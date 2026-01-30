wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
USA

Trump droht dem Iran: Entweder Deal oder «mal sehen was dann passiert»

August 3, 2024: The US is sending a carrier strike group, a fighter squadron and additional warships to the Middle East as the region braces for an Iranian retaliation to the killing of a senior Hamas ...
Die USA verlegen zurzeit mehrere Kriegsschiffe in Richtung Iran.Bild: www.imago-images.de

Trump droht dem Iran: Entweder Deal oder «mal sehen was dann passiert»

30.01.2026, 19:5930.01.2026, 19:59

US-Präsident Donald Trump verstärkt mit neuen Drohungen den Druck auf den Iran. Aktuell seien weitere Kriegsschiffe in Richtung des Landes unterwegs – «und hoffentlich werden wir einen Deal machen», sagte Trump bei einem Auftritt im Weissen Haus. «Wenn es keinen Deal gibt – mal sehen, was dann passiert», fügte er hinzu.

Trump behauptete erneut, dass er mit seiner Gewaltdrohung an die iranische Regierung die geplante Hinrichtung von 837 Menschen verhindert habe. Er habe die Machthaber in Teheran gewarnt, dass sie dann «einen Preis dafür bezahlen würden, wie ihn noch nie jemand bezahlt hat», sagte er. Der US-Präsident wollte sich nicht dazu äussern, ob er dem Iran Fristen gesetzt habe, sagte dazu aber: «Sie wissen auf jeden Fall Bescheid.» Er bekräftigte, dass Iran einen Deal eingehen wolle.

Trump hatte der Regierung in Teheran im Zusammenhang mit der gewaltsamen Niederschlagung der jüngsten Proteste mit militärischen Angriffen gedroht. Nach der Absage der laut ihm geplanten Hinrichtungen kam es nicht dazu. Trump betont, dass er kein Atomwaffenprogramm im Iran tolerieren werde. Im Juni vergangenen Jahres hatten US-Flugzeuge Anlagen im Iran bombardiert, in denen nach westlichen Erkenntnissen an Atomwaffen gearbeitet wird. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Proteste 2026
1 / 16
Iran-Proteste 2026

Ende Dezember begannen Proteste in Iran. Die Aufnahme zeigt Teheran am 9. Januar.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Massaker in iranischer Stadt Rascht – Washington Post rekonstruiert Ereignisse mit Augenzeugenvideos
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Diese 5 militärischen Optionen prüft Trump im Konflikt mit Iran
US-Präsident Donald Trump lässt derzeit mehrere militärische Szenarien gegen Iran ausarbeiten. Sie reichen von gezielten Luftschlägen bis hin zu verdeckten Kommandoeinsätzen. Noch ist keine Entscheidung gefallen.
Nach Angaben mehrerer US-Regierungsvertreter hat Präsident Donald Trump in den vergangenen Tagen eine erweiterte Palette möglicher militärischer Schritte gegen Iran prüfen lassen. Die Optionen gehen deutlich über jene hinaus, die noch vor wenigen Wochen im Zusammenhang mit den damaligen Massenprotesten im Land diskutiert wurden. Ziel sei es, Irans Nuklear- und Raketenprogramme weiter zu schwächen oder den politischen Machtkern des Regimes unter Druck zu setzen.
Zur Story