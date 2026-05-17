Bulgariens Bangaranga-Banger: Das bedeutet der ESC-Sieger-Song
Bulgarien hat allen Favoriten ein Schnippchen geschlagen: Praktisch niemand hatte Sängerin Dara und ihren Song im Vorfeld als möglichen Gewinner des ESC in Wien auf der Rechnung. Stattdessen galten Finnland, Griechenland und zuletzt Australien als heisseste Anwärter auf die ESC-Krone. Die Quoten der Wettbüros widerspiegelten dies, Bulgarien tauchte stets ausserhalb der Top 5 auf.
Das änderte sich nach der Performance von Sängerin Dara im Finale. Die 27-Jährige und ihre Tanzcrew lieferten eine packende Darbietung ab und galt hinter Finnland und Australien plötzlich als Mitfavoritin. Dass es tatsächlich zum Sieg reichte, kam dann aber doch für die meisten überraschend.
Daras Auftritt im ESC-Finale:
Doch nach dem erstmaligen Triumph von Bulgarien, das zuletzt beim ESC dreimal aus finanziellen Gründen ausgesetzt hatte, ist es höchste Zeit, einen genaueren Blick auf den Siegersong und dessen Inhalt zu werfen. Dara, die bürgerlich Darina Nikolaewa Jotowa heisst, hat gegenüber der BBC vor dem Finale erklärt, was ihr Song bedeutet und was sie für eine Botschaft transportieren will:
Sie habe in ihrem Leben lange mit Angstzuständen zu kämpfen gehabt, so Dara, die in Bulgarien durch eine Castingshow bekannt worden war und mittlerweile zu den erfolgreichsten Sängerinnen des Landes gehört. Geholfen habe ihr dann, ein «erwachsenes» Gespräch mit ihr selbst zu führen:
Konkret habe sie danach begonnen, mutig zu sein und sich beispielsweise so zu kleiden, wie sie will. Dara sagt:
Der bulgarische Songtitel ist derweil eine Variation des kreolischen Worts «Bangarang», wie heute.at weiss. Dieses bedeutet so viel wie Chaos, Aufstand oder Rebellion. Entsprechend singt Dara Zeilen wie «Welcome to the riot» (Willkommen zum Aufstand). Die 27-Jährige bezieht dies also auf ihre persönliche Entwicklung: Mut zu haben, sich gegen limitierende Konventionen zu wehren und stattdessen zu sich selbst zu stehen.
(con)
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