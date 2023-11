Eine Batterie TOS-1A (noch nicht gesprengt). Bild: keystone

Ukraine sprengt Russlands «Flammende Sonne» in die Luft

Ukrainische Truppen sollen russische Mehrfachraketenwerfer zerstört haben. Videos davon sind bei Twitter zu sehen.

Jennifer Buchholz / t-online

Aktuell kursiert in den sozialen Medien ein Video, das zeigen soll, wie ukrainische Streitkräfte südlich von Cherson Russlands TOS-1A «Solntsepek» (deutsch: Flammende Sonne) bombardieren – einen Mehrfachraketenwerfer mit thermobarischen Sprengköpfen. Auch russische Haubitzen seien demnach bei dem Angriff getroffen worden.

Der Nutzer «Special Kherson Cat» postete auf X (ehemals Twitter) das knapp zweiminütige Video, das offenbar von einer Drohne aufgenommen wurde. Die Luftaufnahmen zeigen mehrere kurze Sequenzen mit Angriffen auf russische Panzer, Raketen und militärische Ausrüstung. Teilweise sind riesige Detonationen zu erkennen, welche von explodierender TOS-1A-Munition herrühren könnten.

Ukrainische Truppen erfolgreich am Dnipro

Inzwischen ist es der Ukraine nach eigenen Angaben gelungen, mehrere Brückenköpfe am von russischen Soldaten kontrollierten Ostufer des Dnipro einzunehmen. Die russische Armee habe bei den Kämpfen «schwere Verluste an Personal und Ausrüstung» erlitten, hiess es in einer Erklärung auf Facebook.

Bereits Mitte Oktober erreichten Kiews Truppen die von Russlands Soldaten besetzte Seite des Dnipro und konnten anschliessend erfolgreich die Stadt Cherson sowie das Westufer des Flusses von den russischen Streitkräften befreien. Bis dato verlief die Front in Cherson entlang des Flusses, der in das Schwarze Meer mündet.

Die Rückeroberungserfolge der ukrainischen Armee wird auch durch die Meldung der ukrainischen Marine von Freitag gestützt. Sie habe nach eigenen Angaben insgesamt 15 im Schwarzen Meer stationierten Schiffe zerstört und zwölf weitere beschädigen können. Auch ein russisches Landungsschiff sowie ein russisches U-Boot solle von der ukrainischen Marine zerstört worden sein, heisst es von ukrainischer Seite. Bestätigt wurden diese Angriffe und Zerstörungen von Russland jedoch nicht.

