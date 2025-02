Durchbruch: USA und Ukraine sollen sich auf Rohstoff-Deal geeinigt haben

Die USA und die Ukraine sollen sich auf einen Bodenschatz-Deal geeinigt haben. (Archivbild, 2024) Bild: keystone

Die Regierung in Kiew soll sich mit ihrem amerikanischen Pendant auf ein Abkommen über Mineralien geeinigt haben. Dies berichtete die «Financial Times» (FT) am Dienstagabend.

Der Deal schliesse die gemeinsame Entwicklung von ukrainischen Bodenschätzen und Rohstoffen, darunter auch Öl und Gas, mit ein. Laut ukrainischen Beamten habe man günstigere Konditionen als die von Präsident Trump geforderten 500 Milliarden US-Dollar an Rohstoffen aushandeln können.

Konkret werde ein Fond erstellt, in welchen die Ukraine 50 Prozent ihres durch den Handel mit Rohstoffen verdienten Umsatzes einzahlt. Aus diesem Fond würde dann in Projekte in der Ukraine investiert werden. Das Abkommen sei von der ukrainischen Justiz und Wirtschaft abgesegnet worden; Selenskyj könne in den nächsten Wochen ins Weise Haus reisen, um den Deal dort feierlich abzuschliessen, sagen ukrainische Beamte.

Allerdings enthält der Vertragstext keine expliziten Nennungen von amerikanischen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, so die FT. Doch sei das Abkommen laut den Beamten als eine Ausweitung der amerikanisch-ukrainischen Beziehungen einzuordnen.

