Schrott-Lamborghini für 2 Millionen? Hier lang!

Für Nichteingeweihte ist es oftmals schwierig nachzuvollziehen, weshalb gewisse Objekte für Sammler derart wertvoll sind. Eine Lego-Ritterburg soll heute wie viel wert sein? 8900 Franken? Seriously?

In der exklusiven Welt der Sammler-Subkulturen wird «begehrenswert» auf ganz andere Art definiert als in unserem Mainstream-Alltag. Kriterien wie Rarität, Ästhetik und Provenienz übertrumpfen praktische Überlegungen. Aktuelle Fallbeispiele wären die eben erwähnte Lego-Sammlung ...

... oder dieser Lamborghini hier:

Am 25. November wird dieses Vehikel – im abgebildeten Zustand – vom Auktionshaus Bonhams im Rahmen der «On the Grid»-Auktion in Abu Dhabi versteigert.

Schätzpreis: 1,5 - 2 Millionen Dollar.

Nö. Kein Witz. Und da es sich um ein renommiertes Auktionshaus handelt, darf man erwarten, dass diese Einschätzung gerechtfertigt ist.

Boah.

Okay, und weshalb, bittesehr, soll ein komplett zu Schrott gefahrener Lamborghini derart viel wert sein? Gewiss, dieses Modell – ein 1989er Countach in der seltenen 25th Anniversary-Edition – ist ein gesuchtes Sammlerstück. Doch genau so ein Exemplar in tadellosem Zustand wurde letzthin von Sotheby's auf 350'000 – 450'000 Dollar geschätzt. Viel Geld – aber kein siebenstelliger Betrag. Zudem handelte es sich um ein tadelloses Exemplar. Nicht um ein Unfallfahrzeug.

Der Grund für den exorbitanten Schätzpreis lautet: Provenienz. Für Sammler ist Herkunft eines Objekts von ungeheurer Bedeutung. Hatte ein Gemälde mal nachweislich einen historisch prominenten Vorbesitzer, wurde ein Auto mal nachweislich von einem prominenten Rennfahrer gefahren – dann steigt der Wert enorm.

Und bei diesem Auto handelt es sich um den Lamborghini aus «The Wolf of Wall Street».

Im 2013er-Filmhit von Martin Scorsese spielt Leonardo DiCaprio den Investmentbanker Jordan Belfort, dessen Leben ausser Kontrolle gerät infolge seines exponentiell zunehmenden Reichtums und seiner Drogen- und Alkoholexzesse.

In einer ikonischen Szene möchte sich DiCaprio ins Auto setzen und etwa einen Kilometer nach Hause fahren. Doch leider hat er eben Quaaludes genommen, was dazu führt, dass sein Körper nur noch teilweise funktionsfähig ist. Das Ergebnis ist ein grotesk inkohärentes Gespräch am Autotelefon, gefolgt von einer chaotischen Fahrt quer durch die Stadt, bei der das Fahrzeug schwer beschädigt wird.

Die Entscheidung, einen echten 25th Anniversary Edition Countach im Film zu verwenden, war höchst umstritten, da nur 657 Exemplare dieses Modells hergestellt wurden und sie einen dementsprechend hohen Sammlerwert haben.

Die 25th Anniversary Edition des Countach wurde zur Feier des 25-jährigen Bestehens von Automobili Lamborghini S.p.A. im Jahr 1988 herausgebracht und bis 1990 verkauft, als der Countach vom Lamborghini Diablo abgelöst wurde.

Dem Käufer wird es überlassen sein, was er mit dem Auto machen will. Die Chancen stehen gut, dass es in seinem jetzigen Zustand in einer Sammlung ausgestellt wird, da der Grossteil des Werts auf dieser Historie beruht. Es könnte aber durchaus sein, dass ein potenzieller Besitzer es wieder in den ursprünglichen, fahrbaren Zustand versetzen will (was wohl Filmfans verärgern würde).

Ach ja: Zum Fahrzeug gehören noch ein Regiestuhl und eine Filmklappe – beides signiert von Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie –, zwei originale Crew-Kapuzenpullis sowie zwei DVDs des Films.

Interessiert? Hier kannst du mitbieten! 😃