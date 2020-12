Leben

Film

Das Streaming-Jahr 2021 startet mit einigen Hits. Hier unsere 9 Tipps



Schaut man sich das Januarprogramm der Streaming-Anbieter an, sticht vor allem Sky Show heraus. Nicht nur gibt es endlich «Scrubs» als Stream, auch für Fans von DC, Stephen King und Bryan Cranston gibt es interessantes Serienfutter.

Disney Plus

«Bear Grylls: Stars am Limit», Staffel 5

Bild: Discovery

Survival-Experte Bear Grylls schnappt sich in diesem Special jeweils einen Promi. Mit diesem reist er dann an einen entlegenen Ort und testet dort für 48 Stunden dessen Überlebenswillen. Mit dabei sind nebst diversen Filmstars unter anderem auch Barack Obama und Roger Federer.

Los geht's am 5. Januar.

«WandaVision», Staffel 1

Bild: disney

Wanda Maximoff trauert nach den Ereignissen in «Avengers: Endgame» noch immer um Vision. Eines Tages verändert sie mit ihren Kräften die Realität und findet sich so plötzlich in den 50er-Jahren wieder. Dort führt sie, zusammen mit Vision, ein scheinbar perfektes Familienleben in der Vorstadt.

Los geht's am 15. Januar.

Netflix

«Lupin», Staffel 1

Bild: Netflix

Als Teenager musste Assane Diop mitansehen, wie sein liebevoller Vater eines Verbrechens angeklagt und ins Gefängnis gesteckt wurde. Dort starb er kurze Zeit darauf. 25 Jahre später ist Assane noch immer von der Unschuld seines Vaters überzeugt. Nun ist endlich die Zeit gekommen, seinen toten Vater zu rächen.

Los geht's am 8. Januar.

«Disenchantment» Staffel 3

Bild: Netflix

Inhaltsangabe der 1. Staffel:

Willkommen im Dreamland, einem Ort, an dem der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt sind. Im Mittelpunkt steht Prinzessin Bean, die ihr Leben nicht wirklich im Griff hat. Statt sich verheiraten zu lassen, zockt und betrinkt sie sich lieber. Ihre besten Freunde sind dabei der naive Elf Elfo und der durchtriebene Dämon Luci.



Los geht's am 15. Januar.

«Der weisse Tiger», Film

Bild: Netflix

Balram ist ein junger Inder, der im Kastensystem Indiens weit unten steht. Doch Balram hat grosse Pläne und so macht er sich für die reichen Herrschaften unentbehrlich. Doch bald lernt er, dass die Reichen zu allem bereit sind, um ihn klein zu halten. Als es so aussieht, als würde Balram alles verlieren, setzt er sich gegen das unfaire System zur wehr.

Los geht's am 22. Januar.

Sky Show

«Pennyworth», Staffel 1

Bild: epix

London in den 1960er-Jahren: Alfred Pennyworth hat im Zweiten Weltkrieg als Soldat der Eliteeinheit SAS (Special Air Service) gedient. Nun hat er eine Sicherheitsfirma gegründet und stellt sein Wissen unter anderem dem Philanthropen Thomas Wayne zur Verfügung. Zwischen den beiden entsteht eine Freundschaft, die Alfred und die Wayne-Familie für viele Jahrzehnte aneinander binden wird.

Los geht's am 1. Januar.

«Scrubs», Staffel 1 – 9

Bild: NBC

Der junge Mediziner John J.D. Dorian fängt zusammen mit seinem besten Freund Christpher Turk beim Sacred Heart Lehrkrankenhaus an. Im chaotisch-skurrilen Krankenhausalltag muss er sich mit unzähligen beruflichen und privaten Problemen herumplagen. Zum Beispiel einem herzlosen Chefarzt, einem zynischen Oberarzt und einem Hausmeister, der ihm dauernd fiese Streiche spielt.

Los geht's am 4. Januar.

«The Stand», Miniserie

Bild: CBS

Nachdem ein Virus fast die gesamte Menschheit ausgerottet hat, haben sich die Überlebenden in mehr oder weniger zwei Lager geteilt: Die einen Suchen den Frieden unter der Leitung der 108-jährigen Abagail und deren demokratischen Free Zone. Auf der anderen Seite steht der diabolische Randall, der mit magischen Kräften ausgestattet ist. Als er von der Free Zone erfährt, setzt er alles daran, diese zu zerstören.

Los geht's am 3. Januar.

«Your Honor», Miniserie

Bild: Showtime

Der Sohn eines bekannten Richters wird in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt. Als sich herausstellt, dass das Opfer des Unfalls der Sohn eines Mafiachefs ist, werden die beiden in ein Netz voller Lügen Betrug und unmöglichen Entscheidungen hineingezogen.

Los geht's am 18. Januar.

