21 Memes, die du nur verstehst, wenn du Film- oder Serien-Nerd bist

Szenen in Filmen und Serien liefern immer wieder bestes Meme-Material. Denn was wäre Popkultur, ohne dass man sich im Internet darüber lustig machen kann?! Los geht's!

Mehr «Leben»

Aus aktuellem Anlass:

Und dann würden alle ins Pub gehen und Vecna ignorieren.

(Funktioniert nur auf Englisch.)

Aufhören!

Filme aus den 2000ern sind jetzt gleich alt wie 80er-Filme in den 2000ern.



Wenn du «Back to the Future» jetzt machen würdest, würde Marty ins Jahr 1994 reisen.

2026 wird Zendayas Jahr.

Geniesst es, denn das ist die einzige Hochzeit von Zendaya, zu der wir eingeladen sind.

Wer stimmt zu?

Schauspielerinnen, die für eine Realverfilmung von Tinker Bell in Frage kommen.



Ich spreche für alle Jungs, wenn ich sage, dass Tinker Terry der beste Film sein würde, der je gemacht wurde.



Die beiden verdienen ganz lange Strandferien.

Niemand hat mehr gelitten als Buffy Summers und Fiona Gallagher, sie verdienen etwas Besseres.



Ich liebe es, «Shameless» zu schauen, denn egal, wie schlecht mein Tag ist, Fionas ist schlechter.



Jack Sparrow ruft nach uns.

Oder ein Zucken in den Fingerspitzen.

Wenn du denkst, dass der Bösewicht am Ende des Films tot ist.

Wie lange die Suche wohl gedauert hat?

Toothless in der Realverfilmung von «How to Train your Dragon» im Vergleich zum Original.



Ich kann es nicht fassen, dass sie einen echten Drachen gefunden haben, der dem animierten Toothless ähnlich sieht. Beeindruckende Arbeit.

Wo sollte er sonst sein?

Tom Cruise wurde auf dem Dach des BFI-Kinos in London gesichtet.



Das ist genau der Ort, an dem ich Tom Cruise erwarte.



Genial oder total daneben?

Wer auch immer das bei HBO gemacht hat, ist böse.

Die Nachbarn werden es lieben.

Welches ist das erste Lied, das du hier abspielen würdest?

Kann jemand Wes Anderson anrufen?

Ich denke an diese Stadt in Alaska, wo alle in diesem einen Gebäude leben.



Weiss Wes Anderson davon?

Wann ändert er seinen Namen in Hector?

P. S. Der Schauspieler heisst Noel Gugliemi.

Das sind 11 verschiedene Filme.



Verweigert dieser Mann jede Rolle, wenn er nicht Hector heisst?

Süss!

Liam Neeson sagt, dass ein Pferd, das in einem neuen Film vorkommt, ihn von einem anderen Film erkannt hat.



*Liam Neeson läuft auf das Set*



Pferd: Da ist er ja

Eine gute Liste.

Das könnte meine neue Lieblingsliste auf Letterboxd sein.



Filme, in denen der Protagonist Zeuge des Todes einer Gans (Goose) wird und dann die Verantwortung für die Aufzucht des Sohnes der Gans übernimmt.



«Stranger Things» wäre nach einer Folge vorbei gewesen.

Diese Bitches hätten Vecna in Sekundenschnelle erledigt.

Wie viele Skarsgårds es wohl noch gibt, von denen wir noch gar nichts wissen?

Jedes Mal, wenn man denkt, die Skarsgårds seien am Schluss angelangt, ziehen sie noch einen weiteren aus den Tiefen ihres Familienarchivs hervor.



Kolbjörn Skarsgård als Walter in der Horrorserie «Blood Cruise».



Dieser Mann kann einfach alles.

Definiere «Spektrum»

Uff.

Funktioniert nur auf Englisch.

Aus aktuellem Anlass:

In «Spider-Man» wird Peter von einer radioaktiven Spinne gebissen und hat einen Biss, der so gross wie ein Golfball ist. Aber anstatt zum Arzt zu gehen, beschliesst er, sich zu Hause auszuruhen. Das liegt daran, dass Peter in Amerika lebt.

Ach, James …

Wir dürfen doch du sagen, oder?

Du magst «Avatar» nicht?

Schon noch blöd, hier kommen zwei noch längere Fortsetzungen mit der genau gleichen Handlung.

Qualität und Genuss fallen nicht immer zusammen.

Meiner Meinung nach gibt es 4 Filmbewertungen:

gut, hat mir gefallen

gut, hat mir nicht gefallen

schlecht, hat mir nicht gefallen

schlecht, hat mir gefallen

Hast du noch weitere lustige Film- und Serienmemes? Ab in die Kommentare damit!

(cmu)

Mehr zum Thema: