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USA: Stundenlange Wartezeiten an Flughäfen wegen Teil-Shutdown

Stundenlange Wartezeiten an US-Flughäfen – wegen Regierungs-Shutdown

16.03.2026, 15:3316.03.2026, 15:33

An Flughäfen in den USA kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu stundenlangen Wartezeiten, vor allem vor den Sicherheitskontrollen. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen Passagiere und Reisende, die in langen Kolonnen anstehen.

Grund für die langen Wartezeiten ist, dass die US-Bundesregierung teilweise stillsteht. Hinzu kommt, dass in vielen Teilen der USA die Frühlingsferien beginnen und somit mehr Fluggäste erwartet werden als sonst.

Video: watson/nina bürge

Zu einem Stillstand der Bundesregierung kommt es, wenn der Kongress und der Präsident sich nicht auf ein Haushaltsbudget einigen. Von einem Shutdown spricht man, wenn der Haushaltsplan ausläuft und keine Anschlussfinanzierung beschlossen ist. Nicht essenzielle Behörden werden während dieser Zeit beurlaubt, da Staatsangestellte bei einem Stillstand keinen Lohn erhalten. Aktuell steht nur das Departement für Sicherheit unter diesem Stillstand, zu diesem gehören auch die Mitarbeiter der Sicherheitskontrollen an Flughäfen.

Die Angestellten der Flughäfen erhalten somit auch keinen Lohn. US-Präsident Donald Trump hat sie jedoch gebeten, trotzdem zur Arbeit zu gehen. Ein Grossteil der Angestellten an den Sicherheitskontrollen, auch TSA-Checks genannt, bleibt jedoch zu Hause. Dies führt zu einem Mangel an Arbeitskräften und verlangsamt den Prozess der Kontrollen, weshalb viele Fluggäste lange Wartezeiten vor sich haben.

Der längste Stillstand der US-Regierung endete erst im November 2026. Er begann am 1. Oktober und dauerte 43 Tage. (nib)

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