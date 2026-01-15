Medizinische Gründe: ISS-Crew auf vorzeitigem Rückweg zur Erde

Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS holt die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurück zur Erde.

Mit einem «Crew Dragon» des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk dockten die vier Astronauten von der ISS ab, wie Live-Bilder der Nasa zeigten.

Im Lauf des Donnerstags sollen die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke, der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow dann nach rund elf Stunden Flug im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien landen.

Die vier Mitglieder der ISS-Crew. Bild: keystone

In der vergangenen Woche hatte die Nasa zuerst einen Ausseneinsatz an der ISS wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds kurzfristig abgesagt – und dann mitgeteilt, dass sie wegen des Problems die komplette vierköpfige Crew vorzeitig zurück zur Erde holen werde.

Zur Identität des Crew-Mitglieds und zu Details der gesundheitlichen Probleme wollte sich die Nasa nicht äussern. Das Crew-Mitglied sei in stabilem Zustand. Die «Crew 11» ist seit Anfang August an Bord der ISS und hätte dort eigentlich noch ein paar Wochen bleiben sollen. (sda/dpa)