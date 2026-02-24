Die Young Boys geben den venezolanischen Stürmer Sergio Cordova leihweise bis Ende Juni an St. Louis City ab. Der Klub aus der nordamerikanischen Major League Soccer, bei dem der Berner Goalie Roman Bürki seit 2022 spielt, besitzt eine Kaufoption, wie die Young Boys bekannt gaben.
Cordova war im letzten Sommer aus der Türkei zu YB gestossen. Mit zwei Toren in 33 Einsätzen wurde der 28-Jährige den Erwartungen nicht gerecht. (riz/sda)
Sergio Cordova 🇻🇪
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen
