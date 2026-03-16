Der Bitcoin ist so viel wert wie schon seit einem Monat nicht mehr. Bild: keystone

Bitcoin nimmt Kurs Richtung 75'000 Dollar

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Die Kryptowährung Bitcoin ist weiter auf Erholungskurs. Zu Wochenbeginn nimmt die Blockchain-Devise wieder Kurs auf die Marke von 75'000 Dollar und notiert auf dem höchsten Stand seit gut einem Monat.

Damit legt die «Krypto-Leitwährung» im Vergleich zum Vortag um rund 4 Prozent zu und steht im Wochenvergleich rund 7,6 Prozent höher. Ebenfalls einen Erholungsversuch starten derweil die klassischen Finanzmärkte, die zuvor noch angesichts der geopolitischen Unsicherheiten in Form des Kriegs im Iran und der anhaltend hohen Ölpreise schwächelten.

«Standhaft» trotz Krieg



Damit halte sich der Kurs gut zwei Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs immer noch «standhaft», schreibt Sandra Brekalo von Crypto Finance. Unter der Oberfläche sei das Bild indes differenzierter zu betrachten.

Was die Zuflüsse in die vor allem unter institutionellen Anlegern beliebten Bitcoin-Spot-ETFs angeht, gibt es laut Brekalo ebenfalls Zeichen der Entspannung. So flossen in der letzten Woche über 580 Millionen Dollar in die Anlagevehikel.

Kryptowährungen Bitcoin und Ether (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Ether im Plus

Ebenfalls im Steigflug befinden sich weitere grosse Blockchain-Devisen. So verzeichnet etwa die nach Marktkapitalisierung zweitgrösste Kryptowährung Ether im Vergleich zum Vortag ein Plus von knapp 10 Prozent und steht im Wochenvergleich rund 25 Prozent höher bei knapp 2300 Dollar.

Der Iran-Konflikt dürfte die Risikostimmung aber laut Brekalo vorerst sicherlich noch im Zaum halten. Die seit geraumer Zeit indes immer höheren Tiefststände des Bitcoin bleiben laut der Analystin ein «konstruktives Merkmal im aktuellen Umfeld». (sda/awp)