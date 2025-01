«Letztes Jahr brachten wir unsere verstärkte Besorgnis zum Ausdruck, indem wir die Uhr auf 90 Sekunden vor Mitternacht vorstellten – so nah wie nie zuvor an einer globalen Katastrophe –, und zwar zum grossen Teil wegen der russischen Drohungen, im Krieg in der Ukraine Atomwaffen einzusetzen.»

«Bulletin of the Atomic Scientists»