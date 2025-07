«The Devil Wears Prada» 2 kommt – und weitere Sequels, die angekündigt sind

Diese zehn Fortsetzungen laufen in den nächsten Jahren im Kino.

Vergangene Woche haben die Dreharbeiten für die Fortsetzung von «The Devil Wears Prada» angefangen. Nicht nur Anne Hathaway und Emily Blunt, sondern auch Meryl Streep und Stanley Tucci sind wieder mit dabei.

Auch folgende zehn Fortsetzungen von beliebten Franchisen sind in Arbeit:

«The Princess Diaries 3»

Im Oktober hat die Prinzessin von Genovien höchstpersönlich bestätigt, dass eine Fortsetzung der «Princess Diaries»-Filme in Arbeit ist: Anne Hathaway wird nicht nur ihre Rolle wieder aufnehmen, sondern auch als Regisseurin tätig sein.

Es ist aktuell unklar, ob Hathaways ehemalige Co-Stars (Julie Andrews oder Chris Pine) aus den ersten beiden Filmen für das Sequel zurückkehren werden.

Der Film befindet sich momentan in einer frühen Entwicklungsphase, wann die Dreharbeiten beginnen oder auch das Veröffentlichungsdatum wurden bisher nicht bestätigt.

Anne Hathaway als Prinzessin von Genovien in «The Princess Diaries» (2001). Bild: buena vista pictures

«Lilo & Stitch 2»

Die Live-Action-Verfilmung von «Lilo & Stitch» ist ein wahrer Klassenschlager, er hat schon eine knappe Milliarde US-Dollar eingenommen.

An diesen Erfolg möchte Disney nun anknüpfen und hat Ende Juni eine Fortsetzung angekündigt. Der Film sei bereits in Arbeit. Wann Fans diesen aber im Kino erwarten können, ist bisher nicht bekannt.

Die Live-Action-Verfilmung von «Lilo & Stitch» kam diesen Frühling in die Kinos. Bild: disney

«The Batman 2»

Robert Pattinson spielt wieder Batman. 2022 wurde eine Fortsetzung angekündigt, Fans müssen aber trotzdem noch ein wenig Geduld haben, denn der Kinostart wurde auf 2027 verschoben. Weitere Darsteller sind bis jetzt nicht bestätigt. Klar ist aber, dass Matt Reeves wieder die Regie führen wird, sowie das Drehbuch schreibt.

Robert Pattinson als Batman. Bild: Warner Bros.

«Black Panther 3»

Im dritten Film dieser Marvel-Franchise übernimmt Denzel Washington neu eine grosse Rolle, wie er vor Kurzem in einem Podcast verriet. Das sind aber auch bereits alle Details, die über das Sequel bekannt sind. Auch mit einem Kinostart kann frühestens Ende 2027/ Anfang 2028 gerechnet werden.

«Black Panther» war 2018 ein Riesenerfolg. Bild: Marvel/Disney

«Shrek 5»

Am 23. Dezember 2026 startet die fünfte Installation der «Shrek»-Franchise im Kino. Zuerst für im Sommer 2026 angekündigt, musste Universal Studios den Filmstart ein halbes Jahr nach hinten schieben. Mike Myers, Cameron Diaz und Eddie Murphy werden den Figuren Shrek, Fiona und Donkey erneut ihre Stimmen leihen. Neu dabei ist Zendaya, die der Tochter von Shrek und Fiona die Stimme leiht.

«I Am Legend 2»

Über 15 Jahre, nachdem Will Smith und sein Hund in «I Am Legend» in eine Zombieapokalypse geraten waren, geht die Geschichte weiter. Das mag einigen Fans etwas schräg vorkommen, denn *Achtung: Spoilerwarnung*: Smith stirbt am Ende. Auf der DVD gibt es ein alternatives Ende, in dem seine Figur überlebt.

Und genau daran soll nun die Fortsetzung anknüpfen. Weiter ist bekannt, dass Michael B. Jordan die Rolle von Smiths Sohn übernehmen wird. Ein Regisseur oder ein Veröffentlichungsdatum wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Will Smith in «I Am Legend» (2007). Bild: Warner Bros. Pictures Germany

«Spider-Man 3»

Die beliebten «Spider-Man»-Animationsfilme bekommen einen dritten Teil. «Spider-Man: Beyond The Spider-Verse» kommt im Juni 2027 in die Schweizer Kinos. Eigentlich sollte dieses zweite Sequel bereits 2024 veröffentlicht werden. Doch während der Produktion stellte sich heraus, dass der Animationsaufwand viel zu gross ist und der Start wurde verschoben.

In den Hauptrollen sind Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry und Nicolas Cage zu sehen.

«Spider-Man: Into the Spider-Verse» kam 2018 heraus und begeisterte Fans sofort. Bild: Sony Pictures

«Now You See Me 3»

Am 13. November geht die Reihe «Now You See Me» über Magier, die eine Bank ausrauben, in die nächste Runde. Zu den Darstellern gehören Isla Fisher (die in der ersten Fortsetung nicht mitgespielt hatte), Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Mark Ruffalo und Morgan Freeman.

«The Mandalorian & Grogu»

Anstatt einer vierten Staffel soll der Film «The Mandalorian & Grogu» die gleichnamige «Star Wars»-Serie abschliessen. Die Regie übernimmt Jon Favreau und Pedro Pascal kehrt als Kopfgeldjäger Din Djarin zurück. Der Kinostart ist für den 20. Mai 2026 geplant.

Concept-Art für «The Mandalorian & Grogu». Bild: disney

«The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

Theoretisch eine Fortsetzung von einem Prequel: Für November 2026 ist der Kinostart von «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» geplant. Die Rolle von Haymitch Abernathy übernimmt Joseph Zada und Whitney Peak spielt Lenore Dove Baird. Als Präsident Snow wurde Ralph Fiennes gecastet.

Joseph Zada und Whitney Peak übernehmen die Hauptrollen in «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping». Bild: imdb

