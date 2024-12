Kommentar

Im Laufe der Jahre sind Autos grösser, breiter und schwerer geworden. Nirgendwo wird dies so deutlich wie beim direkten Vergleich mit den ursprünglichen Designs.

Vor einiger Zeit schrieb ich einen Kommentar zum Thema der grassierenden Übergrösse von Pickup-Trucks und SUVs:

Als Veranschaulichung wählte ich unter anderem dieses Foto:

2010 vs 2020; Lexus vs Chevrolet.

Der weisse Truck ist ein 2020er Chevrolet Silverado HD. Und das Auto, das daneben parkiert ist, ein 2010er Lexus GX. Nönö – kein Kleinwagen, sondern ein SUV. Ein im Gelände durchaus fähiger Offroader mit einem 4,6-Liter-V8-Motor, Platz für 7 Personen und ein Gewicht um die 2,3 Tonnen. Und mit seiner Gesamthöhe von 1 Meter 90 reicht er knapp bis zur Motorhaube des Silverado!

Okay, dies ist vielleicht ein Extrembeispiel und ein ungenaues dazu, da es sich um zwei unterschiedliche Automodelle zweier unterschiedlicher Automarken handelt. (Und ausserdem ist der Chevy geliftet.)

Aber schaut mal in den Fotoalben eurer Grosseltern nach. Oder seht euch historische Bilder von Strassenszenen an. Und dann guckt aus dem Fenster und vergleicht, was da so parkiert steht und vorbeifährt. Ihr werdet zweifelsohne feststellen, dass heutige Autos im Durchschnitt massiv grösser sind als früher.

Breiter. Schwerer. Fetter, irgendwie. Vielleicht sollen sie «kräftiger» aussehen. «Muskulöser», gewissermassen. Autos, die ... ins Gym gehen? Was ja dem Zeitgeist entspricht – heute gehen wir ins Krafttraining. Früher, in der Ära der oben erwähnten Grosi-Fotoalben und schlanken Autodesigns, ging niemand ins Fitnessstudio.

Und ebendarum passt vielleicht jenes Vintage-Shirt vom Opa nicht, obwohl er eine ähnliche Körpergrösse hatte. Der Kragen ist zu eng; über der Brust zieht es ein wenig. Ein Kleidungsstück kann man wechseln; Altstadtstrassen, Tiefgaragenrampen, Parkplatzgrössen und dergleichen können sich nicht der Grösse moderner Autos anpassen.

Robert Lembke stellte schon vor Jahrzehnten fest: «Die heutige Verkehrsmisere beruht darauf, dass Leute von gestern in Autos von morgen auf den Strassen von heute fahren.» Heute kommt dazu, dass die Autos von morgen zu gross sind für die Strassen von heute, weil diese für die Autos von gestern ausgelegt wurden.