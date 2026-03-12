Fliegender Wechsel

Davos bestätigt Stransky-Abgang +++ Fribourg verstärkt Defensive vor Playoffs

Die neue National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannte Transfers für 2026/27.

Captain Stransky verlässt den HCD

Nachdem die NZZ und watson-Eismeister Klaus Zaugg bereits berichteten bestätigt es auch der HC Davos: Captain und Topskorer Matej Stransky wird den HCD nach dieser Saison verlassen. Man habe sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt, damit Stransky mit seiner Familie nach Tschechien zurückkehren kann. Der Vertrag mit dem 32-Jährigen wäre ursprünglich bis 2027 gelaufen. (abu)

Bild: keystone

Finnischer Verteidiger für Fribourg

Fribourg-Gottéron verpflichtet bis Ende Saison den Verteidiger Juuso Arola. Der 26-jährige Finne kommt von Jukurit in seiner Heimat. Er ist vor allem als Rückversicherung und mögliche Alternative für die Playoffs gedacht.

Fribourg-Gottéron belegt vier Runden vor Schluss den 2. Platz und kann nicht mehr aus den direkten Playoff-Plätzen (Top 6) verdrängt werden. (nih/sda)

Ajoie holt finnischen Verteidiger

Der Tabellenletzte HC Ajoie hat mit dem Finnen Tarmo Reunanen einen neuen Ausländer verpflichtet. Der 27-jährige Verteidiger, zuvor Captain von TPS Turku, unterschrieb bei den Jurassiern einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Reunanen könnte am Freitag gegen Lugano sein Debüt geben, wie Ajoie in einer Mitteilung bekannt gab. (riz/sda)

Bild: www.imago-images.de

Pontus Aberg wechselt von Zürich zu Kloten

Die ZSC Lions leihen den 32-jährigen schwedischen Stürmer Pontus Aberg an den EHC Kloten aus. Flügelstürmer Aberg wird mindestens drei Partien mit Kloten bestreiten.

Die Vereinbarung zwischen den ZSC Lions und Kloten ist grundsätzlich bis Saisonende ausgelegt. Die ZSC Lions verfügen allerdings über eine Rückhol-Option bis am 1. März, wenn das internationale Transferfenster schliesst.

Aberg bestritt diese Saison 41 Partien mit den ZSC Lions und skorte dabei 7 Tore und 13 Assists. Sein Vertrag bei den ZSC Lions läuft nach dieser Saison aus. Schon letzte Saison, damals als Leihspieler von den Rapperswil-Jona Lakers, gastierte Aberg Ende Saison in Kloten und kam in elf Partien zu elf Skorerpunkten. (riz/sda)

Bild: keystone

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

kommt von den SCRJ Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

geht zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇦 Frédéric Allard (Verteidiger, 28)

kommt von Lulea



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 33)

wechselt zu Pardubice​

Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Stürmer, 27)

kommt von Lausanne

🇸🇪 Simon Johansson (Verteidiger, 26)

kommt von Ilves



Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 37)

unbekannt

Gerüchte 💬



...

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

geht zu Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

geht zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

geht nach Biel



Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

kommt von Ambri

🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)

kommt von La Chaux-de-Fonds



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

kommt von den SCRJ Lakers​

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

…

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea​

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Davos​

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

...

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...