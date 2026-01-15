wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
USA

Medizinische Gründe: ISS-Crew auf vorzeitigem Rückweg zur Erde

Medizinische Gründe: ISS-Crew auf vorzeitigem Rückweg zur Erde

Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS holt die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurück zur Erde.
15.01.2026, 05:3315.01.2026, 05:33

Mit einem «Crew Dragon» des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk dockten die vier Astronauten von der ISS ab, wie Live-Bilder der Nasa zeigten.

Im Lauf des Donnerstags sollen die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke, der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow dann nach rund elf Stunden Flug im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien landen.

This photo provided by NASA shows clockwise from bottom left are, NASA astronaut Mike Fincke, Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov, NASA astronaut Zena Cardman, and JAXA (Japan Aerospace Exploration Agen ...
Die vier Mitglieder der ISS-Crew.Bild: keystone

In der vergangenen Woche hatte die Nasa zuerst einen Ausseneinsatz an der ISS wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds kurzfristig abgesagt – und dann mitgeteilt, dass sie wegen des Problems die komplette vierköpfige Crew vorzeitig zurück zur Erde holen werde.

Zur Identität des Crew-Mitglieds und zu Details der gesundheitlichen Probleme wollte sich die Nasa nicht äussern. Das Crew-Mitglied sei in stabilem Zustand. Die «Crew 11» ist seit Anfang August an Bord der ISS und hätte dort eigentlich noch ein paar Wochen bleiben sollen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kann dieser Mann Donald Trump noch einmal gefährlich werden?
Jack Smith wird am 22. Januar öffentlich von einem Ausschuss des US-Kongresses ins Verhör genommen. Der von der Regierung Biden eingesetzte Sonderermittler untersuchte nicht nur Donald Trumps Anstrengungen, das Resultat der verlorenen Wahlen 2020 umzustossen, sondern auch dessen Umgang mit geheimen Dokumenten, die er in Mar-a-Lago lagerte.
Zur Story