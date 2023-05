Polizist stirbt nach 33 Jahren im Koma

Im Jahr 1990 wurde Troy Patterson von drei Männern überfallen. Der Polizist überlebte schwer verletzt und fiel ins Koma. Nun ist der Detective gestorben.

Er war gerade dabei, sein Auto zu waschen, als sich die drei Männer von hinten näherten. Troy Patterson, damals 27 Jahre alt, hatte an diesem 16. Januar 1990 dienstfrei. Er war Polizist bei der New Yorker Polizei und hatte sich kurz vor dem Raubüberfall auf ihn verlobt. Sechsmal war der junge Cop bereits mit sieben Belobigungen für seine Arbeit ausgezeichnet worden.

Die drei jungen Männer, die ihn an diesem Tag im New Yorker Stadtteil Brooklyn attackierten, hatten es auf seine Geldbörse abgesehen. Sie fackelten offenbar nicht lange: Einer der drei schoss Patterson mit einer Pistole vom Kaliber 38 in den Kopf.

Doch Patterson überlebte. Allerdings mit schwersten Verletzungen, er erlangte nie wieder das Bewusstsein, war hirntot. Lediglich seine Vitalfunktionen blieben intakt. Seitdem lag er im Koma. Bis jetzt. Wie die «New York Post» unter Berufung auf das New Yorker Police Department berichtet, starb Patterson am 29. April 2023.

Die Kollegen bei der New Yorker Polizei haben den Mann nie vergessen, wie verlautete. «Detective Troy Patterson war ein Held der Stadt New York. Er inspirierte Hunderte andere Detectives, die seinem mutigen Beispiel folgten und die wichtige Arbeit der Kriminalitätsbekämpfung aufnahmen», sagte Paul DiGiacomo, ein Vertreter der New Yorker Polizeigewerkschaften.

Erst 2016 war Patterson in den Rang eines Detectives erhoben worden, obwohl er da schon seit 26 Jahren im Koma gelegen hatte. Judith Harrison, stellvertretende Leiterin der New Yorker Polizei, hatte erst 2022 davon berichtet, dass sich Kollegen Jahr für Jahr an Pattersons Krankenbett versammeln, um ihm die Ehre zu erweisen. «Wir haben einen Spruch bei der New Yorker Polizei: 'Wir vergessen niemanden'. Und dass wir das ernst meinen, zeigen wir hier jedes Jahr, indem wir Troy feiern. Wir hoffen nach wie vor auf ein Wunder», so Harrison.

Doch das Wunder blieb aus. Patterson erwachte nicht mehr aus dem Koma. Die drei mutmasslichen Täter Vincent Robbins, Tracey Clark and Darien Crawford wurden später festgenommen. Robbins und Clark, der mutmassliche Todesschütze, kamen vor Gericht. Über Clarks Prozess konnte die «New York Post» nichts herausfinden; ob er für den Überfall verurteilt wurde, ist unbekannt. Robbins erhielt wegen Körperverletzung und versuchten Raubes eine Freiheitsstrafe von fünf bis fünfzehn Jahren. Er wurde jedoch im Jahr 2000 wieder aus dem Gefängnis entlassen.

Die drei Kriminellen erbeuteten Patterson Geldbörse, die später am Tatort gefunden wurde. Offenbar ging es bei dem Überfall um 20 Dollar, den der junge Polizist bei sich trug.

Verwendete Quellen:

NewYorkPost.com: Shot NYPD Detective Troy Patterson dies after spending 33 years in coma

Twitter-Profil der New Yorker Polizei

