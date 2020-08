International

USA

«All Black Lives Matter»-Schriftzug wird dauerhaft auf den Hollywod Boulevard gemalt



Bild: keystone

«All Black Lives Matter»-Schriftzug wird dauerhaft auf den Hollywod Boulevard gemalt

Nach Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt wird nun der «All Black Lives Matter»-Schriftzug zum permanenten Gedenken an die Bewegung dauerhaft auf dem Hollywood Boulevard zu sehen sein.

Ein Teil des berühmten Hollywood Boulevards in Los Angeles ist für die ganze Woche abgesperrt. Der Grund: Der Schriftzug «All Blick Lives Matter» wird permanent auf den Asphalt gemalt. Dies berichtet «CBS Los Angeles».

Das Strassengemälde wird zu Ehren der «Black Lives Matter» Bewegung installiert. In Hollywood demonstrierten am 13. Juni Tausende gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Der Auslöser war die Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch die Polizei in Minneapolis am 25. Mai.

Bild: keystone

Damals wurde vor der Demonstration auf dem Hollywood Boulevard ein «All Black Lives Matter» Schriftzug auf die Strasse gemalt. In Regenbogenfarben – als Hommage an die LGBTQ+-Community.

Einige Tage nach der Demonstration wurden die Buchstaben wieder entfernt. Allerdings nur drei davon – denn dann formierte sich Widerstand. Die Idee: Das Gemälde zu einem dauerhaften Gedenken an die «BLM»-Bewegung werden zu lassen.

«Wir hatten an diesem Wochenende in Hollywood einen einmaligen Moment, als sich Zehntausende zu einer friedlichen Demonstration auf einem der bekanntesten Boulevards in Amerika versammelten», sagte Stadtrat Mitch O'Farrel, der offen schwul ist, ein einer Erklärung. «Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Bewegung auf sinnvolle Weise in Erinnerung zu rufen.»

Bild: keystone

In mehreren anderen Städten der USA – darunter Washinton DC und New York – wurden ebenfalls ein «Black Lives Matter» Gemälde auf ikonischen Strassen gemalt. In der Hauptstadt des Landes benannte Bürgermeister Muriel Bowser den Abschnitt der 15th Street vor dem Weissen Haus offiziell «Black Lives Matter Plaza».

«Heute, nach Jahren der Gewalt gegen unsere Black- und Queer-Gemeinschaften, schaffen wir in Los Angeles den ersten Gedenkraum, der Transgender-Farbigen gewidmet ist», sagte O'Farrell in einer Erklärung.

Der Abschnitt des Hollywood Boulevard soll bis Freitag geschlossen sein, bis das Wandbild fertiggestellt sein soll. (cki)

