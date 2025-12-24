bedeckt
USA: Südkalifornien erwartet Starkregen und Überschwemmungen

Südkalifornien erwartet Starkregen und Überschwemmungen

24.12.2025, 10:1524.12.2025, 10:15

Die Menschen in Kalifornien müssen sich auf schwere Unwetter während der Weihnachtsfeiertage einstellen. Der US-Wetterdienst (NWS) warnt vor heftigen Regenfällen im Süden Kaliforniens, wo es in den kommenden Tagen zu Sturzfluten und Schlammlawinen kommen könnte.

People carry umbrellas while walking on a path at Alamo Square Park, in San Francisco, Tuesday, Dec. 23, 2025. (AP Photo/Jeff Chiu) Extreme Weather California
Die schwersten Regenfälle werden für Mittwoch, dem 24. und Donnerstag, dem 25. Dezember erwartet. Bild: keystone

Für Teile der Millionenmetropole Los Angeles gilt seit Dienstag 11.00 Uhr (Ortszeit) und bis Donnerstag 23.00 Uhr eine Evakuierungsanordnung der Behörden. Betroffen sind auch Stadtteile, die Anfang des Jahres von einem verheerenden Feuer erfasst wurden. Für Teile des Bezirks Orange County gelten ebenfalls Evakuierungsanordnungen.

Die schwersten Regenfälle werden demnach am Mittwoch und Donnerstag erwartet. Die Gefahr von Sturzfluten bestehe auch in Gegenden, die normalerweise nicht von Überschwemmungen betroffen seien, so die Behörden. Man habe als Präventivmassnahme bereits vier Millionen Sandsäcke, inklusive 55'000 sogenannte Supersandsäcke, platziert, gab das Büro des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom bekannt.

Im Sierra Nevada Gebirge erwarten die Behörden starken Schneefall. (sda/dpa)

Mehr zu den USA:
Themen
