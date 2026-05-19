Seit Anfang Woche ist Reto Berra zurück im Kreis der Schweizer Nationalmannschaft. Am Dienstag absolvierte der 39-jährige Zürcher auf dem Eis in Zürich-Altstetten seine zweite Trainingseinheit nach überstandener Krankheit.
Wie er danach gegenüber SRF verriet, litt der Meistergoalie von Fribourg-Gottéron in den vergangenen Tagen an einer Lungenentzündung. «Als das Team am vergangenen Mittwoch ins WM-Camp einrückte, war ich noch sehr krank, lag im Bett und habe viel Tee getrunken», erzählte Berra. Am Montag wurde Berra als dritter Torhüter gemeldet. Damit verbleiben im Kader noch zwei Plätze offen. Verteidiger Lukas Frick und Stürmer Nicolas Baechler müssen sich weiter gedulden. (riz/sda)
Wie er danach gegenüber SRF verriet, litt der Meistergoalie von Fribourg-Gottéron in den vergangenen Tagen an einer Lungenentzündung. «Als das Team am vergangenen Mittwoch ins WM-Camp einrückte, war ich noch sehr krank, lag im Bett und habe viel Tee getrunken», erzählte Berra. Am Montag wurde Berra als dritter Torhüter gemeldet. Damit verbleiben im Kader noch zwei Plätze offen. Verteidiger Lukas Frick und Stürmer Nicolas Baechler müssen sich weiter gedulden. (riz/sda)