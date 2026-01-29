bedeckt
Wirtschaft

Elon Musk kündigt Ende von zwei Tesla-Modellen an

Elon Musk kündigt Ende von zwei Tesla-Modellen an

Tesla stellt seine grösseren Elektroauto-Modelle S und X ein, um Kapazitäten für die Roboter-Produktion freizumachen.
29.01.2026, 03:4229.01.2026, 03:42

Die Produktion der beiden Modelle soll im kommenden Quartal auslaufen, teilte Tesla-Chef Elon Musk mit.

FILE - A Tesla Model S is pictured at the Paris Auto Show, in Paris, Oct. 14, 2024. (AP Photo/Michel Euler, File) Tesla Results
Das S-Modell von Tesla soll künftig nicht mehr produziert werden.Bild: keystone

Besitzerinnen und Besitzer der Wagen würden über die Lebenszeit der Fahrzeuge weiterhin technische Unterstützung bekommen, versicherte Tesla-Chef Elon Musk in einer Telefonkonferenz mit Analystinnen und Analysten.

Das 2012 eingeführte Model S war das erste komplett im eigenen Haus entwickelte Fahrzeug von Tesla. Es begründete den Ruf der Firma als Hersteller von Elektroautos, die mit guter Reichweite, Geschwindigkeit und attraktivem Design gegen die damals auf dem Markt dominierenden Wagen mit Verbrennermotoren bestehen können.

Das Model X mit den markanten Flügeltüren folgte 2015. Danach wurden die beiden Modellreihen immer mal wieder aufgefrischt. Inzwischen machen die neueren Fahrzeuge Model 3 und Model Y den Grossteil des Tesla-Geschäfts aus: Im vergangenen Jahr entfielen auf sie fast 97 Prozent der Auslieferungen.

This photo provided by Tesla shows the 2022 Model X, a three-row electric SUV famous for its falcon-wing doors and available used at bargain prices. (Courtesy of Tesla via AP) Behind The Wheel
Auch dem Tesla X geht es an den Kragen.Bild: keystone

Tesla will Platz für Optimus-Roboter schaffen

Auf den bisherigen Produktionslinien für Model S und X sollen künftig die humanoiden Roboter von Tesla mit dem Namen Optimus gebaut werden. Musk hatte jüngst in Aussicht gestellt, sie bis Ende kommenden Jahres in den Verkauf bringen zu wollen.

Tesla will in diesem Jahr auch die Produktion selbstfahrender Robotaxi-Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale mit dem Namen Cybercab starten. Musk sagte, dass man in der Zukunft viel mehr dieser Wagen als aller anderen Modelle bauen werde. Auch den Elektro-Pickup Cybertruck wolle man zu einem autonom fahrenden Wagen machen, kündigte Musk an. (sda/dpa)

