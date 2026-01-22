Nebel-5°
DE | FR
burger
Schweiz
USA

F-35 wird schon wieder teuer: VBS verspricht mehr Transparenz

«Skandal reiht sich an Skandal»: Der F-35 wird schon wieder teurer

Die Beschaffung des neuen Kampfjets sorgt für Unmut. Das zuständige Departement gelobt mehr Transparenz.
22.01.2026, 00:5022.01.2026, 07:54
Benjamin Rosch / ch media

In mittlerweile schöner Regelmässigkeit lädt das Verteidigungsdepartement (VBS) die Medien zu sogenannten Fachgesprächen, um auf immer wieder neue Kritik seitens der Finanzkontrolle zu reagieren. Drohnen, IT-Projekte oder die Beschaffung des Kampfjets F-35 boten dazu schon Anlass. Um den US-Flieger ging es auch dieses Mal, genauer: um die dafür nötigen baulichen Massnahmen.

FILE - An F-35A Lightning II sits on the runway at the Florennes Airbase in Florennes, Belgium, Oct. 13, 2025 (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, File) Trump Saudi Arabia F-35
Dieses Flugzeug verursacht in der Schweiz ziemlich viel Ärger.Bild: keystone

Es zeichne sich ab, dass diese die Schweiz deutlich teurer zu stehen kommen, schreiben die Finanzkontrolleure in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. «Der überarbeitete Kostenvoranschlag des Bauprojekts vom März 2025 zeigt neu prognostizierte Kosten von 200 Millionen Franken», heisst es darin. Ursprünglich war das Kostendach auf 120 Millionen Franken festgelegt worden. Dazu hat die Finanzkontrolle weitere Projekte im Rahmen von 50 Millionen Franken ausgemacht, welche «in sachlichem und zeitlichem Zusammenhang» mit der Kampfjet-Beschaffung stünden.

Die neuerlichen Mehrkosten sorgen für scharfe Kritik. Die SP fordert den Abbruch der Beschaffung. Nationalrat Fabian Molina lässt sich in einer Medienmitteilung zitieren:

«Es reiht sich Skandal an Skandal. Die Bevölkerung wurde bei der Abstimmung getäuscht.»

Dass der Bundesrat stur an der Beschaffung festhalte, sei unverantwortlich. Die SP habe seit Jahren gewarnt, dass der F-35 nicht nur in der Anschaffung, sondern auch später im Unterhalt deutlich teurer als vom VBS behauptet werde. Dieses Szenario trete nun ein.

Molina kritisiert auch die Zusammenarbeit mit den USA; diese seien kein sicherheitspolitisch vertrauenswürdiger Partner mehr. Der SPler:

«Nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf Venezuela sowie den Drohungen gegenüber Europa und Grönland muss der Bundesrat endlich die Reissleine ziehen.»
Fabian Molina, SP-ZH, auf dem Weg zum Kommissionszimmer der Immunitaetskommission, am Mittwoch, 11. Mai 2022 im Bundeshaus in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Fabian Molina fordert den Abbruch der F-35-Anschaffung. Bild: keystone

Auch Kritik an Zeitplan bei Beschaffung

Bauchweh bereiten den Finanzkontrolleuren derweil nicht nur die Kosten, sondern auch der zeitliche Rahmen. Das VBS habe unter anderem die Planverfahren unterschätzt, es drohten Verzögerungen. Schlimmstenfalls müssten die beschafften Flieger gar in einem anderen Land zwischenstationiert werden.

Spätestens hier endet das Verständnis des VBS für die Unkenrufe der Finanzkontrolle. Ein solches Szenario erachte man nicht als realistisch, sagte unter anderem Robert Scheidegger, stellvertretender Generalsekretär von Verteidigungsminister Martin Pfister.

Scheidegger, früher selbst bei der Finanzkontrolle zuständig für VBS-Berichte, räumte ein, dass man bezüglich der Transparenz Nachholbedarf habe. Die Mehrkosten seien indes nicht allein auf den modernsten Kampfjet der Welt zurückzuführen, sondern hingen auch mit der Verteuerung von Baumaterialien zusammen. Im Rahmen der nächsten Armeebotschaft soll Pfister dazu einen Nachtragskredit an das Parlament beantragen.

Ein Direktvergleich zwischen zwei startenden Jets

Auch in Meiringen, wo der neue Kampfjet dereinst stationiert werden soll, will das VBS mehr Transparenz schaffen und so das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Dies zumindest lässt sich aus den Ankündigungen herauslesen, welche die Armee in ihrer Postille «Flugplatznews» bekanntgibt.

So soll noch ab diesem Jahr jeder Lärm rund um den Flugplatz in Echtzeit im Internet publik werden. Dafür sorgen acht Mikrofone an unterschiedlichen Standorten im Tal. Und noch auf eine weitere Forderung seitens der Oberländer will das VBS eingehen: Der F-35 soll vor seiner Stationierung nochmals für Messungen ins Haslital zurückkehren.

Die Luftwaffe plant dabei offenbar einen Direktvergleich zwischen dem aktuellen F/A-18 und dem neuen F-35, wie dem Armee-Magazin zu entnehmen ist. So könne sich jeder selbst ein Bild machen, «ob und wie sehr ihn die Differenz künftig beeinflusst», äussert sich dazu Flugplatzkommandant Marc Studer.

Der geplante Hörvergleich sei «ein Ergebnis der inzwischen elf Sitzungen im Rahmen des Koordinationsprozesses zum neuen Sachplan Militär», die zwischen dem Generalsekretariat VBS, dem Militärflugplatz, dem Kanton, dem Regierungsstatthalteramt sowie den Vertretern der Gemeinden der Region Haslital-Brienz stattgefunden hätten. (aargauerzeitung.ch/con)

Mehr zum F-35:

Analyse
Ist der F-35 für die Schweiz die beste Wahl? Der Testbericht wirft Fragen auf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Northrop F-5 Tiger
1 / 11
Northrop F-5 Tiger
Northrop F-5 Tiger der Schweizer Luftwaffe.
quelle: eth-bibliothek zürich, bildarchiv/stiftung luftbild schweiz / swissair
Auf Facebook teilenAuf X teilen
F-35A-Crash: Hier gehen 80 Mio. Dollar in Flammen auf
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
112 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
BroP
22.01.2026 01:39registriert Juni 2021
Endlich Farbe bekennen und das Projekt F35 beerdigen! Besser spät als nie. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
3116
Melden
Zum Kommentar
avatar
Andi Weibel
22.01.2026 01:39registriert März 2018
Es ist extrem unwahrscheinlich, dass die Schweiz ihre Kampfjets je für etwas anderes als Luftpolizei einsetzen wird. Aber falls es je so weit kommen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass die Jets nicht genutzt werden können, weil die USA sich weigert, Ersatzteile oder Zieldaten zu liefern, oder weil die USA die Jets gleich komplett aus der Ferne deaktivieren. (Und für die Luftpolizei ist der F-35 komplett ungeeignet.)

Der F-35 war ein völliger Fehlkauf. Je früher die Bürgerlichen sich das endlich eingestehen, desto tiefer die Kosten, die mit dem Projekt versenkt wurden.
27014
Melden
Zum Kommentar
avatar
Pantoffelheld
22.01.2026 01:40registriert September 2025
Jeder Privathaushalt hätte längst den Auftrag gestoppt, wenn die Ausgangslage offensichtlich falsch kommuniziert worden wäre und das Projekt immer teurer ud teurer, entgegen den Zusicherungen des Beschaffers. Nichhdazu, wenn sich der Hersteller und Verkäufer als sol unzuverlässig und betrügerisch aufführt.
Dass der Bundesrat so stur am Kauf des F35 festhält, lässt meine Alarmglocken schrillen. Was wurde im stillen Kämmerlein noch verabredet, ohne dass wir darüber Becheid erfahren?
2098
Melden
Zum Kommentar
112
«Skandal reiht sich an Skandal»: Der F-35 wird schon wieder teurer
Die Beschaffung des neuen Kampfjets sorgt für Unmut. Das zuständige Departement gelobt mehr Transparenz.
In mittlerweile schöner Regelmässigkeit lädt das Verteidigungsdepartement (VBS) die Medien zu sogenannten Fachgesprächen, um auf immer wieder neue Kritik seitens der Finanzkontrolle zu reagieren. Drohnen, IT-Projekte oder die Beschaffung des Kampfjets F-35 boten dazu schon Anlass. Um den US-Flieger ging es auch dieses Mal, genauer: um die dafür nötigen baulichen Massnahmen.
Zur Story