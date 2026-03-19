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Diese Memes verstehst du nur, wenn du gerne Filme und Serien schaust

21 Memes, die du nur verstehst, wenn du Film- oder Serien-Nerd bist

Szenen in Filmen und Serien liefern immer wieder bestes Meme-Material. Denn was wäre Popkultur, ohne dass man sich im Internet darüber lustig machen kann?! Los geht's!
19.03.2026, 05:1219.03.2026, 05:12

Aus aktuellem Anlass:

film memes oscars https://www.instagram.com/p/DVUHBmQiayf/
Bild: instagram

Und dann würden alle ins Pub gehen und Vecna ignorieren.

film memes stranger things https://www.instagram.com/p/DR5gBvOkr3u/
Bild: instagram

(Funktioniert nur auf Englisch.)

Aufhören!

film memes https://www.instagram.com/p/DQuIpiVAO4g/
Bild: instagram

Filme aus den 2000ern sind jetzt gleich alt wie 80er-Filme in den 2000ern.

Wenn du «Back to the Future» jetzt machen würdest, würde Marty ins Jahr 1994 reisen.

2026 wird Zendayas Jahr.

film memes zendaya https://www.instagram.com/p/DUS8idCDgdn/
Bild: instagram

Geniesst es, denn das ist die einzige Hochzeit von Zendaya, zu der wir eingeladen sind.

Wer stimmt zu?

film memes https://www.instagram.com/p/DSnWzNOgLbb/
Bild: instagram

Schauspielerinnen, die für eine Realverfilmung von Tinker Bell in Frage kommen.

Ich spreche für alle Jungs, wenn ich sage, dass Tinker Terry der beste Film sein würde, der je gemacht wurde.

Die beiden verdienen ganz lange Strandferien.

film memes https://www.instagram.com/p/DTf4nmfAE7Z/
Bild: instagram

Niemand hat mehr gelitten als Buffy Summers und Fiona Gallagher, sie verdienen etwas Besseres.

Ich liebe es, «Shameless» zu schauen, denn egal, wie schlecht mein Tag ist, Fionas ist schlechter.

Jack Sparrow ruft nach uns.

film memes https://www.instagram.com/p/DS-OnqViBlk/
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Oder ein Zucken in den Fingerspitzen.

film memes https://www.instagram.com/p/DMIbgnWg997/
Bild: instagram

Wenn du denkst, dass der Bösewicht am Ende des Films tot ist.

Wie lange die Suche wohl gedauert hat?

film memes how to train your dragon https://www.instagram.com/p/DCowRjEI6jk/
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Toothless in der Realverfilmung von «How to Train your Dragon» im Vergleich zum Original.

Ich kann es nicht fassen, dass sie einen echten Drachen gefunden haben, der dem animierten Toothless ähnlich sieht. Beeindruckende Arbeit.

Wo sollte er sonst sein?

film meme tom cruise https://www.instagram.com/p/DJjhY_xoONQ/?img_index=1
Bild: instagram

Tom Cruise wurde auf dem Dach des BFI-Kinos in London gesichtet.

Das ist genau der Ort, an dem ich Tom Cruise erwarte.

Genial oder total daneben?

film memes the last of us https://www.instagram.com/p/DIuF-mHymY0/
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Wer auch immer das bei HBO gemacht hat, ist böse.

Die Nachbarn werden es lieben.

film memes the office https://www.instagram.com/p/DHqmD81OLWI/
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Welches ist das erste Lied, das du hier abspielen würdest?

Kann jemand Wes Anderson anrufen?

film memes wes anderson https://www.instagram.com/p/DGww2jooB0w/
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Ich denke an diese Stadt in Alaska, wo alle in diesem einen Gebäude leben.

Weiss Wes Anderson davon?

Wann ändert er seinen Namen in Hector?

P. S. Der Schauspieler heisst Noel Gugliemi.

film memes https://www.instagram.com/p/DRyMAMkjMY2/
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Das sind 11 verschiedene Filme.

Verweigert dieser Mann jede Rolle, wenn er nicht Hector heisst?

Süss!

film memes liam neeson https://www.instagram.com/p/DRXLYXoDBXy/
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Liam Neeson sagt, dass ein Pferd, das in einem neuen Film vorkommt, ihn von einem anderen Film erkannt hat.

*Liam Neeson läuft auf das Set*

Pferd: Da ist er ja

Eine gute Liste.

film memes top gun wild robot https://www.instagram.com/p/DQ4UVMPClnj/
Bild: instagram

Das könnte meine neue Lieblingsliste auf Letterboxd sein.

Filme, in denen der Protagonist Zeuge des Todes einer Gans (Goose) wird und dann die Verantwortung für die Aufzucht des Sohnes der Gans übernimmt.

«Stranger Things» wäre nach einer Folge vorbei gewesen.

film memes supernatural stranger things https://www.instagram.com/p/DTv0BDPDStS/
Bild: instagram

Diese Bitches hätten Vecna in Sekundenschnelle erledigt.

Wie viele Skarsgårds es wohl noch gibt, von denen wir noch gar nichts wissen?

film memes https://www.instagram.com/p/DSncZarkx1L/
Bild: instagram

Jedes Mal, wenn man denkt, die Skarsgårds seien am Schluss angelangt, ziehen sie noch einen weiteren aus den Tiefen ihres Familienarchivs hervor.

Kolbjörn Skarsgård als Walter in der Horrorserie «Blood Cruise».

Dieser Mann kann einfach alles.

film memes willem dafoe https://www.instagram.com/p/DSHMp29DGDS/
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Definiere «Spektrum»

Uff.

film meme lost https://www.instagram.com/p/DPKTy6yjawk/
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Funktioniert nur auf Englisch.

Aus aktuellem Anlass:

film memes spider-man https://www.instagram.com/p/DQFKLHljU9k/
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In «Spider-Man» wird Peter von einer radioaktiven Spinne gebissen und hat einen Biss, der so gross wie ein Golfball ist. Aber anstatt zum Arzt zu gehen, beschliesst er, sich zu Hause auszuruhen. Das liegt daran, dass Peter in Amerika lebt.

Ach, James …

Wir dürfen doch du sagen, oder?

film memes james cameron avatar https://www.instagram.com/p/DS7uxmgDVAN/
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Du magst «Avatar» nicht?
Schon noch blöd, hier kommen zwei noch längere Fortsetzungen mit der genau gleichen Handlung.

Qualität und Genuss fallen nicht immer zusammen.

film memes https://www.instagram.com/p/DOd26CpjOjB/
Bild: instagram

Meiner Meinung nach gibt es 4 Filmbewertungen:
gut, hat mir gefallen
gut, hat mir nicht gefallen
schlecht, hat mir nicht gefallen
schlecht, hat mir gefallen

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(cmu)

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