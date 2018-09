«The Ocean Cleanup»: Müllsammelaktion auf dem Meer beginnt

SC Bern in den Achtelfinals – ZSC siegt knapp, Zug verliert knapp

Bern wahrte im vierten Gruppenspiel in der Champions Hockey League mit einem 3:2-Heimsieg gegen die Cardiff Devils die Ungeschlagenheit und steht in den Achtelfinals. Während die ZSC Lions ebenfalls gewannen, verlor Zug zum ersten Mal.

Bern erlitt den einzigen Punktverlust in der aktuellen Kampagne in der Königsklasse gegen Cardiff (3:2 n.V.). Und auch im Rückspiel wurde der SCB von den Aussenseitern aus Wales hart gefordert. Das Team von Trainer Kari Jalonen geriet gar zweimal in Rückstand. Im letzten Drittel brachten Gregory Sciaroni mit einem Ablenker (45.) und Verteidiger Ramon Untersander mit einem satten Weitschuss (56.) die Berner aber doch noch auf die Siegerstrasse – das 1:1 hatte in der 25. Minute Simon Moser …