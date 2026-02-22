wechselnd bewölkt
Russland-Drohnen: Ukrainische Hacker enttarnten Moskaus geheime Routen

Man schätzt und braucht sich: der russische Präsident Putin und der belarussische Präsident Lukaschenko.Bild: Pool Sputnik Kremlin/AP/Dmitriy Azarov

Russland-Drohnen: Wie ukrainische Hacker Moskaus geheime Routen enttarnten

Ukrainische Cyberkrieger haben sich über Monate in russische Militärsysteme eingeschleust – und dabei offengelegt, wie Moskau offenbar belarussische Infrastruktur für Angriffe nutzt.
22.02.2026, 14:3623.02.2026, 08:00
Anna Von Stefenelli

Während Drohnen über ukrainische Städte und Felder fliegen, sitzen anderswo Analystinnen und Analysten vor Bildschirmen und beobachten, was auf gegnerischer Seite passiert. Jetzt zeigt eine Recherche aus der ukrainischen Cyber-Community, wie tief diese digitale Front reicht – und welche Rolle Belarus dabei spielt.

Wie das ukrainische Portal «Militarnyi» berichtet, ist es Hackerinnen und Hackern gelungen, sich Zugang zu russischen Militärkonten zu verschaffen. Die Operation wurde demnach vom Cyber-Analysezentrum Fenix in Zusammenarbeit mit der internationalen Geheimdienst-Community Informnapalm durchgeführt.

Sechs Monate im System der Drohnenpiloten aus Russland

Laut Militarnyi hackten sich die Cyber-Expertinnen und Experten in die Accounts von Dutzenden russischen Militärangehörigen ein. Dadurch erhielten sie Zugriff auf Monitoring-Systeme, die von russischen Drohnenoperatoren genutzt werden.

Der Cyberkrieg ist weniger sichtbar als militärische Aktionen, aber fundamental.Bild: dpa / Philip Dulian

Wichtig: Die ukrainischen Hacker übernahmen keine Kontrolle über die Drohnen. Sie konnten jedoch die Aktivitäten der Operatoren mitverfolgen und Informationen in Echtzeit an die ukrainischen Verteidigungskräfte weiterleiten. Geheimdienstmitarbeitende organisierten demnach eine «rund um die Uhr» laufende verdeckte Überwachung der kompromittierten Accounts. Die gewonnenen Daten wurden unmittelbar an die ukrainischen Streitkräfte übermittelt.

Das habe die Lageübersicht der Verteidiger «signifikant verbessert» und es ermöglicht, russische Drohnen «effektiv abzuschiessen und zu unterdrücken», berichtet «Militarnyi» unter Berufung auf Informnapalm.

Die Cyber-Operation lief laut Bericht über mehr als sechs Monate. Erst im Februar 2026 sei ihr operativer Aufklärungswert erschöpft gewesen. Ein Grund dafür war, dass ukrainische Streitkräfte in dieser Zeit mehrere erfolgreiche Angriffe auf russische Gefechtsstände und Drohnen-Startplätze in Russland und in den besetzten Gebieten der Ukraine durchgeführt hätten. Genannt werden zudem Standorte der russischen Eliteeinheit «Rubikon».

So hilft die Schweiz der kriegsversehrten Ukraine – staatlich und privat

Hacker enthüllen Belarus als Infrastruktur-Hub im Ukraine-Krieg

Besonders brisant sind die Erkenntnisse zur Rolle von Belarus. Bereits im September 2025 hätten Analystinnen und Analysten bei der Auswertung abgefangener Chats russischer Operatoren festgestellt, dass Russland aktiv zivile Infrastruktur auf belarussischem Gebiet nutze. Konkret gehe es um Mobilfunkmasten. Diese würden eingesetzt, um stabile Signale für Drohnenangriffe auf Ziele an der Nord- und Westgrenze der Ukraine zu gewährleisten.

Chinesische Hacker greifen auf Daten der italienischen Polizei zu

Teilweise seien Drohnen dabei in den Luftraum von Nato-Staaten eingeflogen, heisst es im Bericht. In der Nacht vom 9. auf den 10. September 2025 sind demnach Dutzende russische Drohnen über Polen geflogen. Laut den ausgewerteten Informationen habe es sich dabei um einen Test neuer Taktiken gehandelt, bei dem die belarussische zivile Mobilfunkinfrastruktur eine Rolle spielte.

Ziel war es demnach, Logistikrouten in der Ukraine und in Polen anzugreifen, um die Versorgung der Ukraine mit westlichen Waffen und Ausrüstung zu unterbrechen. Die entsprechenden Informationen seien bereits im September 2025 an Nato-Partner weitergegeben worden.

Putin und Lukaschenko: Verhältnis zieht Sanktionen nach sich

Das Verhältnis zwischen Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin gilt seit Jahren als eng, ist aber von klaren Machtasymmetrien geprägt.

Belarus ist wirtschaftlich und sicherheitspolitisch stark von Russland abhängig, unter anderem wegen günstiger Energielieferungen und militärischer Kooperation. Nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen in Belarus 2020 und den darauffolgenden Massenprotesten rückte Lukaschenko noch enger an Moskau heran.

Trumps «Friedensrat»: Wer alles dabei ist – und wer nicht

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stellt Belarus Russland unter anderem sein Territorium für militärische Zwecke zur Verfügung.

Der politische Höhepunkt der Cyber-Operation jedenfalls folgte am 18. Februar 2026. An diesem Tag kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Sanktionen gegen den belarussischen Machthaber an. Als Grund nannte er dessen Beteiligung an der «Eskalation und Verlängerung des Krieges des Aggressorstaates Russland».

Informnapalm betont, die Erfahrungen aus dieser und anderen erfolgreichen Cyber-Operationen hätten wichtige Erkenntnisse gebracht: dass eine tiefe Infiltration gegnerischer Kommunikations-, Planungs- und Koordinierungssysteme einen «signifikanten Einfluss» auf den Verlauf der Kampfhandlungen habe.

Dabei gehts bei den Ukraine-Iran-Verhandlungen
1 / 5
Dabei gehts bei den Ukraine-Iran-Verhandlungen

In Genf finden am Dienstag Verhandlungen zur Ukraine und dem Iran statt.
Erneut Tote trotz Waffenstillstand in Gaza
avatar
rodolofo
22.02.2026 14:57registriert Februar 2016
Und genau wie Belarus würde auch die Ukraine als Hub für Drohnenangriffe auf weitere Ziele "abtrüniger" Staaten des ehemaligen "Ostblocks" und zur Mobilisierung von weiterem Menschenmaterial für die zukünftigen "Fleischwellen"-Angriffe Russlands verwendet!
Wer glaubt, dass Putin nach einer "Friedens"-Lösung für die Ukraine aufhören würde mit seinem teuflischen Plan, ist entweder ziemlich naiv, oder ein Troll.
Eine dritte Möglichkeit gibt es heutzutage nicht mehr.
995
Melden
Zum Kommentar
avatar
Ich-möchte-verstehen
22.02.2026 15:15registriert April 2022
Der Transport und das sichere Halten von Informationen sind mittlerweile genauso wichtig wie von Nahrungsmittel, Energie, Waffen und Munition. Kriege beginnen nicht erst wenn Schüsse an einer Front fallen - sie beginnen mit Cyber-, Sabotage- und Desinformationsattacken. So gesehen befinden wir und Europa längst im Krieg mit Russland. Leider, aber davor die Augen zu verschliessen ist naiv.
600
Melden
Zum Kommentar
avatar
Der Lette
22.02.2026 15:21registriert Juni 2024
Natürlich nützt Putin alle Ressoutcen seiner Lakaien aus, ob Stützpunkte, Kriegsmaterial, Biomasse, …
Wen überrascht eine solche Meldung?
471
Melden
Zum Kommentar
30
