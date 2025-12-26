wechselnd bewölkt
Überflutungen und Schlammlawinen an Weihnachten in Kalifornien

Überflutungen und Schlammlawinen an Weihnachten in Kalifornien

26.12.2025, 10:5626.12.2025, 10:56

Heftige Unwetter haben im US-Bundesstaat Kalifornien an Weihnachten zu Überschwemmungen und Schlammlawinen geführt. Der US-Wetterdienst NWS warnte, noch den ganzen Freitag sei im Süden Kaliforniens mit Starkregen und Sturm zu rechnen.

«Zahlreiche Sturzfluten sind möglich», hiess es in der Unwetterwarnung. Wie die «Los Angeles Times» berichtete, gab es mindestens drei Tote. Ein Mann sei in San Diego von einem umstürzenden Baum erschlagen worden.

Flood damage is seen Thursday, Dec. 25, 2025, in Wrightwood, Calif. (AP Photo/William Liang) Extreme Weather California
Überschwemmungen in Wrightwood.Bild: keystone

Bereits am Heiligabend waren schwere Unwetter über Kalifornien hinweggezogen. In einigen normalerweise sonnigen Gegenden fielen bereits mehr als 25 Zentimeter Regen.

Am Donnerstag gab der NWS dann eine Unwetterwarnung für Südkalifornien heraus, von der auch die Metropole Los Angeles betroffen war, die zweitgrösste Stadt der USA. Gewarnt wurde vor Starkregen, Sturzfluten und Sturmböen von mehr als 88 Stundenkilometern. In Gebieten, die Anfang des Jahres von verheerenden Bränden verwüstet worden waren, drohten demnach auch Schuttlawinen. In mehreren Landkreisen, darunter auch Los Angeles, riefen die Behörden den Notstand aus.

A car sits buried in mud after flooding Wednesday, Dec. 24, 2025, in Wrightwood, Calif. (AP Photo/Wally Skalij) Extreme Weather California
Ein Auto steckt im Schlamm fest.Bild: keystone

Verantwortlich für das Unwetter war ein als «atmosphärischer Fluss» bezeichnetes Wetterphänomen. Atmosphärische Flüsse sind Ströme in der Atmosphäre, die riesige Mengen Wasserdampf aus warmen in kühlere Regionen transportieren. In Kalifornien wird die Feuchtigkeit vom sogenannten Ananas-Express von Hawaii an die US-Westküste geschaufelt. (sda/afp)

Notstand in Los Angeles ausgerufen: Schwerer Sturm fordert Todesopfer in Kalifornien
