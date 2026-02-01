wechselnd bewölkt
Jeffrey Epstein Files: Alexander Acosta schloss mit ihm 2007 Deal ab

Documents that were included in the U.S. Department of Justice release of the Jeffrey Epstein files are photographed Friday, Jan. 2, 2026. (AP Photo/Jon Elswick) Justice Department Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein hätte schon 2007 lebenslang verurteilt werden können.Bild: keystone

2007 sagten über 50 Frauen gegen Epstein aus – dafür angeklagt wurde er nicht

Dass Jeffrey Epstein an minderjährigen Frauen sexuellen Missbrauch betrieb, war 2007 gut dokumentiert. Trumps späterer Arbeitsminister schloss aber einen Deal mit Epstein.
01.02.2026, 10:4901.02.2026, 10:49

Die am Freitag neu veröffentlichten Dokumente rund um Jeffrey Epstein zeigen: Der später verurteilte Sexualstraftäter hätte schon 2007 eine lebenslange Haftstrafe antreten können. Darüber berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Demnach habe die Staatsanwaltschaft eine solche Anklage vorbereitet, nachdem mehrere minderjährige Frauen ausgesagt hatten, von Epstein für sexualisierte Massagen bezahlt worden zu sein.

Gebrauchte Kondome entsorgt

In den am Freitag veröffentlichten Dokumenten wird ein persönlicher Assistent Epsteins zitiert. Zu seinen regelmässigen Aufgaben habe es gehört, Bargeld in 100-Dollar-Scheinen in Epsteins Schlafzimmer bereitzulegen.

Nach den Massagen habe er aufräumen müssen. Das habe unter anderem geheissen: gebrauchte Kondome zu entsorgen. Der Name des Mitarbeiters ist in den Akten geschwärzt.

Deal mit der Staatsanwaltschaft

Über 50 Frauen sagten damals gegen Epstein aus. Angeklagt wurde er gleichwohl nicht: Der damalige Generalstaatsanwalt in Miami, Alexander Acosta, schloss einen Deal mit Epstein ab.

Epstein entging der strafrechtlichen Verfolgung und bekannte sich im Gegenzug schuldig, eine Minderjährige in die Prostitution getrieben zu haben. Dafür erhielt er eine anderthalbjährige Haftstrafe.

Acosta diente in Donald Trumps erster Amtszeit als Arbeitsminister. Aufgrund seiner Rolle im Epstein-Skandal musste er 2019 zurücktreten.

(her)

Mehr zum Thema:

Epstein unterhielt gute Beziehungen zu Schweizer Banken – die Sonntagsnews

Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht

1 / 12
Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht

Einen Tag vor Ablauf der Frist für das US-Justizministerium, alle Akten freizugeben, haben die US-Demokraten weitere Fotos aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein veröffentlicht.
quelle: house oversight democrats
