Neue Epstein-Dokumente: FBI listet «unbestätigte» Vorwürfe gegen Trump

Portrait of American financier Jeffrey Epstein (left) and real estate developer Donald Trump as they pose together at the Mar-a-Lago estate, Palm Beach, Florida on February 22, 1997. (Photo by Davidof ...
Jeffrey Epstein und Donald Trump.Bild: Archive Photos

Neue Epstein-Dokumente: FBI listet extreme Vorwürfe gegen Trump

Das US-Justizministerium hat weitere Unterlagen aus dem Epstein-Komplex veröffentlicht. Darin findet sich auch eine interne FBI-Liste mit Anschuldigungen, in denen US-Präsident Donald Trump namentlich erwähnt wird. Die Behörde betont, dass die Vorwürfe weitgehend unbestätigt sind.
30.01.2026, 23:0930.01.2026, 23:18

Besonders bristant ist ein ein File, das zur Emailkorrespondenz eines Agenten der Taskforce gegen Kinderausbeutung und Menschenhandel gehört. Darin werden diverse Vorwürfe gegen Jeffrey Epstein gesammelt – und auch der Name Donald Trump taucht an vielen Stellen auf.

Ob die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen und wie weit sie untersucht wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Meidas+ schreibt dazu: «Wir wissen nicht, inwieweit diese Hinweise bestätigt oder nicht bestätigt wurden oder ob sie vollständig untersucht wurden. Was wir wissen, ist, dass das Justizministerium das Dokument kurz nachdem es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, gelöscht hat. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, diese Informationen zu sehen und zu erfahren, warum sie entfernt wurden.»

Das gelöschte Dokument:

1 / 8
Epstein-Files vom 30.01.2026
Schwere Vorwürfe

Die Liste der Vorwürfe an Donald Trump ist lang:

  • Er habe vor 35 Jahren in New Jersey eine 13 - 14 Jährige zu oralem Sex gezwungen. Sie sei dabei geschlagen worden. Das Mädchen habe Trump gebissen, während sie ihn oral befriedigt habe.
  • Er habe vor 35 Jahren in New Jersey eine 13 - 14 Jährige zu oralem Sex gezwungen. Sie sei dabei geschlagen worden. Das Mädchen habe Trump gebissen, während sie ihn oral befriedigt habe.
  • Eine Klägerin behauptet, sie sei Opfer und Zeugin eines Sexhandelsrings im Trump Golf Course in Rancho Palos Verdes, Kalifornien, zwischen 1995 und 1996 gewesen. Sie gab an, von Ghislaine Maxwell rekrutiert worden zu sein. Zu den Kunden hätten Jeffrey Epstein, Robin Leach und Donald Trump gehört.
  • Dieselbe Frau behauptet auch bei Orgien dabei gewesen zu sein. Einige der Mädchen seien danach verschwunden oder ermordet worden – und angeblich auf dem Gelände begraben worden. Weiter sei sie von Trumps damaligem Sicherheitschef bedroht worden. Sollte sie jemals darüber sprechen, was sie erlebt und gesehen habe, werde sie als „Dünger für die hinteren neun Löcher enden – wie die anderen Schlampen“.
  • Ein Kläger behauptet, er wisse von Filmen mit dass es Filme von prominenten Männern wie Jeffrey Epstein, Bill Clinton und Donald Trump.
  • Eine Klägerin meldete sich bei der New Yorker Polizei. Sie sei 1984 im Alter von 13 Jahren zu sexuellen Handlungen gezwungen worden. Unter ihren Peinigern habe sich auch Donald Trump befunden. Er sei ausserdem dabei gewesen, als ihr Onkel ihr neugeborenes Kind ermordete.
  • Eine Klägerin behauptet, 2004 oder 2005 Donald Trump und Jeffrey Epstein an einer Party gesehen zu haben, bei der Frauen versteigert worden seien.
  • Eine Klägerin behauptet, Donald Trump habe unter dem Titel «Kalendermädchen» Partys veranstaltet, bei denen Minderjährige «versteigert» wurden. Trump habe die Vulva und und die Vagina der Kinder gemessen, indem er einen Finger einführte. Unter den Gästen sollen sich ältere Männer, darunter Elon Musk, Don Jr. Trump und Ivanka Trump befunden haben.

Das FBI hält in dem Dokument fest, dass der Grossteil der Vorwürfe nicht bestätigt sei. Mehrere Hinweise basierten auf Informationen aus zweiter Hand oder auf Aussagen von Dritten. Nur wenige der Anschuldigungen seien jemals weiterverfolgt worden. In einzelnen Fällen vermerkten die Ermittler ausdrücklich, dass sie die Angaben als nicht glaubwürdig einschätzten. (tog/mke)

Themen
Die beliebtesten Kommentare
avatar
RedDoor
30.01.2026 23:20registriert Oktober 2025
Der nächste FIFA Friedenspreis winkt. Ich wünschte ich hätte diesen Artikel niemals gelesen. Ich gehe mich mal Übergeben. Ich kann mir durchaus vorstellen das manche Behauptungen der Wahrheit entsprechen.
551
Melden
Zum Kommentar
avatar
thirtyeighteen
30.01.2026 23:17registriert März 2021
"Ob die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen und wie weit sie untersucht wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt." Aber eigentlich weiss es die ganze Welt, ein sexgeiler widerlicher Narrzist, der Epstein zum Freund hatte, wegennx Sexusldelikte angeklagt ist, über Jahre keinen Lebensinhalt hatte ausser Geld, Frsuen und Macht, genügen oft auf der Insel war, von vielen Opfern auch benannt wurde... aber man weiss von nichts...
531
Melden
Zum Kommentar
avatar
Migeek
30.01.2026 23:29registriert Dezember 2022
Klingt alles realistisch...

wann wird der Golfplatz nach menschlichen Überresten untersucht?
331
Melden
Zum Kommentar
