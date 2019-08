Leben

Alles auf Zwei: Böhmermann ist zurück und legt sich mit Kollegah an



bild: screenshot/montage watson

Böhmermann ist aus der Sommerpause zurück – und legt sich gleich mit Kollegah an 👊

Jan Böhmermann meldet sich aus der Sommerpause zurück – und wie. Im Teaser zu seiner ersten Folge, die am Donnerstag auf ZDFneo ausgestrahlt wird, schiesst Böhmermann hart gegen den Rapper Kollegah. Der war während Böhmermanns Pause mit seinem Coaching-Programm «Alpha Mentoring» und anschliessender Klage gegen das Magazin «Vice» in die Schlagzeilen geraten.

Die Vorwürfe: Kollegah vermittele Pseudomännlichkeit, wilde Verschwörungstheorien und übe Druck auf Teilnehmer seiner Kurse aus. Und alles zum «Schnäppchenpreis» von 2000 Euro.



Vor allem das Prinzip Pseudomännlichkeit greift jetzt auch Böhmermann auf. Hier sein Trailer: Video: YouTube/NEO MAGAZIN ROYALE

Im Video macht Böhmermann sogar mit Anspielungen auf das Wort «Alpha» und seiner Imitation von Kollegah ziemlich klar, was er von dessen Angebot und Art hält. Ziemlich lustig ist das Ganze auf jeden Fall.

Das Original von Kollegah: Video: YouTube/Felix Blume

Zur ersten Sendung ist übrigens laut ZDFneo der Entertainer und Moderator Aurel Mertz zu Gast. Der Comedian ist neuerdings in einer öffentlich-rechtlichen Sitcom zu sehen: Funk, das digitale Jugendangebot von ARD und ZDF, zeigt die Abenteuer von Aurel bei Instagram.

Rezos Auftritt hatte «Neo Magazin Royale» am 13. Juni eine starke Quote beschert. Insgesamt schalteten dafür am späten Donnerstagabend 480'000 Zuschauer (2.5 Prozent) ZDFneo ein. Mal sehen, wie es bei es bei der Rückkehr für Böhmi läuft.



(mbi/dpa/watson.de)

