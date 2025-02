Schauspielerin Michelle Trachtenberg aus «Gossip Girl» ist gestorben

People-News

Schauspielerin Michelle Trachtenberg stirbt mit 39 Jahren

Michelle Trachtenberg stand schon als Kind vor der Kamera. In den 90er-Jahren wurde sie in «Buffy» und danach in «Gossip Girl» zum Star. Nun ist die Schauspielerin plötzlich gestorben.

Wie mehrere US-Medien berichteten, ist Schauspielerin Michelle Trachtenberg gestorben. Sie sei am Mittwochmorgen von ihrer Mutter tot in einem Apartment am New Yorker Central Park aufgefunden worden.

In den 90er-Jahren wurde Michelle Trachtenberg in «Buffy» und danach in «Gossip Girl» zum Star. Bild: keystone

Zuletzt hatte Trachtenberg ihre Fans mit einer eine Reihe Fotos auf Instagram beunruhigt, auf denen sie plötzlich sehr dünn erschien. Zur Todesursache gibt es bislang noch keine Angaben.

Laut der Polizei hat sich Trachtenberg kürzlich einer Lebertransplantation unterzogen. Möglicherweise kam es zu Komplikationen. Ein Fremdverschulden wird nicht vermutet. Nun soll eine Autopsie für Klarheit sorgen.

Mit neun Jahren stand die Schauspielerin in der Nickelodeon-Serie «Die Abenteuer von Pete und Pete» vor der Kamera und spielte danach die Hauptrolle im Film «Harriet, die kleine Detektivin».

Einem breiteren Publikum wurde sie als Dawn, die kleine Schwester von Buffy in der gleichnamigen Serie um die Vampir-Jägerin bekannt. Als manipulative Georgina Sparks sorgte sie später in der Serie «Gossip Girl» für Aufsehen.

Auf Instagram trauern zahlreiche Fans in Kommentaren zu ihrem letzten Post: «Ruhe in Frieden, Michelle.»

