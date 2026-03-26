Lukas Britschgi belegt an den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Prag nach dem Kurzprogramm den guten 9. Rang. Eine Klasse für sich ist Titelverteidiger Ilia Malinin.
Britschgi ballte die Fäuste, als er nach dem ersten Wettkampfteil sein Punktetotal sah. Mit 88,30 verbesserte er seine Saisonbestleistung um 4,14 Punkte, und dies, obwohl der Europameister von 2025 den Vierfach-Toeloop nur mit einem doppelten Toeloop kombinieren konnte – seine Bestmarke beträgt 93,41 Punkte.
Britschgi ballte die Fäuste, als er nach dem ersten Wettkampfteil sein Punktetotal sah. Mit 88,30 verbesserte er seine Saisonbestleistung um 4,14 Punkte, und dies, obwohl der Europameister von 2025 den Vierfach-Toeloop nur mit einem doppelten Toeloop kombinieren konnte – seine Bestmarke beträgt 93,41 Punkte.