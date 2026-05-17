recht sonnig13°
DE | FR
burger
International
TV

Tausende demonstrieren in Tschechien für Medienfreiheit

Tausende demonstrieren in Tschechien für Medienfreiheit – und damit gegen Präsidenten

17.05.2026, 21:1117.05.2026, 21:11
epa12894416 Czech Prime Minister Andrej Babis attends a joint press conference with North Atlantic Treaty Organization (NATO) Secretary General Mark Rutte (not pictured) after their meeting in Prague, ...
Seit Dezember im Amt und schon regt sich Widerstand gegen ihn: Ministerpräsident Andrej Babis.Bild: keystone

Tausende Menschen sind in mehreren Städten Tschechiens auf die Strasse gegangen, um für die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens zu demonstrieren. Sie protestierten gegen Pläne der rechtspopulistischen Regierung des Ministerpräsidenten und Milliardärs Andrej Babis.

Die Dreiparteien-Koalition will die Radio- und Fernsehgebühren abschaffen und stattdessen das Tschechische Fernsehen CT und den Tschechischen Rundfunk (Cesky rozhlas CRo) in Zukunft von direkten Staatsfinanzierungen abhängig machen. Kritiker befürchten, dass damit die Unabhängigkeit der Sendeanstalten gefährdet und die Tür zu politischer Einflussnahme geöffnet werden.

Weniger Geld für öffentlich-rechtliche Sender

Zu den Demonstrationen in zwölf der grössten Städte des Landes hatte die Bewegung «Eine Million Augenblicke für Demokratie» aufgerufen, die vor knapp zwei Wochen eine ähnliche Protestkundgebung in der Hauptstadt Prag organisiert hatte. Die Kritik der Organisatoren und der Demonstrationsteilnehmer richtete sich gegen einen Gesetzentwurf von Kulturminister Oto Klempir von der Motoristenpartei. Unter anderem ist darin vorgesehen, dass CT und CRo schon ab 2027 direkt aus dem Staatshaushalt finanziert werden sollen. Zudem soll es deutlich weniger Geld als bisher geben.

Von der Nachrichtenagentur CTK veröffentlichte Bilder zeigten unter anderem Demonstrierende, die sich vor dem Rundfunkgebäude in Brünn (Brno) versammelten und dabei tschechische Fahnen schwangen. Auf Transparenten war unter anderem zu lesen: «Freiheit für die Medien!» und an die TV- und Radiojournalisten gerichtet: «Wir sind mit euch!». Rundfunkmitarbeiter entrollten aus einem Studiofenster ein Transparent mit der Antwort: «Wir danken euch!»

Seit Dezember regiert in Tschechien eine Koalition aus der rechtspopulistischen Partei ANO von Babis, der ultra-rechten Freiheit und direkte Demokratie (SPD) sowie der Autofahrerpartei Motoristen. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Rentner attackierte Babis in Tschechien mit Gehstock – verurteilt
Video: srf/SDA SRF
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Russland-Experte erwartet keinen raschen Angriff gegen Nato
Der deutsche Historiker Mattias Uhl hält die Warnungen von Politikern und Sicherheitsexperten vor einem baldigen Angriff Russlands auf Deutschland oder ein anderes Nato-Land für überzogen.
«Es wäre unklug, jenen Experten Beachtung zu schenken, die zu Dramatisierungen neigen, ohne das Potenzial Russlands wirklich zu kennen», sagt der Experte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Moskau.
Zur Story