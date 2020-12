Diese Filme und Serien starten im Dezember auf Netflix, Sky und Disney+

Leben

Es hat ganz den Anschein, als wollten sich die grossen Streaming-Anbieter mit einem grossen Knall aus dem aktuellen Jahr verabschieden. Netflix bringt gleich vier potenzielle Filmhits, darunter ein Streifen von Meisterregisseur David Fincher. Sky Show wiederum pimpt sein Serienprogramm mit zwei Kriminaldramen und einer Action-Serie, die sich auf IMDb mit Wertungen von 8,2 und höher schmücken dürfen. Und Disney? Der Mauskonzern versüsst uns Weihnachten mit dem Pixar-Film «Soul».

Disney Plus

«Die gute Fee», Film, 4. Dezember

Bild: Disney

Die junge und untalentierte Feenpatin Eleanor muss ihre Kompetenz beweisen, indem sie ein junges Mädchen aufspürt, dessen Rufe nach Hilfe bisher ignoriert wurden. Als Eleanor sie endlich findet, muss sie feststellen, dass das Mädchen mittlerweile zur Frau geworden ist – und etwas andere Interessen als einen Märchenprinzen hat.

«Bruderherz», Film, 11. Dezember

Bild: Disney

Basierend auf einer wahren Geschichte, dreht sich der Film um den jungen Sportler Ray-Ray McElrathbey. Der College-Anfänger spielt für seine Schule Football. Sein eigentlicher Plan gilt aber seinem jüngeren Bruder: Ray-Ray holt ihn heimlich auf den Campus, um ihm so das Aufwachsen in einer sicheren Umgebung zu ermöglichen.

«Soul», Film, 25. Dezember

Bild: Disney

Der Jazzmusiker Joe arbeitet als Musiklehrer, träumt aber von einem Auftritt im renommierten Jazzclub «The Half Note». Endlich, nach jahrelangen Absagen, erhält Joe seine Chance. Kurz darauf verunglückt er tödlich. Nach seinem Ableben findet er sich im kosmischen «Du-Seminar» wieder. Hier werden Seelen auf ihr Leben auf der Erde vorbereitet. Joe, der gar nicht an diesem Ort sein dürfte, muss sich bald mit den grossen Fragen des Lebens auseinandersetzen.

Hinweis: «Soul» wird im normalen Abo enthalten sein und muss nicht extra bezahlt werden.

Netflix

«Mank», Film, 4. Dezember

Bild: Netflix

Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz soll mit dem Filmemacher Orson Welles zusammenarbeiten. Gemeinsam mit ihm soll er dessen Drehbuch «Citizen Kane» zum Erfolg führen. Die Entwicklung des Stoffs ist aber mit reichlich Reibereien verbunden, denn die beiden geraten immer wieder aneinander. Kommt noch hinzu, dass «Mank» ein notorisch skandalöses Verhalten an den Tag legt, das von Alkohol und Spielsucht geprägt ist.

«Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel», Film, 9. Dezember

Bild: Netflix

Italien in den 1960er-Jahren: Für den Ingenieur Giorgio könnte das Leben wahrlich besser laufen. Kurzerhand entscheidet er sich im Meer vor Italien eine Insel zu erbauen und darauf zu leben. Als er sich und seine Insel auch noch zur unabhängigen Nation erklärt, ruft das die italienischen Behörden auf den Plan. Denn obwohl Giorgio die Insel ausserhalb der italienischen Hoheitsgewässer erbaut hat, ist sie der Regierung ein Dorn im Auge.

«The Prom», Film, 11. Dezember

Bild: Netflix

Die beiden Broadway-Diven Dee Dee Allen und Barry Glickman tun sich mit zwei anderen Schauspielern zusammen, um ihr Image aufzupolieren. Ihr Ziel: Der Highschool-Schülerin Emma Nolan helfen. Sie wurde vom Schulball ausgeschlossen, weil das homophobe Elternkomitee der Schule Emma und ihre Freundin nicht auf dem Abschlussball sehen möchte. Doch die scheinbar einfache PR-Aufgabe entwickelt sich für die vier Schauspieler zur grossen Herausforderung.

«The Midnight Sky», Film, 23. Dezember

Bild: Netflix

Der Wissenschaftler Augustine lebt mit seiner Tochter in einer Forschungsstation in der Arktis. Von dort aus versucht er das Raumschiff Aether zu erreichen. Er will die Crew davor warnen, auf die Erde zurückzukehren, denn dort würden sie nur eine globale Katastrophe vorfinden. Gleichzeitig ist das Raumschiff aber die einzige Chance für Augustine und seine Tochter, von der toten Erde gerettet zu werden.

Sky Show

«Animal Kingdom», Staffel 1 – 4, 1. Dezember

Bild: TNT

Nach dem Tod seiner Mutter kommt der 17-jährige Joshua in die Obhut seiner Grossmutter. Diese ist Matriarchin eines Familienclans und verwöhnt Joshua nach Strich und Faden. Doch Joshua findet bald heraus, mit welch kriminellen Machenschaften das Party-Leben der Familie finanziert wird. Er bekommt es mit der Angst zu tun – doch aus den Fängen seiner Familie gibt es kein Entkommen.

«Killing Eve», Staffel 1 – 3, 1. Dezember

Bild: AMC

Eve Polastri hat sich ihren Job beim MI5 wahrlich anders vorgestellt, als den ganzen Tag am Schreibtisch zu hocken. Als Hobby versucht sie den Fall der mysteriösen Auftragskillerin Villanelle zu lösen. Als sie auf eigene Faust eine Zeugin verhört, wird sie gefeuert. Doch kurz darauf steht eine hochrangige Geheimdienstmitarbeiterin vor Eves Tür und bietet ihr die Leitung eines eigenen Teams an – denn Eve lag mit ihren Vermutungen richtig. Das bringt sie aber auch in die Schusslinie von Villanelle.

«Power», Staffel 1 – 6, 1. Dez

Bild: Starz

James St. Patrick ist Besitzer einer der populärsten Nachtclubs New Yorks. Hier landet nur auf der Gästeliste, wer Rang, Namen und vor allem Geld hat. Was James Gäste nicht wissen, ist, dass er ein geheimes Doppelleben führt. Er ist Kopf einer der grössten Drogennetzwerke New Yorks. Tag für Tag spielt er ein gefährliches Spiel und muss dabei aufpassen, dass er die beiden Leben nicht durcheinander bringt.

«Vikings», Staffel 6, Teil 1, 5. Dez

Bild: History

Inhalt der 1. Staffel:

Skandinavien Anfang des 8. Jahrhunderts: Ragnar Lothbrok und seine Frau Lagertha sind stolze Wikinger und leben in der Nähe der Siedlung Kattegat. Die Raubzüge stehen an und Jarl Haraldson will erneut gegen Osten segeln. Doch Ragnar hat von einem verborgenen Land im Westen gehört, das fruchtbar und reich sein soll. Haraldson will aber weiterhin nach Osten aufbrechen, also segelt Ragnar mit einigen wenigen Kriegern auf eigene Faust Richtung Westen ins Unbekannte.



