Davos bestätigt Stransky-Abgang +++ Fribourg verstärkt Defensive vor Playoffs
Captain Stransky verlässt den HCD
Nachdem die NZZ und watson-Eismeister Klaus Zaugg bereits berichteten bestätigt es auch der HC Davos: Captain und Topskorer Matej Stransky wird den HCD nach dieser Saison verlassen. Man habe sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt, damit Stransky mit seiner Familie nach Tschechien zurückkehren kann. Der Vertrag mit dem 32-Jährigen wäre ursprünglich bis 2027 gelaufen. (abu)
Finnischer Verteidiger für Fribourg
Fribourg-Gottéron verpflichtet bis Ende Saison den Verteidiger Juuso Arola. Der 26-jährige Finne kommt von Jukurit in seiner Heimat. Er ist vor allem als Rückversicherung und mögliche Alternative für die Playoffs gedacht.
Fribourg-Gottéron belegt vier Runden vor Schluss den 2. Platz und kann nicht mehr aus den direkten Playoff-Plätzen (Top 6) verdrängt werden. (nih/sda)
Ajoie holt finnischen Verteidiger
Der Tabellenletzte HC Ajoie hat mit dem Finnen Tarmo Reunanen einen neuen Ausländer verpflichtet. Der 27-jährige Verteidiger, zuvor Captain von TPS Turku, unterschrieb bei den Jurassiern einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Reunanen könnte am Freitag gegen Lugano sein Debüt geben, wie Ajoie in einer Mitteilung bekannt gab. (riz/sda)
Pontus Aberg wechselt von Zürich zu Kloten
Die ZSC Lions leihen den 32-jährigen schwedischen Stürmer Pontus Aberg an den EHC Kloten aus. Flügelstürmer Aberg wird mindestens drei Partien mit Kloten bestreiten.
Die Vereinbarung zwischen den ZSC Lions und Kloten ist grundsätzlich bis Saisonende ausgelegt. Die ZSC Lions verfügen allerdings über eine Rückhol-Option bis am 1. März, wenn das internationale Transferfenster schliesst.
Aberg bestritt diese Saison 41 Partien mit den ZSC Lions und skorte dabei 7 Tore und 13 Assists. Sein Vertrag bei den ZSC Lions läuft nach dieser Saison aus. Schon letzte Saison, damals als Leihspieler von den Rapperswil-Jona Lakers, gastierte Aberg Ende Saison in Kloten und kam in elf Partien zu elf Skorerpunkten. (riz/sda)
ZSC Lions
Zugänge ✅
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
kommt von Genf-Servette
🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)
kommt von den SCRJ Lakers
Abgänge ❌
🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
geht zu den SCRJ Lakers
Gerüchte 💬
…
Lausanne HC
Zugänge ✅
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)
kommt vom EHC Kloten
Abgänge ❌
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Davos
🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)
wechselt zum EHC Kloten
Gerüchte 💬
…
SC Bern
Zugänge ✅
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
kommt von den SCL Tigers
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)
kommt von Malmö U20
🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)
kommt von Ilves Tampere
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
EV Zug
Zugänge ✅
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)
kommt vom HC Thurgau
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
kommt vom EV Zug
Abgänge ❌
🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)
geht zu den SCL Tigers
Gerüchte 💬
…
HC Davos
Zugänge ✅
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
kommt vom Lausanne HC
🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)
kommt von Frölunda
🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)
kommt von den Rouyn-Noranda Huskies
🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)
kommt von den Rouyn-Noranda Huskies
🇨🇦 Frédéric Allard (Verteidiger, 28)
kommt von Lulea
Abgänge ❌
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
wechselt zum Lausanne HC
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
wechselt zu den ZSC Lions
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
wechselt zum EV Zug
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
wechselt zum SC Bern
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
wechselt zum EV Zug
🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)
wechselt zum HC Lugano
🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 33)
wechselt zu Pardubice
Gerüchte 💬
…
Fribourg-Gottéron
Zugänge ✅
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
kommt vom EHC Kloten
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
kommt von den SCRJ Lakers
Abgänge ❌
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
wechselt zum EHC Kloten
Gerüchte 💬
…
EHC Kloten
Zugänge ✅
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
kommt von Fribourg-Gottéron
🇨🇭 Raphael Prassl (Stürmer, 27)
kommt von Lausanne
🇸🇪 Simon Johansson (Verteidiger, 26)
kommt von Ilves
Abgänge ❌
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
wechselt zu Fribourg-Gottéron
🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)
wechselt zu Lausanne
Gerüchte 💬
…
SCL Tigers
Zugänge ✅
🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)
kommt von Timra IK
🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)
kommt vom EV Zug
Abgänge ❌
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
wechselt zum SC Bern
🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 37)
unbekannt
Gerüchte 💬
...
SC Rapperswil-Jona Lakers
Zugänge ✅
🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
kommt von den ZSC Lions
🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)
kommt vom EV Zug
Abgänge ❌
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
geht zu Fribourg
🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)
geht zu Genf-Servette
🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)
geht zu den ZSC Lions
Gerüchte 💬
...
Ambri-Piotta
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)
geht nach Biel
Gerüchte 💬
…
EHC Biel
Zugänge ✅
🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)
kommt von Ambri
🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)
kommt von La Chaux-de-Fonds
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
...
Genf-Servette HC
Zugänge ✅
🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)
kommt von den SCRJ Lakers
Abgänge ❌
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
wechselt zu den ZSC Lions
Gerüchte 💬
…
HC Lugano
Zugänge ✅
🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)
kommt von Lulea
🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)
kommt vom HC Davos
Abgänge ❌
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
wechselt zum HC Ajoie
Gerüchte 💬
...
HC Ajoie
Zugänge ✅
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
kommt vom HC Lugano
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
...