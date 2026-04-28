US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump empfangen König Charles III. und Königin Camilla auf dem Balkon des Weissen Hauses in Washington. Bild: keystone

König Charles bei Trump: Staatsbesuch mit Symbolkraft und heiklem Hintergrund

König Charles III. und Königin Camilla sind zu einem viertägigen Staatsbesuch in den USA. Am Dienstag empfing Präsident Donald Trump das Königspaar im Weissen Haus – am Nachmittag spricht Charles als erst zweiter britischer Monarch überhaupt vor dem Kongress.

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König Charles III. und US-Präsident Donald Trump im Gespräch. Bild: keystone

Der Besuch begann bereits am Montag: Charles und Camilla wurden zunächst informell von den Trumps im Weissen Haus zum Tee empfangen, bevor das Königspaar an einer Gartenparty in der Residenz des britischen Botschafters in Washington teilnahm. Am Dienstag folgte der offizielle Teil.

Königin Camilla und First Lady Melania Trump bei der offiziellen Begrüssungszeremonie auf dem Südrasen des Weissen Hauses. Bild: keystone

Zeremonie auf dem Südrasen

Kurz vor 11 Uhr Ortszeit Washington wurden die Royals mit einem zeremoniellen Kanonengruss empfangen. Während die amerikanische Nationalhymne gespielt wurde, legte Melania Trump die Hand aufs Herz und Trump hielt einen Salut, während der König und die Königin mit den Armen an der Seite dastanden. Anschliessend beobachteten alle vier vom Balkon aus einen Überflug militärischer Maschinen.

Amerikanische Kampfjets fliegen während der Begrüssungszeremonie für König Charles III. über das Weisse Haus. Bild: keystone

In seiner Rede auf dem Südrasen würdigte Trump die Beziehung zwischen beiden Ländern. Er erinnerte an das Treffen zwischen Winston Churchill und Franklin Roosevelt, das die Vision für die freie Welt nach dem Zweiten Weltkrieg umriss, und bezeichnete das als Essenz der «besonderen Beziehung» zwischen den USA und Grossbritannien. Auch gedachte er Königin Elizabeth II., die er als «sehr, sehr besondere Frau» bezeichnete, die «auf beiden Seiten des mächtigen Atlantiks sehr vermisst wird».

König Charles III. hört Präsident Donald Trump während der Begrüssungszeremonie zu. Bild: keystone

Treffen im Oval Office

Um kurz vor 12 Uhr Ortszeit Washington betraten König und Präsident gemeinsam das Oval Office. Die Königin und die First Lady nahmen anschliessend getrennt an einem Treffen mit Schülerinnen und Schülern teil. Nach dem bilateralen Gespräch zog Trump ein positives Fazit: Er sagte gegenüber Reportern, er habe ein «wirklich gutes Treffen» mit dem König gehabt.

König Charles III. und US-Präsident Donald Trump beim bilateralen Gespräch im Oval Office. Bild: keystone

Rede vor dem Kongress

Am Nachmittag Ortszeit Washington wird Charles als erst zweiter britischer Monarch überhaupt vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses sprechen – das letzte Mal war seine Mutter, Königin Elizabeth II., 1991. Seine rund 20-minütige Rede soll die gemeinsame Geschichte und demokratischen Werte beider Länder betonen. Charles will dabei erklären, dass die USA und Grossbritannien zwar nicht immer einer Meinung seien, aber «immer Wege gefunden haben, zusammenzukommen». Ausserdem soll er den Schiessvorfall beim Dinner der White House Correspondents' Association vom Samstag thematisieren – die Royals hatten die Trumps danach telefonisch kontaktiert, um ihre Bestürzung auszudrücken.

König Charles III. mit House Speaker Mike Johnson im US-Kapitol in Washington. Bild: keystone

Besuch unter Spannung

Die Beziehungen zwischen den USA und Grossbritannien sind seit Beginn des Kriegs mit dem Iran belastet: Trump kritisierte Premierminister Keir Starmer dafür, dass London keine wesentliche militärische Unterstützung angeboten hatte. London hofft, dass Trumps Zuneigung zum britischen Königshaus und Charles' diplomatisches Geschick dazu beitragen können, die Spannungen zumindest vorübergehend zu lindern.

Einen weiteren Schatten wirft die Epstein-Affäre: Demokrat Ro Khanna veranstaltete parallel zum Königsbesuch ein Treffen mit Überlebenden des Missbrauchsnetzwerks von Jeffrey Epstein. Deren Familien hatten einen direkten Kontakt mit Charles gefordert – mit Blick auf die Vorwürfe gegen seinen Bruder Prinz Andrew. Charles lehnte ein solches Treffen ab, soll die Überlebenden aber in seiner Kongressrede erwähnen. (mke)