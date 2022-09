Durchsuchung bei Trump: Bewegung in Streit über neutralen Prüfer

Anfang August hatte die Bundespolizei FBI Trumps Villa in Florida durchsucht. Das FBI beschlagnahmte diverse Verschlusssachen mit teils höchster Geheimhaltungsstufe. Da Trump nach seiner Amtszeit die Unterlagen in seinem privaten Anwesen aufbewahrte, könnte er gegen das Gesetz verstossen haben. Dies wird nun untersucht.

Nachdem beide Seiten zuvor jeweils zwei Personen für die Rolle eines unabhängigen Prüfers vorgeschlagen hatten, appellierte das Ministerium nun an das Gericht, entweder die beiden von ihm vorgeschlagenen Ex-Richter für die Rolle zu berufen oder aber einen Richter, den die Trump-Anwälte genannt hatten: Raymond Dearie aus New York. Alle drei hätten ausreichend juristische Erfahrung. Der zweite von Trumps Vertretern genannte Kandidat - der Jurist, aber kein Richter ist - verfüge über diese Erfahrung nicht, argumentierte das Ministerium. Die Regierung lehne seine Ernennung daher ab.

Im Rechtsstreit über die Einsetzung eines neutralen Prüfers nach der Durchsuchung des Anwesens von Ex-Präsident Donald Trump geht das Justizministerium etwas auf die Gegenseite zu. In einem am Montagabend (Ortszeit) veröffentlichten Schriftstück zeigte sich das Ministerium offen dafür, einen der beiden von Trumps Anwälten vorgeschlagenen Kandidaten zu akzeptieren.

Tierwohl vs. Billigfleisch: Eine Bäuerin bringt es in der «Arena» auf den Punkt

Was ist da am Gotthard los? Über 800 Stunden lang stand der Verkehr vor dem Tunnel still

«Endkampf» zwischen Genfer Schülern: Schlägerei an den SwissSkills in Bern

Diese Länder haben schon ein Atommüll-Endlager – ein Überblick

Die Nagra hat sich festgelegt: Das Schweizer Atommüll-Endlager soll in den Kanton Zürich. Obwohl der Entscheid umstritten ist – die Schweiz macht damit einen grossen Schritt. Einige Länder sind aber noch weiter bei der Suche nach einem Endlager-Standort. Andere nicht.

Niemand will es – aber irgendwo muss es hin: So simpel lässt sich die Lage in der Schweiz bezüglich der Standortwahl des Atommüll-Endlagers zusammenfassen. Am Wochenende kam aus, dass dieses in der Region Nördlich Lägern auf dem Gebiet der Zürcher Gemeinde Stadel errichtet werden soll.