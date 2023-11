Ferrari aus dem Jahr 1962 für rund 46 Millionen Franken versteigert

Der Sportwagen belegte den zweiten Platz bei einem 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring in Deutschland. Nach mehreren Rennen in Italien wurde er Ende der 1960er Jahre in die USA exportiert. Dort wechselte das Auto mehrmals den Besitzer, bevor es 1985 in die Hände eines Sammlers aus Ohio gelangte, der es nun verkaufte. (sda/afp)

«Now and Then»: Die Beatles erobern nach 54 Jahren wieder die Charts-Spitze

Heute wie damals die Nummer eins: Nach 54 Jahren haben die Beatles in Deutschland und in Grossbritannien wieder die Single-Charts gestürmt. Der Song «Now And Then» schnellte innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung an die Spitze, wie die deutsche GfK Entertainment und die britische The Official Charts Company am Freitag mitteilten. In Deutschland ist es damit der 12. und in ihrer Heimat der 18. Nummer-Eins-Hit der legendären Band. Ex-Beatle Paul McCartney sprach von einer «umwerfenden» Nachricht. «Das haut mich aus den Socken», sagte der 81-Jährige. «Auch für mich ist es ein sehr emotionaler Moment. Ich liebe es!»