sonnig14°
DE | FR
burger
International
USA

Hinrichtung in den USA abgebrochen, weil Vene nicht gefunden wurde

Vene nicht gefunden: Hinrichtung in den USA wird abgebrochen

22.05.2026, 09:1722.05.2026, 09:32

In letzter Sekunde ist im US-Bundesstaat Tennessee eine geplante Hinrichtung per Todesspritze gestoppt worden. Ein Zugang sei gelegt worden, doch für den gesetzlich vorgeschriebenen zweiten Zugang sei trotz mehrerer Versuche keine Vene gefunden worden, teilte die zuständige Vollzugsbehörde mit. Der Verurteilte sei derzeit wieder «von der Trage», wurde eine Anwältin beim Sender NBC News zitiert.

This Tennessee Department of Correction photo shows inmate Tony Carruthers. (Tennessee Department of Correction via AP) Execution Tennessee
Die Hinrichtung dieses US-Häftlings scheiterte.Bild: keystone

Der Verurteilte sitzt bereits seit über 30 Jahren im Gefängnis, nachdem er unter anderem wegen dreifachen Mordes verurteilt wurde. Seine Anwälte versuchten bis zuletzt, mit einer DNA-Analyse seine Unschuld zu beweisen. Melanie Verdecia, die den Verurteilten neben anderen rechtlich vertritt, sagte: «Der Bundesstaat Tennessee foltert derzeit im Namen der Gerechtigkeit einen Mann, der seine Unschuld beteuert. So sollte unser System nicht funktionieren.»

Gouverneur schiebt Hinrichtung für ein Jahr auf

Die Todesstrafe ist in den USA umstritten, bislang haben sie 23 der 50 US-Bundesstaaten abgeschafft. In mehreren anderen Bundesstaaten wird sie de facto nicht mehr vollstreckt.

In Tennessee wurde zuletzt über die Tauglichkeit der Giftspritze debattiert. Sie ist USA-weit die häufigste Hinrichtungsmethode. Der Bundesstaat hatte sämtliche Hinrichtungen für drei Jahre ausgesetzt, nachdem bekanntgeworden war, dass er die tödlichen Injektionen nicht ordnungsgemäss auf Wirksamkeit geprüft hatte.

Der Gouverneur des Bundesstaates, Bill Lee, zog kurz nach der Nachricht über die abgebrochene Hinrichtung Konsequenzen. Die Exekution werde für ein Jahr aufgeschoben, teilte sein Büro mit. Ein Gnadenersuchen des Verurteilten hatte Lee wenige Tage zuvor noch abgelehnt. (dab/sda/dpa)

Mehr aus den USA:

«Eigentlich haben sie gar nichts»: Trump und Rubio erhöhen den Druck auf Kuba
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
SpaceX vor Börsengang: Was die offengelegten Berichte über die Firma zeigen
SpaceX hat einen Antrag auf den voraussichtlich grössten Börsengang aller Zeiten gestellt. Der dabei offengelegte Bericht bietet einen lang erwarteten Einblick in die finanzielle Lage der Weltraumfirma von Tech-Milliardär Elon Musk.
An grossen und gewagten Plänen fehlt es Musk nicht: Er will den Mars besiedeln, spricht von einer Stadt auf dem Mond und von KI-Rechenzentren im All. Der Multimilliardär setzt darauf, dass Investorinnen und Investoren an seine Visionen glauben werden: SpaceX will bei dem Börsengang Medienberichten zufolge eine Bewertung von rund zwei Billionen Dollar anstreben. Mit demnach erhofften Erlösen von bis zu 80 Milliarden Dollar wäre es der mit Abstand grösste Börsengang.
Zur Story