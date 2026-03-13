Olten und La Chaux-de-Fonds gehen in den Playoff-Halbfinals der Swiss League dank Auswärtssiegen mit einem Break in Führung.



In beiden Partien fiel die Entscheidung im Schlussdrittel. Olten wendete in Siders einen 0:2-Rückstand in einen Sieg um. Fadri Riatsch und der Topskorer Guillaume Asselin schafften den Ausgleich, Dominic Weder knapp vier Minuten vor Schluss in Unterzahl den Siegtreffer.



Für den Qualifikationssieger Sierre ist es erst die zweite Niederlage in diesen Playoffs. Sie schmerzt allerdings deutlich mehr als diejenige im Viertelfinal gegen die GCK Lions beim Stand von bereits 3:0 Siegen.



Im lange erwartet ausgeglichenen Duell zwischen dem Dritten der Qualifikation Visp und dem Vierten La Chaux-de-Fonds setzten sich die Neuenburger beim letztjährigen B-Meister dank drei Treffern im Schlussdrittel durch. Steven Macquat erzielte den Siegtreffer neun Minuten vor Schluss, die letzten beiden Tore zum 4:1 fielen, als die Walliser den Goalie durch einen sechsten Feldspieler ersetzt hatten.



La Chaux-de-Fonds und Visp sind die einzigen zwei Teams, die im Fall des Meistertitels auch um den Aufstieg in die National League spielen dürften.



Die zweite Runde der Halbfinals folgt am Sonntagnachmittag. (hah/sda)