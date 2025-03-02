sonnig12°
DE | FR
burger
Leben
Filme und Serien

Oscars: Diese Stars und Filme haben die meisten Auszeichnungen gewonnen

Bei wem verstauben die meisten Academy Awards im Regal? Diese Stars halten Oscar-Rekorde

Wer durfte das goldene Männchen am häufigsten mit nach Hause nehmen? Hier erfährst du, welche Stars Oscar-Rekorde halten – und nein, es ist nicht Leonardo DiCaprio.
02.03.2025, 19:0302.03.2026, 13:40
Corina Mühle
Corina Mühle

Die Oscarnacht nähert sich zum 98. Mal. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler durften über die Jahre schon die goldene Statue mit nach Hause nehmen, einige von ihnen schrieben Geschichte. So wie «Sinners», der dieses Jahr in 16 Kategorien nominiert ist – das hat zuvor noch keinen Film geschafft.

Hinweis
Dieser Artikel wurde im März 2024 publiziert. Aus aktuellem Anlass haben wir ihn überarbeitet und präsentieren ihn erneut.

Doch bei wem verstauben die meisten Oscars auf dem Regal? Hier erfährst du es:

Übersicht
Die Person mit den meisten Oscars …Die meisten Oscars für SchauspielereiWelche Schauspielerin hat die meisten Oscar-Nominierungen?Filme mit den meisten GewinnenDer Film mit den meisten NominierungenWer gewann die meisten Oscars in einer Nacht?Der am meisten ausgezeichnete RegisseurDiese Frau hat die meisten Oscars

Die Person mit den meisten Oscars …

... ist der Schöpfer von Micky Maus: Walt Disney. Dieser hat sage und schreibe 22 Oscars gewonnen. Die meisten seiner Oscars gewann er zwischen 1932 und 1969 in der Kategorie Bester animierter Kurzfilm für Filme wie «Die drei kleinen Schweinchen» und «Das hässliche Entlein». Nach seinem Tod gewann er noch einen Oscar für «Winnie Puuh und das Hundewetter» (1969).

Die meisten Oscars in einer Nacht gewann er 1954, als er vier Statuen für drei verschiedene Filme mit nach Hause nahm.

Walt Disney, c.1955 b/w photo 1682558 Walt Disney, c.1955 b/w photo by Unknown photographer, 20th century add.info.: American animator, film producer and entrepreneur Walt Disney 1901-1966. A pioneer ...
Gewann einen Oscar für die Erschaffung von Micky Maus: Walt Disney, 1966.Bild: imago images

Weit hinter Disney ist Art Director Cedric Gibbons auf Platz 2 mit den meisten Oscar-Auszeichnungen. Elfmal wurde Gibbons für seine Ausstattung ausgezeichnet, etwa für «An American in Paris» (1952) und «Gaslight» (1945).

Disney führt auch die Liste mit Menschen an, die am häufigsten für einen Oscar nominiert wurden.

Bevor wir die Zahl enthüllen, darfst du raten:

Wie oft wurde Walt Disney für einen Oscar nominiert?
An dieser Umfrage haben insgesamt 5481 Personen teilgenommen

Zur Antwort: Walt Disney wurde während seiner Karriere insgesamt 59 Mal für einen Oscar nominiert.

Den Rekord für die meisten Auszeichnungen eines Menschen, der noch lebt, hält Dennis Muren mit neun Oscars. Muren ist ein Visual Effects Artist und hat in Filmen wie «Jurassic Park», «Terminator 2», «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» und «Indiana Jones und der Tempel des Todes» mitgearbeitet.

Nov. 29, 2012 - Hollywood, California, U.S. - I15556CHW .Rick Baker Honored With Star On The Hollywood Walk Of Fame .Infront Of Guinness World Records Museum, Hollywood, CA .11/30/2012 .RICK BAKER WIT ...
Dennis Muren, rechts, 2012.Bild: imago images

Die meisten Oscars für Schauspielerei

Die wichtigste Kategorie bei den Oscars ist die Auszeichnung für die Beste Hauptdarstellerin und den Besten Hauptdarsteller. Hier übertrifft eine Schauspielerin alle: Katharine Hepburn. Sie gewann vier Oscars als Beste Hauptdarstellerin für folgende Filme:

  • «Morning Glory» (1934)
  • «Guess Who's Coming to Dinner» (1968)
  • «The Lion in Winter» (1969)
  • «On Golden Pond» (1982)
Katharine Hepburn C.1942 b/w photo 1644436 Katharine Hepburn C.1942 b/w photo add.info.: Katharine Hepburn vers 1942 Katharine Hepburn c.1942. Copyright: xBridgemanxImagesx 1644436
Katharine Hepburn, 1942.Bild: imago images

Schauspielerinnen und Schauspieler, die bisher drei Oscars in den Kategorien Beste Hauptdarstellerin und Bester Nebendarsteller gewonnen haben, gibt es mehrere.

Oscars
Sechs Schauspielerinnen und Schauspieler gewannen (bisher) drei Oscars in den Kategorien beste/r Hauptdarsteller/in oder beste/r Nebendarsteller/in.GRAFIK: WATSON, BILDER: IMAGO IMAGES

Welche Schauspielerin hat die meisten Oscar-Nominierungen?

In dieser Kategorie wird Hepburn (12 Nominierungen) nur von Meryl Streep übertroffen. Die 74-Jährige wurde bisher 21-mal für einen Oscar nominiert. Davon waren 17 Nominierungen in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin. Das goldene Männchen hat sie aber bisher erst dreimal mit nach Hause nehmen dürfen: 1979 für «Kramer vs. Kramer», 1983 für «Sophie's Choice» und zuletzt 2012 für «The Iron Lady».

SOPHIES CHOICE US 1982 MERYL STREEP Date: 1982. Strictly editorial use only in conjunction with the promotion of the film. Credit line mandatory. This image is copyright of the film company and is sup ...
Meryl Streep in «Sophie's Choice» (1982).Bild: Mary Evans Picture Library/ imago images

Bei den Männern führt Jack Nicholson die Rangliste an. Er wurde – wie Hepburn – zwölfmal nominiert.

Filme mit den meisten Gewinnen

Gleich drei Filme teilen sich in dieser Kategorie mit elf Auszeichnungen den ersten Platz:

  • «Ben Hur» (1960)
  • «Titanic» (1998)
  • «The Lord of the Rings: The Return of the King» (2004)
Canadian-born film director James Cameron holds two Oscars backstage at the Academy Awards, Los Angeles, California, March 23, 1998. Cameron received three Oscars on the night, for Best Picture, Best ...
Regisseur James Cameron räumte mit «Titanic» an den Oscars 1998 ab.Bild: imago images

Dieses Jahr könnten diese drei Filme von «Sinners» und «One Battle After Another» vom Thron gestossen werden.

Der Film mit den meisten Nominierungen

Bis anhin führten diese Liste gleich drei Filme mit je 14 Nominierungen an: «Titanic», «All About Eve» und «La La Land». 2026 hat «Sinners» mit Michael B. Jordan und Hailee Steinfeld aber einen neuen Rekord aufgestellt. Der Vampir-Horrorfilm ist in 16 von 17 möglichen Kategorien für einen Oscar nominiert.

Hailee Steinfeld and Michael B. Jordan USA. Hailee Steinfeld and Michael B. Jordan in a scene from CWarner Bros. new movie: Sinners 2025. Plot: Trying to leave their troubled lives behind, twin brothe ...
So viele Nominierungen gab es noch nie: «Sinners» mit Michael B. Jordan und Hailee Steinfeld hat 2026 einen neuen Oscar-Rekord aufgestellt.Bild: imago images

Einzig in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin kann «Sinners» nicht mithalten, da Michael B. Jordan beide Hauptrollen selbst spielt und Hailee Steinfeld eher in die Kategorie Nebendarstellerin fällt. Hier ist aber bereits Wunmi Mosaku (sie spielt Annie) nominiert.

Das ist «Sinners» – der Film mit 16 Oscar-Nominierungen

Wer gewann die meisten Oscars in einer Nacht?

Bong Joon-ho gewann 2020 vier Oscars für «Parasite» und teilt sich damit das Podest mit Walt Disney. Der südkoreanische Regisseur wurde für die Beste Regie, den Besten internationalen Film, das Beste Originaldrehbuch und den Besten Film ausgezeichnet. Das lässt sich auch dieses Jahr nicht toppen.

Bong Joon Ho, right, reacts as he is presented with the award for best picture for &quot;Parasite&quot; from presenter Jane Fonda at the Oscars on Sunday, Feb. 9, 2020, at the Dolby Theatre in Los Ang ...
Jane Fonda übergibt Bong Joon Ho den Oscar für den besten Film.Bild: AP

Der am meisten ausgezeichnete Regisseur

Keine Regisseurin und kein Regisseur hat bis jetzt mehr Academy Awards gewonnen als Steven Spielbergs grosses Vorbild John Ford, nämlich vier. Dieser war berüchtigt für seine Westernfilme. Für «The Informer» (1936), «The Grapes of Wrath» (1941), «How Green Was My Valley» (1942) und «The Quiet Man» (1953) gewann er den Oscar für die Beste Regie.

American director John Ford 1894- 1973 b/w photo 1641037 American director John Ford 1894- 1973 b/w photo add.info.: Le realisateur americain John Ford 1894-1973 --- American director John Ford 1894-1 ...
Steven Spielbergs Vorbild: John Ford.Bild: imago images

Dieses Jahr hat Chloé Zhao die Chance, in dieser Kategorie Geschichte zu schreiben. Die «Hamnet»-Regisseurin ist erst die zweite Frau, die mehrmals für einen Oscar nominiert ist. Gewinnt sie dieses Jahr, ist sie die erste Regisseurin mit zwei Oscars. Ihren ersten Oscar nahm sie 2021 für «Nomadland» mit nach Hause.

Review
Der Shakespeare-Film «Hamnet» platzt fast vor Liebe und ist eine Sensation

Diese Frau hat die meisten Oscars

Edith Head ist die Frau mit den meisten Oscar-Auszeichnungen. Die Kostümbildnerin gewann acht Oscars für ihre Arbeit in Filmen wie «All About Eve» und «Sabrina». Sie war auch die Designerin für Hitchcock-Klassiker wie «The Birds» und «Vertigo».

Edith Head photo 2560510 Edith Head photo add.info.: Edith Head 1897-1981, costume designer, won eight Oscar. Diltz. Copyright: xDiltzx/xBridgemanxImagesx 2560510
Edith Head, als sie erst sechs Oscars zu Hause hatte.Bild: imago images
Was denkst du: Wer räumt dieses Jahr bei den Oscars ab?

Mehr zum Thema:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Oscars 2025: Alle Gewinnerinnen und Gewinner
1 / 25
Oscars 2025: Alle Gewinnerinnen und Gewinner
Bester Film: «Anora»
quelle: keystone / chris pizzello
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Rohes Video - Will Smith schlägt Chris Rock beim Oscars
Video: extern / rest
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
17 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
17
«Es gibt heute auf der Bühne Jokes, die an Schwulenwitze der 90er-Jahre erinnern»
Michael Elsener ist ein politischer Comedian, Léa Spirig leitet das Casinotheater Winterthur. Ein Gespräch über Queersein, Ängste, Humor als Überlebensstrategie und die Schweiz als Abstimmungs-Wohngemeinschaft.
Wer sind eure Vorbilder? Spoiler: 80 Prozent würden jetzt mit «mein Grosi» oder «mein Grossvater» antworten.
Michael Elsener: Danke für den Hinweis. Dann sage ich gern: mein italienisch-stämmiger Grossvater. Meine Offenheit und meine Liebe zu den Menschen habe ich von ihm. Wir besuchten ihn oft sonntags nach der Kirche und mussten immer auf ihn warten. Von der Kirche bis zu seinem Haus waren es nur etwa 250 Meter. Aber er brauchte dafür mindestens 45 Minuten. Auf der Strasse oder über den Gartenzaun: Er hielt mit allen einen Schwatz. «Ciao!», «Wie geht's?», «Wirklich? Erzähl mir mehr!» Er kam mit allen auf sehr leichte Art ins Gespräch, egal, welche Gesinnung, welche Grundhaltung sie hatten. Das hat mir schon als Kind sehr gefallen.
Léa Spirig: Bei mir sind es die Frauen in meiner Familie. Meine Grossmutter, die eine sehr warmherzige und zugleich dominante Frau war. Meine Mutter, aber auch meine Gotte, die mit ihrer Partnerin im gleichen Haus lebte wie wir. Meine Eltern waren heterosexuell, meine Gotte lesbisch, und dann gab es noch etwas, das irgendwie beides beinhaltete, das habe ich relativ früh mitgekriegt, das war selbstverständlich. Und ich komme aus einer musikalischen und politisch interessierten Familie, ich wusste schon immer, dass ich mich in meinem Leben mit Kultur umgeben will. Ich kann gar nicht anders. Egal ob früher als Schauspielschülerin, dann als Journalistin und jetzt als Theaterdirektorin.
Zur Story