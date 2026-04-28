König Charles bei Trump: Staatsbesuch mit Symbolkraft und heiklem Hintergrund
Der Besuch begann bereits am Montag: Charles und Camilla wurden zunächst informell von den Trumps im Weissen Haus zum Tee empfangen, bevor das Königspaar an einer Gartenparty in der Residenz des britischen Botschafters in Washington teilnahm. Am Dienstag folgte der offizielle Teil.
Zeremonie auf dem Südrasen
Kurz vor 11 Uhr Ortszeit Washington wurden die Royals mit einem zeremoniellen Kanonengruss empfangen. Während die amerikanische Nationalhymne gespielt wurde, legte Melania Trump die Hand aufs Herz und Trump hielt einen Salut, während der König und die Königin mit den Armen an der Seite dastanden. Anschliessend beobachteten alle vier vom Balkon aus einen Überflug militärischer Maschinen.
In seiner Rede auf dem Südrasen würdigte Trump die Beziehung zwischen beiden Ländern. Er erinnerte an das Treffen zwischen Winston Churchill und Franklin Roosevelt, das die Vision für die freie Welt nach dem Zweiten Weltkrieg umriss, und bezeichnete das als Essenz der «besonderen Beziehung» zwischen den USA und Grossbritannien. Auch gedachte er Königin Elizabeth II., die er als «sehr, sehr besondere Frau» bezeichnete, die «auf beiden Seiten des mächtigen Atlantiks sehr vermisst wird».
Treffen im Oval Office
Um kurz vor 12 Uhr Ortszeit Washington betraten König und Präsident gemeinsam das Oval Office. Die Königin und die First Lady nahmen anschliessend getrennt an einem Treffen mit Schülerinnen und Schülern teil. Nach dem bilateralen Gespräch zog Trump ein positives Fazit: Er sagte gegenüber Reportern, er habe ein «wirklich gutes Treffen» mit dem König gehabt.
Rede vor dem Kongress
Am Nachmittag Ortszeit Washington wird Charles als erst zweiter britischer Monarch überhaupt vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses sprechen – das letzte Mal war seine Mutter, Königin Elizabeth II., 1991. Seine rund 20-minütige Rede soll die gemeinsame Geschichte und demokratischen Werte beider Länder betonen. Charles will dabei erklären, dass die USA und Grossbritannien zwar nicht immer einer Meinung seien, aber «immer Wege gefunden haben, zusammenzukommen». Ausserdem soll er den Schiessvorfall beim Dinner der White House Correspondents' Association vom Samstag thematisieren – die Royals hatten die Trumps danach telefonisch kontaktiert, um ihre Bestürzung auszudrücken.
Besuch unter Spannung
Die Beziehungen zwischen den USA und Grossbritannien sind seit Beginn des Kriegs mit dem Iran belastet: Trump kritisierte Premierminister Keir Starmer dafür, dass London keine wesentliche militärische Unterstützung angeboten hatte. London hofft, dass Trumps Zuneigung zum britischen Königshaus und Charles' diplomatisches Geschick dazu beitragen können, die Spannungen zumindest vorübergehend zu lindern.
Einen weiteren Schatten wirft die Epstein-Affäre: Demokrat Ro Khanna veranstaltete parallel zum Königsbesuch ein Treffen mit Überlebenden des Missbrauchsnetzwerks von Jeffrey Epstein. Deren Familien hatten einen direkten Kontakt mit Charles gefordert – mit Blick auf die Vorwürfe gegen seinen Bruder Prinz Andrew. Charles lehnte ein solches Treffen ab, soll die Überlebenden aber in seiner Kongressrede erwähnen. (mke)