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Griechenland bringt Menschen mit ihren Haustieren aus den VEA heim

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Griechen bringen ihre Haustiere aus den VAE heim

Mit einer speziellen Rückholaktion hat Griechenland Menschen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Sicherheit gebracht.
quelle: keystone / yannis kolesidis
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Griechenland bringt Menschen mit ihren Haustieren aus den VEA heim

19.03.2026, 14:0719.03.2026, 14:07

Mit einer speziellen Rückholaktion hat Griechenland nicht nur Menschen, sondern auch zahlreiche Haustiere aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Sicherheit gebracht.

Auf Kosten des Athener Aussenministeriums wurden insgesamt 101 griechische Staatsbürger sowie 45 Haustiere von Abu Dhabi nach Athen ausgeflogen, berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews).

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Griechen bringen ihre Haustiere aus den VAE heim

Mit einer speziellen Rückholaktion hat Griechenland Menschen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Sicherheit gebracht.
quelle: keystone / yannis kolesidis
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Nach Ausbruch der Angriffe auf den Iran waren Zehntausende Touristen in Nahost gestrandet.

Viele Tierhalter hatten vergeblich versucht, auf regulären Flügen auszureisen, da zahlreiche Fluggesellschaften die Mitnahme von Haustieren ablehnten. Statt ihre Tiere zurückzulassen, entschieden sie sich, mit ihnen auszuharren, bis eine gemeinsame Rückkehr nach Griechenland möglich wurde.

«Sie sind Teil unserer Familie. Nie würden wir sie zurücklassen», sagte eine Frau nach der Landung zu Reportern. Die meisten Tiere reisten gemeinsam mit ihren Besitzern in der Passagierkabine, obwohl dort üblicherweise nur eine stark begrenzte Zahl von Tieren erlaubt ist, wie sichtlich glückliche und erleichterte Passagiere berichteten. (sda/dpa)

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