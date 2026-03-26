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Väter lernen ihren Töchtern die Haare zu frisieren, dazu gibts Bier

Väter lernen Frisuren zu machen – bei Bier und an Puppenköpfen

26.03.2026, 18:1926.03.2026, 18:19

In London werden seit Anfang des Jahres Kurse mit dem Namen «Pints & Ponytails» angeboten. Die Kurse richten sich an Väter, die eine oder mehrere Töchter haben.

Video: watson/nina bürge

In den Kursen wird den Männern von Coiffeusen und Stylistinnen an Puppenköpfen gezeigt, wie man Zöpfe flechtet und Dutts oder Pferdeschwänze macht. Dazu gibt es für die Teilnehmer Bier. Daher kommt auch der Name der Workshops.

Die Kurse sollen eine sichere Umgebung schaffen, in der die Väter das Haarefrisieren lernen und andere Väter von Mädchen kennenlernen können. Die Workshops wurden von den zwei Briten Mathew Lewis-Carter und Lawrence Price ins Leben gerufen. Die beiden haben einen gemeinsamen Podcast namens «The secret Life of Dads». In diesem diskutieren sie über das Leben als moderner Vater und wie man mit den dazugehörenden Hürden umgehen kann.

Manchmal zu zweit und manchmal mit Gästen, wie Psychologen oder Promis, besprechen sie das alltägliche Vatersein. In ihren Podcast-Folgen haben sie es sich auch zur Aufgabe gemacht, auch Tabu-Themen wie die psychische Gesundheit von Männern oder ob es einen richtigen Weg gibt, Vater zu sein, anzusprechen. Die Podcast-Hosts haben beide selbst Kinder.

Die «Pints & Ponytails»-Kurse sind in den sozialen Medien viral gegangen und bekommen in den Kommentarspalten der jeweiligen Videos viel Zuspruch. Auch Mütter wollen nun an solchen Workshops teilnehmen und sich dabei mit anderen Müttern austauschen und verknüpfen können. Mittlerweile gibt es auch ähnliche Kurse in den USA, die unabhängig von den beiden Briten angeboten werden. (nib)

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