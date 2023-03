Video: watson

Philippinen: Dieses Dorf TRÄGT ein ganzes Haus

«Bayanihan» heisst ein alter, traditioneller Brauch auf den Philippinen. Der Brauch ist oft in Schulbüchern dargestellt. Dabei trägt die Dorfgemeinschaft ein Holzhaus einer ihrer Familien an einen neuen Standort. «Bayanihan», das steht für Solidarität und Zusammenhalt in einer Gemeinschaft, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen.

Dieser Brauch wird bis heute bewahrt, wie diese Videoaufnahmen beweisen:

