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Sportnews-Ticker: Alcaraz verpasst auch Wimbledon

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Carlos Alcaraz verpasst auch Wimbledon +++ Berra plagte eine Lungenentzündung

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
19.05.2026, 17:0119.05.2026, 17:27
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Berra plagte eine Lungenentzündung
Seit Anfang Woche ist Reto Berra zurück im Kreis der Schweizer Nationalmannschaft. Am Dienstag absolvierte der 39-jährige Zürcher auf dem Eis in Zürich-Altstetten seine zweite Trainingseinheit nach überstandener Krankheit.

Wie er danach gegenüber SRF verriet, litt der Meistergoalie von Fribourg-Gottéron in den vergangenen Tagen an einer Lungenentzündung. «Als das Team am vergangenen Mittwoch ins WM-Camp einrückte, war ich noch sehr krank, lag im Bett und habe viel Tee getrunken», erzählte Berra. Am Montag wurde Berra als dritter Torhüter gemeldet. Damit verbleiben im Kader noch zwei Plätze offen. Verteidiger Lukas Frick und Stürmer Nicolas Baechler müssen sich weiter gedulden. (riz/sda)
Gregor Kobel im Bundesliga-Team der Saison
Das Fachmagazin «Kicker» wählt traditionell nach jeder Bundesliga-Saison die besten elf Spieler. Zur Mannschaft der Saison gehört nach 2024 zum zweiten Mal auch der Schweizer Nationaltorhüter Gregor Kobel. Der 27-jährige Goalie von Borussia Dortmund blieb in 34 Einsätzen 15 Mal ohne Gegentor und kassierte insgesamt nur 34 Treffer. Unter allen Stammtorhütern wies Kobel zudem die beste Quote an Paraden auf.

Neben Kobel wurde mit Innenverteidiger Nico Schlotterbeck ein zweiter BVB-Spieler in die Elf der Saison gewählt. Meister Bayern München ist mit sechs Spielern am häufigsten vertreten. Johan Manzambi, das aufstrebende Schweizer Talent des SC Freiburg, das immerhin dreimal den Sprung in die Elf des Spieltags schaffte, gehört dagegen nicht zur Top 11. (riz/sda)
Ronaldo schreibt WM-Geschichte
Jetzt ist es offiziell: Cristiano Ronaldo wird im Sommer zum sechsten Mal an einer Fussball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Der 41 Jahre alte Topstar steht im Aufgebot von Portugal wie Trainer Roberto Martinez an einer Pressekonferenz mitteilte.

Sofern sie von Verletzungen verschont bleiben, würden Ronaldo und auch Argentiniens Superstar Lionel Messi bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko die ersten Spieler mit dann sechs WM-Teilnahmen werden.

Portugal, der Europameister von 2016, geht klar favorisiert in die Gruppe K, in der mit Kolumbien am 28. Juni der stärkste Gegner wartet. Zudem treffen Ronaldo und Co. auf Usbekistan (23. Juni) und zum Auftakt am 17. Juni auf die Demokratische Republik Kongo. (riz/sda/dpa)
SFV und SRG verlängern Partnerschaft
Der Schweizerische Fussballverband (SFV) und die SRG spannen weiter zusammen. Vor allem die Ausstrahlung und Produktion im Bereich Frauenfussball wird ausgebaut. Neu sollen in den kommenden Jahren doppelt so viele Live-Spiele in der Women's Super League kommentiert werden. Ausserdem wird die SRG dank einer Vereinbarung der European Broadcasting Union (EBU) mit der FIFA die Frauen-WM 2027 in Brasilien umfassend übertragen.

Ausserdem umfasst die SRG-Partnerschaft die Übertragung der Heimspiele des Frauen-Nationalteams sowie weiterer U-Nationalteams beider Geschlechter. Der Schweizer Cup der Männer bleibt ebenfalls von der ersten Runde bis zum Final fester Bestandteil der SRG-Berichterstattung.

Die Übertragungsrechte an der Super League und des A-Nationalteams der Männer hält die SRG dank bestehenden Vereinbarungen mit der Schweizer Fussballliga respektive der UEFA. (nih/sda)



Pickel und Fayulu im WM-Kader des Kongo
Der Fussballverband der Demokratischen Republik Kongo präsentiert das Aufgebot für die WM. Im Kader stehen auch die in der Schweiz geborenen Charles Pickel und Timothy Fayulu.

Der Solothurner Pickel kam bis 2018 zu mehreren Einsätzen für Schweizer U-Nationalteams, schaffte den Sprung ins A-Kader jedoch nie. Seit 2023 spielt er für den Kongo und hat bereits 33 Länderspiele absolviert. Der Genfer Fayulu kam bisher zu drei (Teil-)Einsätzen, hatte aber dennoch seinen Anteil an der Qualifikation für die WM in den USA, Kanada und Mexiko. So wurde der Goalie im Playoff-Spiel gegen Nigeria für das Penaltyschiessen eingewechselt und parierte zwei Versuche. Das WM-Ticket sicherte sich die DR Kongo anschliessend im interkontinentalen Playoff gegen Jamaika (1:0 nach Verlängerung).

Neben Pickel und Fayulu hat es auch der langjährige YB-Spieler Meschack Elia ins Kader geschafft. Bei der zweiten WM-Teilnahme des Landes trifft die DR Kongo auf Portugal, Kolumbien und Usbekistan. (nih/sda)


Wembanyama führt San Antonio zum Sieg
Zwei Verlängerungen sind nötig, um im ersten Spiel der NBA-Halbfinalserie zwischen den Oklahoma City Thunder und den San Antonio Spurs einen Sieger zu finden. Am Ende gewinnen die Spurs 122:115.

Victor Wembanyama, mit 41 Punkten und 24 Rebounds der Mann des Spiels, rettete die Gäste mit einem Dreipunktewurf in die zweite Verlängerung, in der ihm weitere neun Punkten gelangen. Damit sorgte der 22-jährige Franzose fast im Alleingang für den erfolgreichen Halbfinalauftakt von San Antonio.

Für Oklahoma war es die erste Niederlage in den laufenden Playoffs. Zuvor hatte der letztjährige Champion sowohl die Phoenix Suns als auch die Los Angeles Lakers jeweils per «Sweep» ausgeschaltet. (nih/sda)
Canadiens komplettieren das Halbfinalfeld
Die Montreal Canadiens komplettieren das Halbfinalfeld in der NHL. Das kanadische Team setzte sich im entscheidenden siebten Spiel der Serie gegen die Buffalo Sabres mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Alex Newhook vollendete in der 12. Minute der Overtime einen Konter erfolgreich und sorgte damit für den insgesamt fünften Auswärtssieg in dieser Serie. Zuvor hatten die Canadiens eine 2:0-Führung verspielt und schienen das Momentum im Stadion der Sabres verloren zu haben.

Damit stehen die letzten vier verbliebenen Teams der NHL-Playoffs fest: Die Canadiens treffen auf die Carolina Hurricanes, während die Colorado Avalanche gegen die Vegas Golden Knights spielen. (nih/sda)
Arsenal einen Schritt vor dem Titel
Arsenal kommt dem ersten Titelgewinn in der englischen Premier League seit 22 Jahren immer näher. Am Montag feierten die Gunners dank des Treffers von Kai Havertz in der 37. Minute einen glanzlosen 1:0-Heimsieg über Absteiger Burnley und bauten den Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City vorerst auf fünf Punkte aus.

Die Citizens stehen am Dienstag beim Tabellensechsten Bournemouth zum Abschluss der 37. Runde damit unter Siegzwang. Die letzte Runde steigt am Sonntag. (riz/sda/dpa)


Wawrinka kämpft sich zum Sieg in Genf
In extremis kämpft sich Stan Wawrinka in der 1. Runde des Geneva Open zum Sieg. Er gewinnt gegen den Italiener Raul Brancaccio 6:2, 4:6, 7:6 (7:5). Es ist nicht immer schön anzusehen, aber am Ende feiert Stan Wawrinka (ATP 119) wieder einmal einen Sieg, erst den zweiten auf Sand in diesem Jahr und den ersten in einem Hauptfeld. Es ist nicht immer schön anzusehen, aber am Ende feiert Stan Wawrinka (ATP 119) wieder einmal einen Sieg, erst den zweiten auf Sand in diesem Jahr und den ersten in einem Hauptfeld. Am Ende nutzt der 41-jährige Waadtländer aber die Gunst der Stunde.

In der zweiten Runde trifft Wawrinka auf den Amerikaner Alex Michelsen, die Nummer 41 der Welt - 200 Positionen besser als Brancaccio. (riz/sda)






Teichmann mit erstem Sieg auf WTA-Tour seit neun Monaten
Erfolgserlebnis für Jil Teichmann (WTA 207): Beim Sandturnier in Rabat gewann die Seeländerin 6:4, 7:6 (7:5) gegen die rund 80 Plätze besser klassierte Österreicherin Julia Grabher. Für Teichmann, die die letzte Saison frühzeitig abbrechen musste, ist es der erste Erfolg auf der WTA-Tour seit neun Monaten.

In der 2. Runde trifft sie in der marokkanischen Hauptstadt auf die als Nummer 8 gesetzte Amerikanerin Alycia Parks (WTA 80). Für das am Sonntag beginnende French Open ist Teichmann dank eines geschützten Rankings direkt qualifiziert. Simona Waltert (WTA 93) verlor in Rabat hingegen in der Auftaktrunde in zwei Sätzen gegen die Ukrainerin Anschelina Kalinina (WTA 84). (riz/sda)
Women's Super League vor Neuausrichtung
Die Women's Super League richtet sich im Bestreben um eine weitere Professionalisierung und Weiterentwicklung neu aus. Wie der Schweizerische Fussballverband SFV am Montag an einer Medienkonferenz mitteilte, wird die höchste Schweizer Liga der Frauen schrittweise bis Sommer 2027 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Dabei werden die zehn Klubs ebenfalls als Aktionäre beteiligt sein, wobei die Absteiger am Ende einer Saison ihre Anteile jeweils an die Aufsteiger übertragen. Der SFV behält gleichzeitig die sportliche Hoheit und die übergeordneten Verbandsaufgaben.

Die Neuausrichtung basiere auf einer externen Analyse. «Die Zahlen zeigen eine wachsendes Interesse von Seiten der Zuschauer, der Medien und Sponsoren. Mit dieser neuen Struktur wollen wir dem einen zusätzlichen Push verleihen», sagte Marion Daube, Direktorin Frauenfussball, im Rahmen der Medienkonferenz. Das Ziel sei «eine professionellere, stärkere und nachhaltig entwickelte Super League». Dazu sollen auch grosse Stadien noch vermehrter genutzt werden. (riz/sda)




Tour de France 2028 mit Grand Départ in Reims
Die 115. Tour de France startet 2028 in der Champagner-Stadt Reims. Dies gaben die Organisatoren am Montag bekannt. Der geschichtsträchtige Ort im Nordosten des Landes erhielt den Vorzug vor dem Mitbewerber Luxemburg, dem im Gegenzug «eine bedeutende Etappe» zugesichert wurde im Verlauf der Ausgabe 2028.

Wegen der Olympischen Spiele in Los Angeles wird die Rundfahrt bereits am 24. Juni beginnen und am 16. Juli in Paris enden. Das olympische Einzelzeitfahren ist am 19. Juli angesetzt, die Medaillen im Strassenrennen werden am 23. Juli vergeben. (riz/sda)
Zuschauerschnitt leicht höher als in der letzten Saison
Durchschnittlich 12'331 Fans besuchten in der Saison 2025/26 die Spiele der Super League. Zum achten Mal in Folge ist der BSC Young Boys der Zuschauerkrösus.

Insgesamt wurden in der abgelaufenen Saison - der dritten seit der Aufstockung auf zwölf Teams - 2'811'465 Tickets verkauft. Das sind 3760 mehr als im Vorjahr und damit ein Rekord. Der Zuschauerschnitt liegt allerdings unter jenem der Rekordsaison 2022/23, als durchschnittlich 13'172 Fans die Spiele besuchten.

Die meisten Zuschauer verzeichneten erneut die Young Boys, obwohl ihr Schnitt zum vierten Mal in Folge gesunken ist. 27'532 Stadionbesucherinnen und -besucher kamen im Durchschnitt zu den Heimspielen der Berner. Das sind gut 1000 mehr als beim FC Basel mit 26'507. Am Ende der Rangliste steht der FC Lugano, dessen Heimspiele durchschnittlich von 3583 Fans besucht wurden. (abu/sda)
Turnverband hebt Beschränkungen für Russland und Belarus auf
Der Turn-Weltverband World Gymnastics hebt die Einschränkungen für Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus auf. Einzelheiten zur Umsetzung bleiben vorerst offen.

Den Beschluss, alle seit Februar 2022 geltenden Beschränkungen für russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler mit sofortiger Wirkung aufzuheben, verkündeten die Zuständigen des Internationalen Turnverbandes nach einer Sitzung des Exekutiv-Komitees in Scharm El-Scheich in Ägypten. Nähere Angaben, wie der Beschluss umgesetzt werden soll, werden in der knappen Mitteilung nicht genannt. (abu/sda/dpa)

Johann Zarco mit zwei Kreuzbandrissen
Der Sturz im Grand Prix von Katalonien hat für Johann Zarco wie befürchtet schlimme Folgen. Der Franzose hat schwere Verletzungen im linken Knie erlitten.

Gemäss Mitteilung der Zuständigen des Teams zog sich der 35-jährige Zarco auf dem Rundkurs in Montmeló im Rennen der MotoGP-Klasse Risse am vorderen und am hinteren Kreuzband und am Innenmeniskus zu. Dazu stellten die Ärzte eine Blessur am linken Sprunggelenk fest. Zarco war kurz nach Beginn des wieder aufgenommenen Rennens zu Fall gekommen. (abu/sda)
Schwere Stürze überschatten MotoGP – Alex Marquez notoperiert
Gilgeous-Alexander erneut MVP
Shai Gilgeous-Alexander von der Oklahoma City Thunder ist in der NBA erneut der wertvollste Spieler der Regular Season. Der Kanadier hat sich bei der Wahl wie im Vorjahr gegen den Serben Nikola Jokic von den Denver Nuggets durchgesetzt.

Gilgeous-Alexander führte den amtierenden Meister aus Oklahoma in den 82 Spielen der Qualifikation zu 64 Siegen. Die ersten beiden Playoff-Runden brachten die Thunder mit 4:0 Siegen gegen die Phoenix Suns beziehungsweise gegen die Los Angeles Lakers ebenso souverän hinter sich. (abu/sda)
Pistons scheitern in Spiel 7 an den Cavaliers
Die Detroit Pistons scheitern in der NBA in den Playoffs in den Viertelfinals. Die Cleveland Cavaliers setzen sich gegen die Nummer 1 der Eastern Conference überraschend durch.

Die Cavaliers, die die Regular Season im Osten als viertbestes Team abgeschlossen hatten, entschieden Spiel 7 der Best-of-7-Serie auswärts gleich mit 125:94 für sich und schafften erstmals seit acht Jahren und der Final-Niederlage gegen die Golden State Warriors den Vorstoss in die Halbfinals. Die Cavaliers siegten gegen die Pistons in einem Duell, in das sie mit zwei Auswärtsniederlagen gestartet waren, die erste Gelegenheit zum Weiterkommen nach einer 3:2-Führung nach Siegen zwei Tage zuvor im heimischen Stadion aber noch verpasst hatten. (abu/sda)
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60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
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7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
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Trotz Problemen: Neymar darf für Brasilien an die WM
Brasiliens Fussball-Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat Superstar Neymar in den 26-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, in Kanada und Mexiko aufgenommen. Sein letztes Länderspiel liegt schon zweieinhalb Jahre zurück.
Zuletzt hatte es Zweifel an der Fitness des 34 Jahre alten Stürmers gegeben – Ancelotti hatte ihn deshalb nicht für das Aufgebot für die letzten beiden Länderspiele im März nominiert. «Neymar kann zur WM fahren – wenn er 100 Prozent fit ist», hatte der Italiener damals gesagt.
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