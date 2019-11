Leben

«Terminator 6» floppt übel +++ Pokémon-Fans sauer auf Schwert & Schild



«Terminator 6» floppt übel +++ Pokémon-Fans sauer +++ Gollum bei Batman-Film dabei?

Viel zu erfahren ihr noch habt. Darum gibt's hier die spannendsten Kurznews rund um die Themen Filme, Serien und Games.

«Terminator: Dark Fate» wird ein kommerzieller Megaflop

Es hätte der Neustart eines angeschlagenen Film-Franchises werden sollen: «Terminator: Dark Fate». Damit das auch sicher klappt, hat «Terminator»-Schöpfer James Cameron höchstpersönlich die Produktion überwacht und mit Tim Miller («Deadpool») einen talentierten Regisseur engagiert. Gleichzeitig wurde man nicht müde, zu betonen, dass «Terminator: Dark Fate» direkt an den zweiten Film anschliessen und damit alle anderen Teile ignorieren werde. Dafür brachte man nicht nur Arnie zurück (der streng genommen aber in jedem Teil zu sehen war), sondern auch die original Sarah-Connor-Darstellerin Linda Hamilton.

Mit diesen Voraussetzungen kann der Film ja nur ein Erfolg werden – dachte man sich wohl in Hollywood. Womit niemand bei den Paramount Studios gerechnet hat, ist, dass die Zuschauer womöglich schlicht keinen Bock mehr auf einen weiteren «Terminator»-Film haben könnten. Ich meine, sind wir mal ehrlich: Die eingefleischten Terminator-Fans von früher hat man eh schon lange vergrault. Und die heutige Jugend kann mit der Story, die in den 80ern brandaktuell war, heutzutage wohl nichts mehr anfangen.

Das zeigt sich nun an den Kinokassen, denn obwohl «Terminator: Dark Fate» von den Kritikern mehrheitlich positiv bewertet wurde, schaut sich kein Schwein niemand den Film an. Die weltweiten Einspielergebnisse nach dem Startwochenende sind sogar so katastrophal, dass Analysten jetzt schon von einem Verlust von mindestens 120 Millionen US-Dollar ausgehen. Für Paramount ist das umso bitterer, da es mit «Gemini Man» erst im Oktober einen üblen 75-Millionen-Flop hinnehmen musste. Damit dürfte in der Chefetage des Studios einige Leute sehr nervös werden.

Ach ja: Falls jemand von euch den neuen «Terminator» schon gesehen hat, erzählt uns doch, wie ihr ihn fandet. Natürlich in der Kommentarspalte.

Pokémon-Fans sind wegen neuen Spielen unzufrieden

Nicht mehr lange und «Pokémon Schwert & Schild» erscheinen für die Nintendo Switch. In den letzten Tagen haben etliche Leaks dazu geführt, dass bereits alle Pokémon aus den neuen Spielen, sowie die neue Landkarte, bekannt sind. Diverse Fans sind aber nun ganz und gar nicht darüber erfreut, in welche Richtung sich die neuen Pokémon-Spiele scheinbar entwickelt haben.

Die geleakte Liste aller Pokémon, die im Spiel vorkommen sollen: Full Galar Pokédex.



(well, almost) pic.twitter.com/Tgy0TNqMAa — Centro Pokémon LEAKS (@CentroLeaks) 4. November 2019

Konkret prangern die Fans an, dass es keinen Nationalen Pokédex gibt und damit viele beliebte Taschenmonster im Spiel fehlen. Ebenfalls regen sich viele darüber auf, dass man in «Schwert & Schild» den XP-Teiler wohl nicht mehr deaktivieren kann. Entwickler Game Freak möchte das Spiel so zugänglicher machen, obwohl es schon zuvor viel Kritik aus der Community gegeben habe, wonach der XP-Teiler das Spiel zu einfach mache.

Es ist nicht das erste Mal, dass Game Freak ein Element des Spiels entfernt oder abändert, um das Gamen zu erleichtern. Beispielsweise hatte man in den Remakes «Omega Rubin» und «Alpha Saphir» die Kampfzone in der Hoenn-Region weggelassen. Laut Game Freak sei nur ein kleiner Teil der Gamer daran interessiert, herausfordernde Spielelemente durchzuspielen. In der Community herrscht darüber teilweise Unverständnis. Beispielsweise wirft ein User in einem Kommentar auf Reddit Game Freak vor, nicht auf die Fanbase zu hören, was bisher von über 27'000 Usern hochgevoted wurde.

Gollum-Darsteller Andy Serkis für neue «Batman»-Filme im Gespräch

Im Sommer 2021 soll «The Batman» den Auftakt zu einer neuen Batman-Trilogie darstellen. Robert Pattinson wird einen jüngeren Batman spielen, der vor allem auf den «Batman Noir»-Comics basieren soll. Die Filme sollen dabei, ganz wie «Joker» in diesem Jahr, mehr auf den Charakter Batman eingehen und nicht nur ein Action-Feuerwerk sein.

Wie nun das Branchenblatt The Wrap berichtet, soll Andy Serkis für die Rolle des Butlers Alfred Pennyworth vorgesehen sein. Serkis ist vor allem durch seine Arbeit als Motion-Capture-Darsteller bekannt. So steckt er beispielsweise hinter Figuren wie Snoke aus «Star Wars», Kong aus «King Kong» oder Caesar aus «Planet der Affen». Seine bis heute berühmteste Arbeit dürfte wohl die Figur Gollum sein, die er in der «Herr der Ringe»-Trilogie darstellte.

Doch auch als normaler Schauspieler tritt Serkis in Erscheinung. Unter anderem spielte er in Chrisopher Nolans «Prestige – Meister der Magie» oder «Tintenherz» mit. Marvel-Fans kennen ihn sicher als Bösewicht Ulysses Klaue, der in «Avengers: Age of Ultron» und «Black Panther» seine Finger im Spiel hatte.

Nebst Serkis kursiert auch noch ein weiteres Besetzungsgerücht zu «The Batman». Laut Deadline soll Colin Farrell die Rolle des Pinguins übernehmen. Farrell wäre damit einer der prominentesten Neuzugänge. Zuvor wurden schon Zoe Kravitz («Big Little Lies») als Catwoman und Paul Dano («Swiss Army Man») als Riddler bestätigt.

Neue Filmtrailer

«Bad Boys For Life» («Bad Boys 3») Video: YouTube/KinoCheck

Die beiden knallharten Cops müssen nochmals ran. Doch inzwischen sind sie gar nicht mehr ganz so knallhart wie auch schon.

7500 ist der Notrufcode, wenn ein Flugzeug entführt wird. Co-Tobias Ellis darf die Entführer nicht ins Cockpit lassen. Doch diese drohen damit, Passagiere zu töten.

«Jumanji 2: The Next Level» Video: YouTube/KinoCheck

Als die Gang ins Spiel zurückkehrt, um einen der ihren zu retten, stellen sie fest, dass nichts mehr so ist, wie bisher und das Game um einiges gefährlicher wurde.

Neue Serientrailer

Der Hexer Geralt, ein mutierter Monsterjäger, kämpft darum, seinen Platz in einer Welt zu finden, in der die Menschen oft böser sind als die Tiere.

Der kaltherzige Geschäftsmann Ebenzer Scrooge trifft auf die Geister der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnachten. Sie geben ihm eine letzte Chance, sein Leben zu ändern.

Die neue Serie der «Sherlock»-Macher, greift die ursprüngliche Geschichte von Graf Dracula auf und bringt sie als Horrorserie ins Fernsehen.

Neue Game-Trailer

«The Lord of the Rings: Adventure Card Game» Video: YouTube/GameTrailers

Erforsche die Welt von Mittelerde in Form eines Kartenspiels. Das Game folgt dabei mehr oder weniger dem Trading-Card-Game-Spielprinzip.

«Overwatch 2» wird mit sämtlichen Inhalten des ersten Teils versehen, soll aber auch mit neuen Helden, Solo-Missionen und Spielmodi auftrumpfen.

Der neue Ableger der «Diablo»-Reihe, der aber noch nicht so bald erscheinen soll, weil die Welt so umfangreich werde, dass die Entwicklung äusserst aufwändig sei.

Wie ihr ja sicher schon festgestellt habt, ist «Geek News» ein neues Format.

