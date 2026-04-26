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Zweifel an Sicherheitskonzept für Gala-Dinner in Washington

epa12914594 Guests outside the Washington Hilton after shots were fired outside the Washington Hilton ballroom hosting the White House Correspondents Association in Washington, DC, USA, 25 April 2026 ...
Gäste vor dem Washington Hilton, nachdem vor dem Ballsaal Schüsse gefallen warenBild: keystone

Sicherheitskonzept für Gala-Dinner in Washington wirft Zweifel auf

26.04.2026, 15:3726.04.2026, 15:38

Der Vorfall mit Schüssen beim Gala-Dinner der US-Hauptstadt-Korrespondenten mit der Regierung wirft Fragen zum Sicherheitskonzept auf. Mehrere Teilnehmer kritisierten die Vorkehrungen.

Wie in den Aufnahmen einer Sicherheitskamera zu sehen ist, stürmte ein Mann kurz nach Beginn der Veranstaltung durch die Sicherheitsschleuse des Secret Service. Mehrere Beamte zückten ihre Waffen und richteten sie auf den mutmasslichen Angreifer. US-Präsident Donald Trump postete den kurzen Clip selbst auf seiner Plattform Truth Social.

Doch dass der schwer bewaffnete Mann, der laut Behördenangaben ins Hotel eingecheckt hatte, überhaupt so weit kommen konnte, liess Zweifel am Sicherheitskonzept aufkommen. Der mutmassliche Angreifer trug Ermittlern zufolge eine Schrotflinte, eine Handfeuerwaffe und mehrere Messer bei sich.

Hoteleingang war angeblich nicht gesichert

Teilnehmer des Gala-Dinners gaben an, die Vorlage einer Einladung habe ausgereicht, um in das Gebäude gelassen zu werden. Ein Ausweis sei nicht verlangt worden. Die MAGA-Aktivistin Kari Lake bestätigte das in einem Post auf X. Sie könne nicht fassen, «wie lax die Sicherheitsvorkehrungen» beim Korrespondentendinner waren, schrieb sie.

Der «New York Times» zufolge war der Eingang des Washington Hilton selbst nicht mit Metalldetektoren gesichert. Die Schleuse zur Sicherheitszone sei erst näher am Ballsaal eingerichtet worden.

Dabei hätte es wohl gute Argumente für intensive Sicherheitsvorkehrungen gegeben: US-Präsident Donald Trump war bereits mehrfach das Ziel missglückter Attentatsversuche. Vor dem Washington Hilton, in dem das Dinner nun stattfand, schoss zudem ein Angreifer 1981 auf den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und verletzte ihn. (sda/dpa)

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