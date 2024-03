Instagram und Facebook down – Störungen in der ganzen Schweiz

Es stockt an der Social-Media-Front. Am Dienstagnachmittag waren Instagram und Facebook in der Schweiz zeitweise nicht erreichbar. User berichteten Probleme aus allen Regionen der Schweiz. Wie lange die Störungen anhalten werden, ist derzeit nicht bekannt.

Ja, du bist nicht alleine, wie ein Blick auf X zeigt:

Offenbar besteht das Problem auch im spanischsprachigen Raum.

(cma)

