100 Verletzte. Frühe Berichte bestätigten die Behörden an einer Medienkonferenz am Neujahrsmorgen.

Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich mehr als hundert Personen im Lokal auf, wie zuvor ein Mediensprecher der Kantonspolizei Wallis mitteilte.

Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt, die Ermittlungen laufen. Ausgeschlossen wird, dass es sich um ein Attentat handelte.

Laut Quellen des Regionalradiosenders RhôneFM könnten Aktivitäten mit pyrotechnischen Gegenständen für die Explosion verantwortlich sein. Diese Informationen sind aber bisher nicht bestätigt.

Die Polizei machte zunächt keine Angaben zur genauen Anzahl der Todesopfer und der Verletzten. Die Zeitung Le Nouvelliste berichtete aber bereits früh über bis zu 40 Tote und mindestens 100 Verletzte, viele davon mit schweren Verbrennungen.

1 / 7
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana

Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Constellation Bar.
quelle: x
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Wie RTS unter Berufung auf einen Arzt berichtete, waren die Spitäler in der Westschweiz mit Brandopfern überlastet. Er appellierte an die Bevölkerung, riskante Aktivitäten am 1. Januar zu vermeiden, um die Notfallstationen zu entlasten.

Beim betroffenen Betrieb handelt es sich um die Bar Le Constellation im Zentrum des Wintersportorts. Die Explosion ereignete sich offenbar im Keller der Bar. Dieser bietet bis zu 400 Personen Platz.

Ein auf Social Media verbreitetes Video zeigt eine Menschenmenge vor dem brennenden Gebäude, es sind Schreie zu hören.

Video: watson/X

Die Kantons- und Stadtpolizei, die Feuerwehr und mehrere Helikopter waren am Ort des Geschehens im Einsatz. Am frühen Morgen sei der Brand unter Kontrolle gewesen, so der Sprecher. Das Gebiet wurde vollständig gesperrt. Über Crans-Montana wurde eine Flugverbotszone eingerichtet. (con)

Rettungskräfte am Ort des Unglücks.
Rettungskräfte am Ort des Unglücks.x
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
145 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Chill Dude
01.01.2026 08:34registriert März 2020
Der Kanton VS ruft dazu auf, keine unnötigen Risiken einzugehen, um die Spitäler nicht noch zusätzlich zu belasten.
Müssten da nicht einfach mal ein Tag die Skipisten geschlossen werden.
25875
Melden
Zum Kommentar
avatar
kusel
01.01.2026 08:06registriert Januar 2015
Mein Beileid. So sollte Silvester nicht starten.
15929
Melden
Zum Kommentar
avatar
Turicensis
01.01.2026 07:24registriert Januar 2021
Über Zürich fliegen im Halbstundentakt Rettungshelis aus SW an. Hab mich gefragt, was da los sein könnte.
14222
Melden
Zum Kommentar
145
Moutier ist seit Mitternacht eine jurassische Gemeinde
Die Gemeinde Moutier hat mit dem letzten Glockenschlag um Mitternacht vom Kanton Bern zum Kanton Jura gewechselt.
Tausende Menschen versammelten sich vor dem Rathaus und brachen nach dem Countdown in Jubel aus.
Zur Story