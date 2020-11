Nach erneuter IS-Offensive: Atempause für die Kurden – USA rechnen mit weiterem Vormarsch

#BREAKING Turkey's Erdogan says Kobane is 'about to fall' to jihadists — Agence France-Presse (@AFP) 7. Oktober 2014

Der türkische Präsident gegenüber der Nachrichtenagentur AFP : «Kobane wird fallen.» "The problem of ISIS (Islamic State) ... cannot be solved via air bombardment. Right now ... Kobani is about to fall," he said during a visit to a camp for Syrian refugees.«Das Problem des IS kann nicht mittels Luftschlägen gelöst werden. Stand jetzt wird Kobane fallen», so Erdogan während eines Besuchs in einem Flüchtlingslager. Wir haben den Westen gewarnt. «Wir wollten drei Dinge. Eine Flugverbotszone, eine Sicherheitszone und das Training von moderaten syrischen Rebellen.»"We had warned the West. We wanted three things. No-fly zone, a secure zone parallel to that, and the training of moderate Syrian rebels," he said.