Bei wem verstauben die meisten Academy Awards im Regal? Diese Stars halten Oscar-Rekorde

Wer durfte das goldene Männchen am häufigsten mit nach Hause nehmen? Hier erfährst du, welche Stars Oscar-Rekorde halten – und nein, es ist nicht Leonardo DiCaprio.

Die Oscarnacht nähert sich zum 98. Mal. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler durften über die Jahre schon die goldene Statue mit nach Hause nehmen, einige von ihnen schrieben Geschichte. So wie «Sinners», der dieses Jahr in 16 Kategorien nominiert ist – das hat zuvor noch keinen Film geschafft.

Hinweis Dieser Artikel wurde im März 2024 publiziert. Aus aktuellem Anlass haben wir ihn überarbeitet und präsentieren ihn erneut.

Doch bei wem verstauben die meisten Oscars auf dem Regal? Hier erfährst du es:

Die Person mit den meisten Oscars …

... ist der Schöpfer von Micky Maus: Walt Disney. Dieser hat sage und schreibe 22 Oscars gewonnen. Die meisten seiner Oscars gewann er zwischen 1932 und 1969 in der Kategorie Bester animierter Kurzfilm für Filme wie «Die drei kleinen Schweinchen» und «Das hässliche Entlein». Nach seinem Tod gewann er noch einen Oscar für «Winnie Puuh und das Hundewetter» (1969).

Die meisten Oscars in einer Nacht gewann er 1954, als er vier Statuen für drei verschiedene Filme mit nach Hause nahm.

Gewann einen Oscar für die Erschaffung von Micky Maus: Walt Disney, 1966. Bild: imago images

Weit hinter Disney ist Art Director Cedric Gibbons auf Platz 2 mit den meisten Oscar-Auszeichnungen. Elfmal wurde Gibbons für seine Ausstattung ausgezeichnet, etwa für «An American in Paris» (1952) und «Gaslight» (1945).

Disney führt auch die Liste mit Menschen an, die am häufigsten für einen Oscar nominiert wurden.

Bevor wir die Zahl enthüllen, darfst du raten:

Zur Antwort: Walt Disney wurde während seiner Karriere insgesamt 59 Mal für einen Oscar nominiert.

Den Rekord für die meisten Auszeichnungen eines Menschen, der noch lebt, hält Dennis Muren mit neun Oscars. Muren ist ein Visual Effects Artist und hat in Filmen wie «Jurassic Park», «Terminator 2», «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» und «Indiana Jones und der Tempel des Todes» mitgearbeitet.

Dennis Muren, rechts, 2012. Bild: imago images

Die meisten Oscars für Schauspielerei

Die wichtigste Kategorie bei den Oscars ist die Auszeichnung für die Beste Hauptdarstellerin und den Besten Hauptdarsteller. Hier übertrifft eine Schauspielerin alle: Katharine Hepburn. Sie gewann vier Oscars als Beste Hauptdarstellerin für folgende Filme:

«Morning Glory» (1934)

«Guess Who's Coming to Dinner» (1968)

«The Lion in Winter» (1969)

«On Golden Pond» (1982)

Katharine Hepburn, 1942. Bild: imago images

Schauspielerinnen und Schauspieler, die bisher drei Oscars in den Kategorien Beste Hauptdarstellerin und Bester Nebendarsteller gewonnen haben, gibt es mehrere.

Sechs Schauspielerinnen und Schauspieler gewannen (bisher) drei Oscars in den Kategorien beste/r Hauptdarsteller/in oder beste/r Nebendarsteller/in. GRAFIK: WATSON, BILDER: IMAGO IMAGES

Welche Schauspielerin hat die meisten Oscar-Nominierungen?

In dieser Kategorie wird Hepburn (12 Nominierungen) nur von Meryl Streep übertroffen. Die 74-Jährige wurde bisher 21-mal für einen Oscar nominiert. Davon waren 17 Nominierungen in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin. Das goldene Männchen hat sie aber bisher erst dreimal mit nach Hause nehmen dürfen: 1979 für «Kramer vs. Kramer», 1983 für «Sophie's Choice» und zuletzt 2012 für «The Iron Lady».

Meryl Streep in «Sophie's Choice» (1982). Bild: Mary Evans Picture Library/ imago images

Bei den Männern führt Jack Nicholson die Rangliste an. Er wurde – wie Hepburn – zwölfmal nominiert.

Filme mit den meisten Gewinnen

Gleich drei Filme teilen sich in dieser Kategorie mit elf Auszeichnungen den ersten Platz:

«Ben Hur» (1960)

«Titanic» (1998)

«The Lord of the Rings: The Return of the King» (2004)

Regisseur James Cameron räumte mit «Titanic» an den Oscars 1998 ab. Bild: imago images

Dieses Jahr könnten diese drei Filme von «Sinners» und «One Battle After Another» vom Thron gestossen werden.

Der Film mit den meisten Nominierungen

Bis anhin führten diese Liste gleich drei Filme mit je 14 Nominierungen an: «Titanic», «All About Eve» und «La La Land». 2026 hat «Sinners» mit Michael B. Jordan und Hailee Steinfeld aber einen neuen Rekord aufgestellt. Der Vampir-Horrorfilm ist in 16 von 17 möglichen Kategorien für einen Oscar nominiert.

So viele Nominierungen gab es noch nie: «Sinners» mit Michael B. Jordan und Hailee Steinfeld hat 2026 einen neuen Oscar-Rekord aufgestellt. Bild: imago images

Einzig in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin kann «Sinners» nicht mithalten, da Michael B. Jordan beide Hauptrollen selbst spielt und Hailee Steinfeld eher in die Kategorie Nebendarstellerin fällt. Hier ist aber bereits Wunmi Mosaku (sie spielt Annie) nominiert.

Wer gewann die meisten Oscars in einer Nacht?

Bong Joon-ho gewann 2020 vier Oscars für «Parasite» und teilt sich damit das Podest mit Walt Disney. Der südkoreanische Regisseur wurde für die Beste Regie, den Besten internationalen Film, das Beste Originaldrehbuch und den Besten Film ausgezeichnet. Das lässt sich auch dieses Jahr nicht toppen.

Jane Fonda übergibt Bong Joon Ho den Oscar für den besten Film. Bild: AP

Der am meisten ausgezeichnete Regisseur

Keine Regisseurin und kein Regisseur hat bis jetzt mehr Academy Awards gewonnen als Steven Spielbergs grosses Vorbild John Ford, nämlich vier. Dieser war berüchtigt für seine Westernfilme. Für «The Informer» (1936), «The Grapes of Wrath» (1941), «How Green Was My Valley» (1942) und «The Quiet Man» (1953) gewann er den Oscar für die Beste Regie.

Steven Spielbergs Vorbild: John Ford. Bild: imago images

Dieses Jahr hat Chloé Zhao die Chance, in dieser Kategorie Geschichte zu schreiben. Die «Hamnet»-Regisseurin ist erst die zweite Frau, die mehrmals für einen Oscar nominiert ist. Gewinnt sie dieses Jahr, ist sie die erste Regisseurin mit zwei Oscars. Ihren ersten Oscar nahm sie 2021 für «Nomadland» mit nach Hause.

Diese Frau hat die meisten Oscars

Edith Head ist die Frau mit den meisten Oscar-Auszeichnungen. Die Kostümbildnerin gewann acht Oscars für ihre Arbeit in Filmen wie «All About Eve» und «Sabrina». Sie war auch die Designerin für Hitchcock-Klassiker wie «The Birds» und «Vertigo».

Edith Head, als sie erst sechs Oscars zu Hause hatte. Bild: imago images

Was denkst du: Wer räumt dieses Jahr bei den Oscars ab?

