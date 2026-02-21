bild: tetiana bukhinska/gärtner graf

Was du beim Gehölzrückschnitt beachten musst – Schritt für Schritt

Schon bald zeigen sich wieder die ersten Blätter an Sträuchern und Bäumen. Nutze die letzte Chance, deine Gehölze in Form zu bringen, und greife zur Schere. Hier findest du einige Tipps.

1. Schritt:

Bei Beetrosen stutzt du die Triebe je nach Stärke auf 3 bis 4 Augen zurück. Schwache, dünne und abgestorbene Triebe kannst du ganz wegschneiden. Strauchrosen lichtest du wie Blütensträucher aus und entfernst dabei altes oder abgestorbenes Holz (siehe 2. Schritt).

2. Schritt:

Bei beliebten Blütensträuchern wie Forsythien (Forsythia), Kolkwitzien (Kolkwitzia), Weigelien (Weigela) und den meisten Spiräen (Spiraea) nimmst du einen sogenannten Auslichtungsschnitt vor. Dabei schneidest du zu dicht stehende Triebe in Bodennähe ab. Das fördert das Wachstum der jungen Triebe. Dein Strauch bleibt blühwillig und behält seine Wuchsform.

3. Schritt:

Sommerblühende Sträucher wie Säckelblume (Ceanothus), Hibiskus (Hibiscus), Blauraute (Perovskia) und Freilandfuchsien (Fuchsia) schneidest du grosszügig bis auf die verholzten Teile zurück. Da diese Gehölze frostempfindlich sind, erledigst du diese Arbeit erst, wenn du keine harten Fröste mehr erwartest. Dies gilt ebenso für Hortensien (siehe 4. Schritt).

Achtung!

Nicht alle Gehölze darfst du schneiden. Bei Magnolie (Magnolia), Zaubernuss (Hamamelis), strauchförmigem Ahorn (Acer) und Blütenhartriegel (Cornus florida) kannst du mit einem fehlerhaften Rückschnitt die Wuchsform für immer verunstalten. Entferne bei diesen Pflanzen nur abgestorbene Zweige oder lichte dicht stehende Zweige sorgfältig aus. Bei den Nadelgehölzen kürze nie den Gipfeltrieb ein.

Praxistipp:

Du kannst Gehölze von Oktober bis Ende März schneiden. Früh blühende Gehölze (z.B. Forsythien) solltest du erst nach dem Verblühen schneiden, weil du mit einem Winterschnitt zu viele Blütenzweige entfernst. Beachte bei einem späteren Schnitt, dass du keine nistenden Vögel störst. In Deutschland verbietet das Bundesnaturschutzgesetz, dass Hecken, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September zurückgeschnitten oder auf den Stock gesetzt werden – «auf den Stock setzen» bedeutet, dass die Pflanze bis auf wenige Triebe über dem Boden abgeschnitten wird.

