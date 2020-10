International

USA

Los Angeles: Airline-Piloten sichten Mann mit Jetpack



Bild: shutterstock

«Nur in LA»: Airline-Piloten sichten Mann mit Jetpack – schon wieder

Schon das zweite Mal innerhalb von zwei Monaten wurde ein Mann mit Jetpack über dem Flughafen in Los Angeles gesichtet.

Stell dir vor, du fliegst gemütlich mit dem Linienjet, schaust zum Fenster raus und sichtest auf Augenhöhe einen Mann mit einem Jetpack. Unmöglich? Nicht so in Los Angeles.

Genau das geschah dort gestern zum zweiten Mal innert kurzer Zeit. Um 13.45 Uhr (Ortszeit) sichtete ein Pilot der China Airlines einen Mann im Jetpack – auf 1800 Metern über Boden. Und das rund 11 Kilometer vom Flughafen LAX entfernt, wie NBC News berichtet.



Gemäss einer Sprecherin der FBI-Aussenstelle in Los Angeles seien «mehrere Berichte» über die Sichtung eingegangen. Weitere Details dazu wurden nicht genannt.

Vor zwei Monaten, am 30. August, hat sich dieses bizarre Ereignis das erste Mal ereignet. Damals lautete der Funkspruch folgendermassen: «Tower, hier ist American 1997. Wir sind gerade an einem Typen in einem Jetpack vorbeigeflogen.» Der Mann sei nur 275 Meter vom Flugzeug entfernt gewesen. Die spontane Reaktion aus dem Tower? «Nur in LA.» (cki)

