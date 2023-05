Mindestens 3 Tote nach Schüssen in den USA

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Gun Violence Archive gab es in diesem Jahr in den USA bereits mehr als 215 Schusswaffenangriffe. (sda/afp)

Zwei Polizisten wurden bei dem Vorfall verletzt, der sich in der 50'000-Einwohner-Stadt Farmington ereignete, rund 320 Kilometer von der Hauptstadt des Bundesstaates, Santa Fe, entfernt. Der mutmassliche Schütze wurde am Tatort «gestellt und getötet», wie die Behörden mitteilten.

Bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat New Mexico sind am Montag nach Polizeiangaben mindestens drei Menschen getötet worden.

