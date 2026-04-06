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Naher Osten: Iran veröffentlicht Aufnahmen von zerstörten US-Flugzeugen

Iran veröffentlicht Aufnahmen des US-Flugzeug-Wracks

06.04.2026, 10:3806.04.2026, 12:06

Am Karfreitag wurden über dem Iran zwei US-Kampfjets abgeschossen. Nach dem Abschuss wurde eines der Besatzungsmitglieder vermisst.

Nach Angaben der US-Regierung wurden daraufhin dutzende Kampfflugzeuge in den Einsatz geschickt, um den vermissten Piloten zu finden und zu retten. Dies gelang ihnen rund 36 Stunden nach dem Absturz der beiden Flugzeuge. Das Besatzungsmitglied konnte in einem verletzten Zustand gefunden und gerettet werden.

Veröffentlichte Aufnahmen zeigen nun die Trümmer eines amerikanischen Flugzeugs. Dabei handelt es sich laut dem forensischen Bildanalysten William Goodhind um eine US-amerikanische MC-130J oder HC-130J.

Zwei MC-130-Flugzeuge, die einen Teil der rund 100 Spezialeinsatzkräfte in unwegsames Gelände südlich von Teheran transportiert hatten, erlitten einen technischen Defekt und konnten nicht starten, sagte ein US-Beamter gegenüber Reuters. Nachdem die Rettungstruppe etappenweise abgezogen werden konnte, zerstörten US-Truppen die beschädigten MC-130 Flugzeuge, anstatt das Risiko einzugehen, sensible Ausrüstung zurückzulassen, schreibt Reuters.

Video: watson/nina bürge

Auf die Rettung des Soldaten schrieb der US-Präsident Donald Trump auf seiner Medienplattform «Truth Social» in Grossbuchstaben: «WIR HABEN IHN.» Den Rettungseinsatz beschrieb der Präsident als dramatisch und schilderte, dass der Soldat angeblich von den «Feinden», also dem Iran gejagt worden sei. Die Rettungsaktion sei eine der gewagtesten Suchaktionen in der Geschichte der USA gewesen, schrieb Trump weiter.

«Wir haben ihn»: US-Waffenoffizier laut Trump verletzt aber in Sicherheit

Der Krieg zwischen den USA und dem Iran dauert mittlerweile über einen Monat an. Die Folgen davon sind, dass die Ölpreise weltweit steigen, da die Strasse von Hormus durch den Konflikt blockiert ist. Donald Trump drohte der iranischen Führung bis anhin dreimal damit, dass heftige Angriffe auf ihr Land drohen würden, wenn man die Strasse von Hormus nicht wieder öffne. Aktuell läuft eine von Trump gestellte Frist für den Iran bis Dienstag. Nach Schweizer Zeit wird diese Frist in der Nacht auf den Mittwoch ablaufen. (nib)

Korrektur
In einer vorherigen Version hiess es, dass es sich um das Wrack eines US-Kampfjets handelt. Das ist jedoch nicht der Fall. Stattdessen handelt es sich um ein militärisches Transportflugzeug. Wir haben den Artikel und das Video daher angepasst.
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8 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Kopold
06.04.2026 11:05registriert Juli 2014
Das sind die Überbleibsel der MC-130J von der Rettungsaktion, die die Amis selbst gesprengt haben weil sie nicht mehr weg fliegen konnten.
$100'000'000 pro Stück, was für ein Erfolg.
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